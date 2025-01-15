vivo总裁沈炜：用户，是起点也是终点，是不变的导向

【天极网手机频道】1月15日，vivo在东莞全球总部召开2024线上年会暨创新颁奖盛典。vivo创始人、总裁兼首席执行官沈炜在会上发表了题为《在热爱中前行》的主旨演讲，回顾vivo过去一年的经营成果与经验，并为vivo未来发展指明方向。

沈炜表示，用户导向是实现科技本原价值的前提，回顾30年的企业发展历程，vivo所追求的科技本原，始终是探寻对用户有意义的改变。坚定践行用户导向，是vivo发展的最大常识，始终把人放在首要关切位置，也是用户导向的价值旨归。

vivo创始人、总裁兼首席执行官沈炜在会上致辞

把对人的关切“置顶”，以科技创新赢得里程碑式成果

在如今的商业市场，产业变革、技术创新与周期波动相互交织，铺展出一幅充满挑战与机遇的复杂图景。能否在环境变化中实现健康可持续发展，考验着企业的实力与定力。

沈炜指出，在热爱中前行，才能始终把对人的关切置顶，去看到每一个人的不同，并以科技的方式创造同样的美好。

自1995年成立以来，vivo已进入发展历程的第三十年，成长为一家服务全球60多个国家和地区、覆盖5亿多用户的国际化科技企业。过程中不乏压力、危机与诱惑，但vivo始终践行以人为本、以用户需求为导向，在创造价值与美好的路上埋头前行，最终收获丰硕成果。

据媒体援引权威机构数据显示，2024年，vivo以17.38%的市场份额位居中国智能手机市场TOP1。2021-2024年，vivo四年蝉联中国智能手机市场国产手机销量TOP1。

同时，2024年也是vivo技术创新的爆发之年。以“蓝科技”技术品牌为圆心，vivo不断探索技术创新与用户体验边界，不仅推出“蓝科技”新成员“蓝图影像”以完善技术矩阵，带来自研VCS仿生光谱3.0技术、大模型画质增强技术等前沿科技，同时进一步强化底层技术创新和软硬件一体化能力构建，推出了自研影像芯片V3+、全面升级的大模型与操作系统深度融合的个人智能蓝心智能、蓝河操作系统2等一系列创新成果。

vivo“蓝科技”技术矩阵

强劲的自研技术储备，结合vivo对行业趋势及用户需求的精准洞察，使得vivo的产品在市场上更具差异性和竞争力，从而收获用户的“偏心”，也同用户一起见证了诸多高光时刻，让影像定格人文之美、东方美学韵味绽放、科技传递关怀与温暖。

正如沈炜所说，“用户导向不是一句挂在墙上的口号，而是我们从用户潜在需求出发，从具体场景出发，交付的极致体验。”始终把对人的关切“置顶”，将技术创新与用户需求深度融合，已然成为vivo创新提速与市场领跑的底层逻辑。

回归本原与常识，聚焦“五个倡导”践行用户导向

在市场变化加剧、竞争日益激烈的背景下，企业要想长久地生存和发展，更需要回归常识与逻辑，关注事物本原。对于vivo来说，用户导向则是实现科技本原价值的前提，也是vivo发展的最大常识。

沈炜表示，用户导向在过去是“挑战”，在未来是“日常”，终将成为vivo的本能与核心优势。会上，他还面向全体员工，提出了践行用户导向的“五个倡导”，作为未来的行事方针。

在思维模式上，首先要突破自我茧房进行换位思考，站在用户的立场去感知、去理解、去决策。其次，要源自内心地在乎和关切用户，通过换位思考洞察用户的真实痛点和潜在需求，“以真心换偏心”。最后，要拒绝平庸、追求极致，致力于解决用户在极致场景下的极致需求，以设计驱动持续为用户创造最优体验，同时打造出差异化的竞争优势。

