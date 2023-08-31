延续上一代强劲的市场表现，OPPO Find N3 Flip更值得购买

【天极网手机频道】凭借3.26 英寸的竖向大外屏设计、4300mAh 大电池以及坚固的超轻固精工拟锥式铰链等领先特性， OPPO Find N2 Flip收获了人气口碑双丰收。根据Counterpoint公开的数据显示，2023年上半年，在小折叠屏手机市场这个细分领域，中国品牌也是遥遥领先于国外品牌，其中OPPO Find N2 Flip占据小折叠屏手机市场份额的31%，排名第一。

而且Find N2 Flip 的亮眼市场表现带动了 OPPO 在 600 美元以上高端手机市场的份额增长，并帮助 OPPO 问鼎 2023 年上半年中国手机市场份额冠军。

8月29日，新一代OPPO Find N3 Flip正式亮相发布，新机携行业唯一的「超光影三摄」，首次登陆小折叠的人像镜头，内外统一的竖屏逻辑、外屏的任意窗，在便捷性、实用性和个性化等方面进行了全新升级。新机发布后，OPPO Find N3 Flip获得海内外媒体的盛赞，并延续上一代强劲的市场表现，新机预售再一次破纪录。

在Find N2 Flip之后，我们再次看到了OPPO小折叠的标杆实力。OPPO Find N3 Flip不仅延续上一代精致外观设计与时尚玩法，同时也具备挑战直屏旗舰机的实力。OPPO Find N3 Flip拥有5000万像素旗舰大底广角镜头、等效47mm人像焦段镜头，搭载天玑9200旗舰移动平台，至高12GB+512GB的存储组合，4300mAh大电池+44W超级闪充，X轴线性马达，杜比全景声等旗舰级配置。

拥有旗舰实力的OPPO Find N3 Flip在小折叠屏市场中更具有竞争力，也为智能手机行业探索出新的增长方向。未来几年，相信在以OPPO Find N3 Flip为代表的折叠屏手机带领下，折叠屏市场仍将保持高速增长，成为全球智能手机产业中最抢眼的增长点。目前这款全新的小折叠屏手机OPPO Find N3 Flip已正式发布并开启预售，感兴趣的朋友可多多关注。