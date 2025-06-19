至少50%折抵优惠！华为Pura 70系列保值焕新Pura 80系列

6月11日，备受期待的HUAWEI Pura 80系列正式发布。这款集精致外观与高端配置于一身的新一代先锋影像美学旗舰人气火爆，在正式发布之前，华为商城App的预约人数就突破了25万。随之而来的还有另一个好消息，Pura 70系列保值焕新服务履约开启，有保值焕新权益的Pura 70系列用户可以轻松将原设备焕新为Pura 80系列。

什么是保值焕新服务？这是华为为用户提供的一项焕新设备的特色权益。自权益生效之日起第3个月起至第13个月底止，若原设备满足保值焕新回收标准，即可享受原设备购买时的官方建议零售价的至少50%折抵优惠，换购同系列下一代新机。

不得不说，这项服务不仅帮助用户减轻了焕新的经济负担，还避免了旧机回收被坑的风险，通过官方渠道回收旧机价格透明，信息安全有保障!

重点来了，Pura 70系列的哪些用户可以享受保值焕新服务呢？具体的活动权益是什么？他们又该如何参与呢？

在Pura 70系列用户首销三个月期间，单独购买了保值焕新服务产品，或通过购买HUAWEI Care+(两年期)获得保值焕新权益的用户，若原设备满足保值焕新回收标准，就可以享受原设备购买时官方建议零售价的至少50%折抵优惠购买Pura 80系列。

保值焕新服务不仅为用户提供了折抵优惠，还提供了到店焕新、上门焕新和邮寄焕新三种便捷的焕新方式，大家可根据自己的需求自行选择。若想体验华为门店的服务，可通过“我的华为”App申请到店焕新，工作人员面对面为您回收旧机和激活新机;不方便到店的用户，可在华为商城App申请上门焕新或邮寄焕新，足不出户拿到新机。无论是哪种焕新方式，都能让我们轻松、便捷、高效地完成旧机回收和新机换购。

有些小伙伴又会问了，怎么知道本机是否有保值焕新权益及权益有效时间呢？大家可打开“我的华为App”，点击“服务>权益查询”，即可显示权益相关信息，如果有相应权益且在有效期内，那么恭喜你，能以更少的预算将Pura 80系列新机带回家。

随着科技发展加速，电子产品更新换代的速度越来越快，在遇到心仪的新机时一方面想要尝鲜新机，另一方面又困扰旧机如何处理，所以，在我看来，保值焕新服务就像解锁了旧机高保值秘籍，是非常划算的选择。

说到这儿，还有个好消息要告诉大家，在今年12月14日之前，随Pura 80系列新机加购HUAWEI Care+，可限时获得保值焕新权益。趁此机会为新机增添保障，也为焕新Pura系列下一代提前储备优惠，一举两得!