华为nova 12系列最高优惠500元值得入手吗？看看这些用户如何评价！

【天极网手机频道】华为nova 12系列自去年12月发布以来，凭借其更进一步的拍照表现、时尚潮流的ID设计、持续领先的通信技术、稳定可靠的续航快充和不断升级的系统体验，赢得无数年轻人认可与青睐，同时也在电商平台上好评如潮，可谓是销量与口碑齐头并进。近日，为了感恩与回馈消费者，同时降低购机门槛，华为推出了先锋感恩回馈季活动，华为nova 12系列给到最高500元优惠，让更多年轻人用更超值的价格体验到这款“时尚先锋全能人像手机”。这一举措，无疑将进一步激发消费者的换机欲望。

在电商平台及社交生活平台上，有很多用户对华为nova 12系列的拍照表现赞叹不已，表示其“拍照好看清晰”“美颜效果自然”。拍照清晰是因为华为nova 12系列全系搭载后置5000万、前置6000万4K超广角镜头。其中，高像素能带来出色的解析力，使照片更清晰锐利;后置主摄的超感知技术能带来更高的动态范围，让照片呈现丰富的明暗细节;前置主摄还支持100度超大取景范围，能让用户在不借助自拍等工具的情况下轻松完成多人合影。

华为nova 12 Pro 前置0.7倍，来源：华为官网

在此基础上，华为nova 12 Pro、华为nova 12 Ultra这两款机型的后置主摄还配备5000万物理可变光圈镜头，可根据光线或场景在F1.4-F4.0光圈范围中智能调整。其中F1.4人像圈能通过浅的景深效果，大幅度提升人像照片的氛围感;F2.0风景圈/萌宠圈能通过适当的景深效果，提升照片的立体纵深感;F4.0合影圈/星芒圈则能以深的景深，使照片所有区域的细节都更清晰。而在前置方面，这两款机型还额外搭载了一颗5倍变焦人像特写镜头，在拍摄眼妆特写、仿他拍等照片时，能通过光学变焦带来更高的清晰度。

华为nova 12 Pro 前置2倍，来源：华为官网

除了拍照的硬件出色，软件层面也是如此。华为nova 12及以上机型支持XD Portrait达芬奇人像引擎，能通过对“形、质、光、色”四大人像关键特征进行优化，在保留自然真实观感的基础上，使人像照片呈现出更强烈的高级感。在此基础上，还支持原生、质感、妆感三种人像美颜主题，其中原生美颜效果清新自然，更适合记录日常生活;妆感美颜效果清透淡雅，更适合记录约会甜蜜;妆感美颜效果明艳靓丽，最适合精致派对、正式场合。从画质到构图再到美颜，华为nova 12系列无疑更能满足年轻人个性化的拍照需求。

华为nova 12 Pro 质感美颜，来源：华为官网

值得一提的是，电商平台和社交内容平台的用户，也对华为nova 12系列的ID设计赞不绝口，表示其“配色独特”“手感高级精致”。配色独特主要是华为nova 12系列主打的12号色，其能与周围环境形成鲜明对比，更能体现年轻人特立独行的精神态度。此外，华为nova 12 活力版、华为nova 12、华为nova 12 Pro的背板，还通过落樱凝光工艺打造了具有落樱图案的背板，拥有浪漫唯美的气质;华为nova 12 Ultra则通过一体化素皮工艺，在背板上打造了更大更立体的nova压纹，具有独特的时尚潮流气质。

华为nova 12 Ultra 烟云灰，来源：昭昭Zana

当然，华为nova 12系列能实现销量与口碑齐头并进，不仅在于拍照表现、ID设计足够突出，更在于通信技术、续航快充、系统体验足够出色。在通信技术上，华为nova 12系列搭载的鸿蒙智慧通信，能大幅度提升手机在地库、高铁等场景下的信号强度，为用户在全场景带来流畅稳定的上网体验;华为nova 12 Pro、华为nova 12 Ultra还支持双向北斗卫星消息，即使在没有地面信号的深山、沙漠等场景下，用户依然能通过收发卫星消息与外界联系。

在续航快充上，华为nova 12、华为nova 12 Pro、华为nova 12 Ultra内置4600mAh大电池并支持100W智能快充Turbo，既拥有足够重度一天使用的电量，也能做到充电至60%仅需10分钟;华为nova 12活力版则采用4500mAh电池+66W超级快充Turbo 2.0的组合，同样不会给用户带来续航焦虑。而在系统体验上，华为nova 12系列升级到HarmonyOS 4.2后，不仅支持魔法抠图、智慧搜索等功能，拥有更高效便捷的交互效率，并且还能通过拒绝给App方向权限，终结“摇一摇广告”，带给用户更清爽舒适的日常体验。

总的来说，华为nova 12系列在拍照表现、ID设计、通信技术和系统体验上，均有出色的表现。而在华为推出先锋感恩回馈季活动后，华为nova 12系列可享最高500元优惠，综合竞争力更是得到了进一步提升。因此，对于近期有换机需求的用户，不妨趁着活动优惠前往华为门店亲身体验，找到最适合自己的机型，趁机体验这一款最美麒麟5G手机吧。