沈炜指出，vivo要带给用户的体验，一定不止是好一点，而是要好很多。别人做到的，vivo要做得更好。别人还没做到的，vivo要第一个做到。别人忽略的，哪怕再微小的场景和需求，vivo也要关注到。

在方法层面，沈炜强调了在全球市场“More local，More global”的本地化交付，将产品定义、开发、市场营销、品牌沟通等全链路的决策权交给全球各市场的一线本地团队，极致满足不同用户在设计、影像、系统、性能等方面的差异化需求。而在心态层面，则要始终保持平常心，坚持做正确的事。即使面对来自成本、竞争、技术、商业结果等压力、痛苦、诱惑的干扰时，也要坚守用户导向。

“用户导向不是一句口号，而是一切工作的原点，也是最终交付的终点，要真正植根于我们的内心，成为我们的思维模式，成为我们的价值判断，塑造我们的组织架构、流程和方法。”沈炜如是说。

与同路人雁行致远，用热爱为社会创造更大价值

当企业明确目标愿景、锚定“正确的事”之后，便踏上了一场没有终点的马拉松，想要奔跑得更远、更稳，则需要结伴一群志同道合的人。他们将从内部或外部与企业协同配合，不断激活新价值，实现共荣发展。

一方面，员工作为企业生产的主体，是企业最宝贵的财富。一个企业能不能做好用户导向，归根结底取决于团队的创新能力。沈炜表示，能持续创新、给用户带来惊喜的公司，一定是一家好公司，是一家能让员工感到快乐的公司。因为快乐来自热爱，热爱激发创新。在意员工的企业，员工才会在意用户，真正懂用户，且在行动中落实用户导向。

另一方面，任何一家企业的资源都是有限的，企业只有在把自身核心领域做到极致的基础上，与产业链伙伴开展协同合作、打造互利共赢生态，才能实现效率最高、用户价值最大化的交付，推动行业整体的可持续发展。

近年来，vivo积极与蔡司、联发科技等优秀企业开展联合创新，在移动影像、芯片等领域，持续进行核心技术和解决方案攻关，为消费者打造了极致的产品体验。在生态建设上，vivo始终秉承利他之心，与近400家合作伙伴共成长，并积极贡献自身在影像、大模型领域的资源能力，赋能行业创新发展。

vivo X200 Pro

沈炜表示，一个人可以走得很快，一群人才能走得更远。创新不是要什么都自己干，创新的参与者应该是越多越好，在我们共同热爱的事业中，只有每一位伙伴都充分发挥自己独特的优势，相互成就，发挥最大的合力，才能为用户、为社会持续创造更多价值，才能实现真正的、持久的互利共赢。

心怀热爱与梦想，vivo一路与用户、员工、伙伴等利益相关者同行，迈入了创新发展的第30个年头。面向新征程，沈炜向所有vivo人提出了三点期许：第一要更自信。任何时期，比增长更重要的是成长，成长没有唯一解，我们要遵从本心，走自己的路。第二要更坚定。保持战略定力，戒骄戒躁，谦逊进取。始终向前一步，眼睛看向用户，心里想着用户，始终再深一步，以创新精进体验，把不可能变成可能，把好一点变成好很多。第三要更热爱。只有热爱，才能无惧挑战，才能乐在其中，才能为vivo人共同的三大梦想，不远万里踏上征途。唯有热爱，方可抵达!在热爱中前行，我们终将收获：一流的文化、伟大的产品、用户心动和热爱的伟大品牌!

三十年，承载了无数vivo人的青春与奋斗，而对于一家以“成为更健康、更长久的世界一流企业”为愿景的企业来说，这仅仅是基业长青的开端。未来，vivo将继续秉承用户导向的核心理念，在技术创新与用户体验提升之路上不断探索，同时积极践行企业责任，助力所有利益相关者的长期幸福与共赢，为商业创新和社会发展创造更大价值。

“在热爱中前行，无论征途多远，我们终将抵达。”