【天极网手机频道】4月23日，在成都举办的荣耀WIN游戏本暨全场景新品发布会上，荣耀PC、平板等新品大爆发。除了全新旗舰平板荣耀MagicPad3 Pro 12.3、“打洲本”荣耀WIN游戏本系列、旗舰轻薄本荣耀MagicBook Pro系列2026，以及超级耐用的荣耀笔记本X Plus系列重磅发布，刚刚在北京亦庄人形机器人半程马拉松中夺冠，首次打破人类半马纪录的荣耀机器人“闪电”，以及近期与荣耀开启战略合作的张雪机车也在发布会现场惊喜亮相。其中，荣耀MagicPad3 Pro 12.3凭借4.8mm的极致轻薄机身，刷新全球最薄平板新纪录，同时，其行业首创Linux与安卓双系统，支持“龙虾”端侧部署，并搭载一系列强大配置和首创能力，重新定义旗舰平板新标杆。

比iPad Pro 13更薄 4.8mm重塑全球最薄旗舰平板新标杆

作为荣耀平板的2026年旗舰力作，荣耀MagicPad3 Pro 12.3延续了对轻薄美学的极致追求，以4.8mm超薄机身刷新平板行业厚度新纪录，比iPad Pro 13还要薄，仅重450g，比iPad Air 11屏幕更大但重量更轻，轻松实现一手拿捏，依托航天级纤维材料与高强铝一体化锻造工艺，黄金微弧过渡设计贴合掌心，在极致纤薄的同时，兼顾出色的机身强度与握持感，实现轻薄、便携、强度、手感和观感间的全面平衡，适配不同场景下的使用需求，重塑全球最薄旗舰平板新标杆。

极致轻薄机身之下，荣耀MagicPad3 Pro 12.3搭载一块3K 165Hz全球顶级OLED旗舰屏幕，采用iPad Pro同款Hybrid OLED技术，屏幕边框宽度仅有3.9mm，峰值亮度3000nits，行业领先的5280Hz超高频PWM调光，八大绿洲护眼技术，行业首发搭载芯片级AI离焦护眼和DOT护眼技术，带来出众观看效果的同时兼顾护眼健康，屏幕综合素质断档领先，刷新旗舰平板屏幕天花板。

超全能配置全面能打 搭载第五代高通骁龙8旗舰芯片

荣耀MagicPad3 Pro 12.3搭载第五代高通骁龙8旗舰芯片，配合荣耀冰封散热架构，实现满血性能稳定释放，高效平衡性能功耗，为多任务处理、视频后期、AI运算、3A游戏运行提供强劲性能;内置10100mAh超大电池，支持66W超级快充、27W反向充电，不仅告别续航焦虑，还能为iPhone等其他系统设备充电;荣耀自研星环四天线，支持双Wi-Fi 7加速，实现一公里超远距网络覆盖;八扬声器与第三代空间音频技术加持，进一步拓展了娱乐、学习等使用场景，结合全维度软硬件生态融合，覆盖用户使用痛点，打造全场景极致体验。

Linux与安卓双系统加持 业界首款轻松安全“养虾”平板

荣耀MagicPad3 Pro 12.3全新推出了Linux实验室，是行业首款支持Linux与安卓双系统的平板产品，支持“龙虾”端侧部署，开机即用，预制丰富Skill，大幅降低养虾门槛。荣耀行业首创基于双系统的文件系统隔离方案，实现双系统独立运行、安全隔离，有效规避“养虾”过度使用安卓系统权限，降低个人隐私数据泄露风险，让用户在轻松“养虾”的同时，无需担忧信息安全问题，真正实现“超低门槛、安全养虾”，堪称“行业最佳养虾平板”。

行业最强PC模式 全面助推PC级生产力体验跃升

荣耀MagicPad3 Pro 12.3搭载全新MagicOS 10，进一步强化PC级生产力体验，通过连接官方智能键盘即可秒切PC模式，通过PC级桌面交互、多窗口调度与丰富的PC级应用生态，实现平板与PC模式的无缝衔接，大幅提升移动办公效率。作为行业率先推出PC级应用专区的品牌，无论是PC级应⽤的数量，还是覆盖领域的广度都断档领先行业平均水平，包含剪映专业版、WPS、CAJ、东方财富、同花顺等PC级应用，配合全新推出的智能触控键盘、1.6mm大键程Pogo Pin直连智能键盘、荣耀Magic-Pencil 4s触控笔以及荣耀Magic-Pencil 3触控笔等丰富配件，无论是撰写文档、视频剪辑还是金融盯盘，都能获得媲美轻薄PC的操作体验，堪称行业最强PC模式。

荣耀MagicPad3 Pro 12.3支持全品牌跨生态互联功能，可与苹果、安卓等主流生态设备实现无缝互传、互联，高效打通多设备生态壁垒，成为多设备用户的绝佳“好搭子”，全面覆盖日常办公、娱乐等全场景使用需求。

荣耀MagicPad3 Pro 12.3现已在荣耀商城、授权电商平台、荣耀体验店、授权零售门店等官方销售渠道开售，4月23日至5月17日期间，购买荣耀MagicPad3 Pro 12.3限时赠送价值499元原装智能键盘、学⽣认证送价值399元荣耀Magic-Pencil 4s手写笔;4月23日至5月10日期间，享6期免息分期;4月23日至5月31日期间，99元购价值238元2年碎屏宝、以旧换新补贴额外补贴100元，组合购原装智能触控键盘和荣耀Magic-Pencil 3触控笔⾄⾼优惠300元等福利权益。所有福利，数量有限，先到先得。荣耀MagicPad3 Pro 12.3国补优惠价3499元起。

4月荣耀全场景迎来新品集中爆发，多款重磅新品相继亮相，覆盖平板、轻薄本、游戏本等多个品类，满足不同用户选购需求。其中，除了全球最薄旗舰平板荣耀MagicPad3 Pro 12.3之外，行业首款“养虾本”荣耀MagicBook系列2026已于4月16日正式发布。此外，“赢者通吃”荣耀WIN系列旗舰游戏本、行业最强续航的荣耀MagicBook Pro系列以及品质出众的荣耀笔记本X Plus系列新品，也在4月23日发布。首款自适应降噪头戴式耳机荣耀头戴式耳机2同期发布，搭载40mm超大动圈单元，Hi-Res双金标无损音质认证，打造高沉浸式Hi-Fi聆听新体验。

基于荣耀阿尔法战略，从Robot Phone、Magic V6、WIN系列旗舰手机，到全新发布的PC、平板及多品类全场景智慧产品，再到斩获重磅榜首佳绩的荣耀机器人“闪电”，荣耀正持续构建全场景AI终端生态，用实际行动向全球领先的AI终端生态公司快速转型。