主打一个可靠！OPPO Reno10 Pro+将轻薄与长续航皆纳其中

【天极网手机频道】轻薄一直是Reno系列鲜明的的设计语言，OPPO刚刚发布的Reno10 系列也不例外。Reno10 系列共有Reno10、OPPO Reno10 Pro以及OPPO Reno10 Pro+，除了影像实力，轻薄美学+超强续航的组合主打一个可靠。



OPPO Reno10系列

OPPO Reno10 Pro+薄至8.28mm的机身则将“薄”做到极致，在对内部结构进行堆叠优化后装入4700mAh大电池、马里亚纳 MariSilicon X芯片和前往长焦镜头，通过模组小型化技术、堆叠效率提高等，成功打破了潜望与轻薄不可兼得的行业难题，握持感与视觉体验都恰如其分。



OPPO Reno10 系列

当代人们无论是日常使用还是工作要求下都需要用到手机，高频率使用手机就对手机续航有了新的要求。为了能够节省用户充电时间，OPPO Reno10 Pro+配备一块4700mAh的大电池，并且具备长寿版 100W 超级闪充和SUPERVOOC S 电源管理芯片，从1%的低电量充至100%满电状态仅需28分钟左右，充电能力同样出色。加之在工艺设计上的技术积累，在保证手机续航的同时机身依旧轻薄，让用户长时间拿在手上也毫无压力。



OPPO Reno10 Pro+充电实测(数据仅供参考)

配合电池健康引擎，不仅能够提升用户日常充放电的体验，也能够延长电池的使用寿命，使电池充放电循环次数达到1600次后依旧剩余80%的电池容量。

续航方面，在“室温26℃、连接WiFi、关闭蓝牙与定位、智能刷新率、声音与亮度均50%”的环境下，进行1小时游戏、1小时音乐、1小时视频以及待机8小时的四项常规续航测试。经过测试，OPPO Reno10 Pro+剩余74%的电量，续航能力还是比较出色的。尤其在1小时游戏测试中，耗电量仅12%，足以带来持久稳定的游戏体验。而基于以上的重负载测试结果来看，用户日常使用一天，基本不会有多大问题。还有ColorOS 13.1系统超算平台打造全方面的流畅、稳定、续航体验提升，实现应用快速启动，重负载场景下多应用切换也不卡顿的顺畅体验。整体来看这是一套相当扎实的闪充续航方案，相信能令绝大多数用户满意。



OPPO Reno10 Pro+续航实测(数据仅供参考)

轻薄手感不应该为了性能而妥协，好的人像手机也应该没那么沉重。每一代 Reno都在不断通过多样化的创新技术，实现兼具质感的轻薄，引领行业的新风向。

目前OPPO Reno10系列已经开启预售通道，并且提供多种配色方案。其中，Reno Pro+拥有灿烂金、暮光紫、月海黑三款颜色，16GB+256GB版本售价3899元、16GB+512GB版本售价4299元；。Reno10 Pro拥有灿烂金、溢彩蓝、月海黑三款颜色，16GB+256GB版本售价3499元、16GB+512GB版本售3899元；Reno10拥有灿烂金、溢彩蓝、月海黑三款颜色，8GB+256GB版本售价2499元、12GB+256GB版本售价2799元、12GB+512GB版本售价2999元。全系将于6月1日在OPPO商城、授权电商、OPPO体验店、授权零售商门店等线上线下全渠道同步开售，购机用户有机会获得12期免息、以旧换新1200元补贴、两年五折的碎屏保等优惠。