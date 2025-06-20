高通万卫星：AI即新的UI 高通赋能终端侧智能体AI变革

【天极网手机频道】GSMA 2025 MWC上海展会正在紧锣密鼓地进行中。在6月19日下午举行的AI终端峰会上，高通公司AI产品技术中国区负责人万卫星进行了技术分享。他介绍了高通针对支持智能体AI在终端侧部署方面的规划，从软硬件及生态层面剖析了高通所具备的优势，并强调了高通为推动终端侧智能体AI用户体验发展起到的关键作用。

随着生成式AI从被动响应迈向主动和深度个性化，智能体AI(Agentic AI)正成为终端交互的新范式。作为边缘AI领域的引领者，高通提出了“AI是新的UI”的未来愿景，并且已经进行了硬件、软件、生态的全栈布局，尤其是高通AI规划器(Qualcomm AI Orchestrator)正加速推动智能体AI在终端侧的落地，重塑用户与终端的交互方式。

为实现智能体AI的落地应用，终端设备对算力、能效以及多模态处理能力的要求很高。凭借多年在边缘计算领域的深厚技术积累，高通打造了一套高效的硬件与软件协同体系。首先是硬件层面，高通通过异构计算架构，将集成定制CPU、GPU、Hexagon NPU与低功耗传感器中枢深度融合，为智能体AI提供“全能算力”。万卫星提到，通过领先的异构计算系统，高通智能体AI的各个模块可以根据不同模块的需求灵活调配资源，协同完成智能体AI在终端侧的完整处理流程。

其次，高通的硬件布局广泛，全面覆盖了手机、PC、汽车、XR头显、工业网络等多元终端，为智能体AI的跨场景应用奠定基础。在不同终端上，智能体AI能够实现功能的无缝切换与协同工作，从而更好地满足用户在各种场景下的个性化需求，为用户带来连贯且优质的体验。



高通公司AI产品技术中国区负责人 万卫星

万卫星还强调，从趋势上来看，端侧模型的迭代速度非常快，端侧小模型的能力越来越强。从模型智能指数来说，当前很多小模型已经可以与大模型媲美。高通非常重视与模型开发者的合作，致力于推动模型在边缘终端上的规模化部署。在软件层面，高通构建了统一的AI软件栈，打通从模型部署到应用开发的全流程。该软件栈支持模型的端侧优化与高效运行，兼容主流生成式AI框架，赋能开发者在边缘侧加速采用AI智能体和应用。

作为高通推出的端到端解决方案，万卫星也重点介绍了高通AI规划器。高通AI规划器支持文本、视觉、语音等多模态交互，能深度解析用户意图，结合用户需求生成个性化方案;其优势在于隐私优先的本地化处理。用户的聊天记录、日程等敏感数据无需上传云端，全部存储于终端侧的个人知识图谱中。高通AI规划器基于本地数据完成意图理解与任务执行，既保障隐私安全，又通过减少网络延迟提升响应速度。

此外，依托高通在手机、PC、汽车等终端的技术统一性，高通AI规划器可实现跨终端的体验延伸。通过将通知摘要、基于全面情境信息理解用户需求、日程管理、基于位置的服务，以及个性化推荐功能集成，高通AI规划器赋能的生成式AI助手能为用户打造省心且高效的体验。

万卫星还表示，高通智能体AI其实正在重塑终端用户的交互界面，也正是“AI是新的UI”的题中之义。高通凭借在硬件算力、软件生态及AI规划器能力的持续突破，未来的智能终端将更贴近用户――不仅能完成指令，更能理解需求、规划生活，成为用户“最懂自己的数字助手”。在AI大模型向边缘迁移的浪潮中，高通正以全栈布局引领终端侧智能体AI的变革，让主动、个性化、安全可靠的AI体验触手可及。