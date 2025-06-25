全球最轻大折叠vivo X Fold5正式发布：6000mAh蓝海电池｜原子工作台

【天极网手机频道】今日，vivo正式发布年度折叠旗舰――vivo X Fold5。凭借“全球最轻大折叠手机”的惊艳设计、突破性的6000mAh大电池容量、创新的原子工作台多任务交互，以及行业首屈一指的Apple硬件生态兼容能力，标志着vivo折叠屏手机市场跨入兼具轻薄实用新时代。

极致轻巧，硬件升级

vivo X Fold5最显著突破是将大折叠的重量记录再次刷新。这次 vivo X Fold5共有三种配色，分别是「钛度」、「青松」和「明白」。三款配色中「钛度」配色采用了航空级别的玻纤材质，将机身重量控制在将整机重量控制在 约217g，折叠厚度约为9.2mm，展开厚度约为4.3mm，成功刷新了此前由 vivo X Fold3 保持的 219g 大折叠最轻纪录。「青松」配色和「明白」配色由于采用的玻璃材质的背板，整机重量约为226g，折叠厚度约为9.7mm，展开厚度约为4.55mm。

6000mAh蓝海电池：重度使用者的福音

为解决折叠屏续航痛点，vivo X Fold5搭载了等效6000mAh的蓝海电池。高达866Wh/L的能量密度，在有效控制vivo X Fold5机身厚度与重量的同时，还实现了同类折叠屏中领先的电池容量表现，超越当前市售主流大折叠机型。此外，vivo X Fold5新品行业首发载了首发第二代半固态电池，具备行业最强抗寒能力，即便是在零下20摄氏度的条件下依旧可以保证手机功能的正常使用。

原子工作台：颠覆多任务生产力

此次升级的核心软件功能――原子工作台，全面释放了折叠屏的生产力潜力。用户可在展开后的内屏上自由开启最多四个应用的小窗分屏，并支持跨应用内容拖拽(如直接将图片拖拽发送至微信)，操作体验媲美桌面级系统。全新原子工作台显著提升了多任务处理效率，尤其适合商务用户实时监控多个应用状态消息，横竖屏切换间的过渡动画也做了细致适配，无论是动画还是软件适配性都做到了极致完善。

打破生态边界：Apple硬件无缝联动

面向苹果用户生态硬件提供更深度的兼容。文件管理新增访问icloud云服务功能，通过验证登录苹果 ID后，可以直接通过文件管理对iCloud 里的照片和文件进行访问，进一步增强双持用户或者苹果用户在切换到vivo X Fold5后依旧可以保证用机的连续性;vivo X Fold5连接AirPods耳机产品实现了开盖速连，且控制中心可以直接查看耳机状态，也可通过控制中心控制空间音频和查找耳机等高阶功能;通过内置的「vivo 健康」App，用户不仅能够查看 Apple Watch 的连接状态和健身环进度，来电和通知等信息也可同步至手表，实现信息流无缝联动。在跨生态协同方面，如今却已由 vivo 率先打破技术壁垒，迈出关键一步。

在售价方面，vivo X Fold5定价区间为6999元至9499元，12+256GB版本起步，共有四种内存版本，最高支持16+1TB。已在官网与各大渠道开启预售。这款vivo X Fold5在轻薄、续航、生产力及生态兼容上的全方位升级，解决了折叠屏市场诸多痛点问题，有兴趣的小伙伴可以在各大线上平台和线下门店进行预约。