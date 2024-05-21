何同学爆料“闭眼废片”将成为过去式？Reno12即将开启AI拍照新纪元

【天极网手机频道】5月21日，知名大V @老师好我叫何同学发布一条自拍推文，称和工作室的猫猫拍合影时不小心闭上了眼睛。网友原本以为何同学可以教学下PS后期，但他表示有更简单的解决方案来修复闭眼废片，并表示后天#OPPO Reno12#发布会揭晓答案。何同学提到的“更简单的解决方案”很可能与OPPO Reno12系列的AI功能有关。

天极网注意到，OPPO Reno系列产品经理@鳃鳃saisai也闪现评论区，回应称“可以用Reno12 AI闭眼修复，哪里闭眼点哪里”。也就是说，5月23日发布的Reno12系列，预计将带来一系列在AI和影像方面的创新功能。

OPPO今年在AIGC、语音通话摘要等AI功能上口碑爆棚，AI消除功能强大到让人惊叹，这些功能进一步提升整机的软件实力，为用户日常用机增添便利。具体到AI闭眼照片的修复问题，OPPO Reno12系列的AI功能可能会提供一种更为简便和高效的解决方案。笔者推测，其可能借助AI大模型，学习人物眼睛的结构和瞳孔颜色，从而生成逼真自然的睁眼效果，最终实现高质量的修补效果。

Reno12系列这一次在创新功能上“毫不吝啬”，除了AI闭眼修复，日前官方还透露将首次推出实况照片功能，让OPPO Reno12的用户也能体验到轻松捕捉瞬间动态的魔力。而且OPPO Reno12系列的实况照片支持全焦段实况拍摄与美颜功能，封面编辑和封面帧也支持ProXDR显示等功能的加入，比iPhone的实况照片功能更具优势，将打破苹果用户专享动态照片的界限。

相信在AI消除、AI闭眼修复、实况照片方面的应用，让Reno用户在享受科技带来的便利的同时，也能获得更优质的体验。至于这次Reno12还将带来什么新惊喜呢？我们不妨一同期待。更多 Reno12系列新品信息，可关注 OPPO官方微博。新品发布会将于5 月 23 日 16:00 举办，届时小伙伴们可前往 OPPO官网、天极网等平台观看。