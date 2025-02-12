春节期间4000至6000元手机销售量爆单，OPPO这款旗舰之选刚刚好！

【天极网手机频道】年前开启的国补活动惠及广大消费者用户，不少消费者都会趁此活动入手或换购新款智能手机。根据第三方市场调查机构数据显示，购新补贴政策带动手机市场量额齐增，春节期间，2000元以下、2000至4000元、4000至6000元价位手机销售量与上年春节假期相比分别同比增长10%、52%、108%。

其中OPPO Find X8系列作为旗舰机型也加入了此次国补计划，并且能叠加店铺优惠，最高可省800元，最低仅需3499元，部分地区以旧换新至高补贴1200元。

外观设计上，全球首个倒置潜望长焦光路设计为Find X8带来薄至7.85mm，轻至193g的超轻薄机身，同时凭借创新性采用芯片级屏幕封装技术，Find X8实现1.45mm的极窄边框，将小直屏的手感与6.59英寸的大屏视觉体验完美平衡;6.78英寸大屏的Find X8 Pro采用等深四微曲的设计，配合薄至 8.24mm 、轻至215g的机身，让用户上手没有任何负担感。

作为一款旗舰机的影像手机，OPPO Find X8全系搭载了专业哈苏人像带来全新的三套胶片风格以及全新的柔光人像效果;全新的无影抓拍无需用户手动切换模式，让抓拍大幅提速，还可以结合ProXDR、专业哈苏人像，以及超清实况照片使用，大幅拓展了抓拍的使用方式，提供更丰富的抓拍表现力，Find X8 Pro还可以通过全新的“抓拍快启键“，在任意界面实现快至0.4s相机启动。基于无影抓拍，Find X8系列更带来首个兼具抓拍与实况的超清实况照片，并支持叠加胶片风格使用，而且全系支持与iPhone系列的互传，通过设备的靠近即可完成照片、文件的分享，同时还可以分享至小红书、抖音等社交平台。

OPPO Find X8系列搭载 OPPO潮汐引擎 x 天玑9400的最强性能能效组合，还集成OPPO天工散热系统，在后满帧时代带来全满帧、更低功耗、更低发热的游戏体验，既保证了Find X8系列在日常使用中的流畅性，又能在游戏等高性能高功耗需求场景下表现出色。

内置的OPPO冰川电池为Find X8系列在轻薄的机身中带来了超大电量，全系支持50W无线闪充和80W有线超级闪充，其中50W AirVOOC无线闪充可在绝大多数的车辆中得到支持，为用户带来更高效的充电体验。

在系统智慧交互方面，Find X8系列首次带来全新的一键问屏，拥有系统级AI能力，只需一键，OPPO AI便可被唤醒，并基于当前手机屏幕信息进行智能交互，另外，Find X8系列带来全面升级的互传功能，并支持与iPhone系列的互传。全新的互传支持碰传，通过设备的靠近即可完成照片、文件的分享。

OPPO Find X8系列作为年度旗舰机型，凭借其卓越的性能、出色的摄影能力、创新的外观设计以及强大的续航表现，在市场上赢得了广泛的认可。并且在最新的数据报告中显示，OPPO首次领跑2024年东南亚智能手机市场，以1690万部的出货量占据18%的市场份额，同比增长14%。OPPO这样出色的表现反映了其在产品优化和高端旗舰方面的成功。

如果近期内还是有换购新机想法的用户，不妨抓住机会赶紧去入手一款心仪的机型，目前OPPO Find X8系列还在热销中，有兴趣的用户不妨前去官网进行了解购买。