高考生必看！购机享受专属福利 OPPO为毕业生献上“上岸金喜”

【天极网手机频道】高考落幕，青春无悔，一段奋斗的旅程画上圆满句号，新的生活即将开启。在这充满希望与憧憬的时刻，OPPO特别推出毕业生专属福利活动，以“上岸金喜”献礼每一位顺利“上岸”的高考学子!时逢618，今天小编为大家推荐几款OPPO新品，趁着换新机的同时，将OPPO这次特别的福利薅到手，一起来看看吧!

首先来看看OPPO此次“上岸金喜”毕业季专属福利都有哪些好礼：一份价值68元“金榜题名”(足金999 10mg)金箔心愿卡，一份价值69元蜡笔小新毛绒挂饰盲盒，一份价值49元不锈钢冷饮杯，一份59元金属手机支架，一份价值39元的大白鹅趴姿毛绒公仔，一份价值89元ROCK布艺发光音箱，一份价值29元学生上岸加码帆布包。多重好礼诚意满满，为每一位高考“上岸”的同学送上祝福和惊喜。

在一千元到两千元的价位段，小编首推一加 Ace 5。这款手机在2025年同价位产品中依旧表现强劲，特别适合喜欢打游戏、追求性能体验的同学。

对于刚刚结束高考、即将迈入大学生活的毕业生来说，一加 Ace 5凭借均衡的配置与出色的性价比，是非常值得入手的一款全能机型。在核心配置方面，它搭载高通第三代骁龙8移动平台(骁龙8 Gen3)，这颗旗舰级芯片在性能与能效方面表现优异，无论是日常使用、多任务处理，还是运行大型游戏，都游刃有余。最高配备16GB LPDDR5X内存与512GB UFS 4.0闪存，为系统带来更快的读写速度与流畅的操作体验，即使在后台同时运行多个应用，也依然不卡顿，轻松应对学习、拍照、资料处理、社交等多重场景。

续航方面，一加 Ace 5内置6400mAh超大容量电池，结合骁龙8 Gen3出色的能效控制，一整天的高强度使用也能从容应对。同时，手机支持最高80W超级闪充，即便在大学生活节奏紧张的情况下，也能利用碎片时间快速补电，哪怕早上忘记充电，也无需焦虑。

一加 Ace 5不仅性能强悍、续航出色，颜值也在线，是一款兼顾学习、娱乐与生活多重需求的全能型好手机。对于准备迎接新阶段的你来说，无疑是一个明智且实用的选择。

在三千元到四千元这个价格区间，小编为大家推荐一款极具竞争力的小屏旗舰――OPPO Find X8s。这款手机是OPPO今年推出的6.3英寸小屏精品之作，兼具精致外观与强劲性能。

配色方面，OPPO Find X8s提供了星野黑、月光白、落樱粉和海岛蓝四种时尚配色，满足不同用户的审美喜好。整机重量仅179g，厚度仅7.73mm，轻薄程度甚至超越了不少主打轻薄设计的次旗舰机型，握持手感十分出色。6.3英寸直屏采用第二代芯片级封装工艺，边框极窄：左右仅1.25mm、上边1.8mm，屏占比高达93.5%，实现了几乎四边等宽的视觉效果，带来极致沉浸的观感体验，堪称“黑边终结者”。

影像方面，Find X8s同样不容小觑，搭载与Ultra系列相同的专业哈苏人像系统，涵盖24mm至85mm的焦段(1X-3.5X)，配备三颗5000万像素镜头：大底广角、潜望长焦和超广角镜头，构建出全焦段高品质影像系统。人像拍摄方面支持胶片风格、柔光滤镜，并新增补光风格，提供更多个性化的拍摄选择。特别是胶片模式，不仅模拟了传统胶片的色彩、颗粒感，还能根据环境自动调整色彩饱和度、对比度与亮度，拍出的照片仿佛经过专业胶片冲洗，极具质感。

核心性能上，OPPO Find X8s全球首发搭载天玑9400+旗舰芯片，定位安卓第一梯队。其采用台积电先进的3nm制程工艺，CPU架构包含一颗Cortex-X925超大核、三颗Cortex-X4超大核及四颗Cortex-A720大核，主频高达3.7GHz，配合OPPO自研的潮汐性能引擎，带来更精细的芯片级调度能力，让这款小屏机型在性能上打破传统束缚，表现堪比大屏旗舰。

续航与充电方面，Find X8s内置5700mAh大容量电池，支持80W超级闪充和50W无线充电，无论是日常学习、办公还是娱乐使用，都能轻松应对一整天的高强度使用需求，续航表现相当出色。

此外，Find X8s在机身左侧配备了全新的实体快捷键，长按可启动AI一键闪记功能，用户也可根据需求自定义功能，如快速打开系统服务、应用或工具。对于日常学习或工作场景，这个快捷键可以设定为便捷记录按钮，帮助大家快速捕捉灵感、保存重要信息。

#FormatAID_11# 不论是为大学生活做准备，还是奖励自己的努力，这个毕业季不妨把握机会，挑一款称心如意的新机。以上两款新机分别针对了喜欢打游戏长续航的产品和喜欢拍照在乎质感的同学，如果你恰好刚刚毕业，不妨趁此机会将手机和“上岸金喜”礼品带回家!