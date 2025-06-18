618收官在即，这些好物闭眼入不踩雷

【天极网手机频道】618这场年度购物狂欢已临近尾声，在这场购物盛宴中，OPPO携多款明星产品强势登场，为大家带来不容错过的惊喜。尤其是学生群体，专属福利诚意满满，绝对是入手 OPPO 手机的绝佳时机。

对于追求极致体验的用户而言，全能型OPPO Find X8 Ultra可以做到面面俱到，它采用6.82 英寸2K OLED直屏，支持1-120Hz LTPO自适应刷新率，4320Hz 高频 PWM 调光有效降低频闪对眼睛的伤害，机身厚度仅8.78mm，重量控制在226g，搭配航空级铝合金中框与AG磨砂玻璃后盖，质感与手感兼具。

在影像方面，超光影五摄影像系统搭配丹霞原彩镜头与夜景人像专业镜头，主摄搭载的是顶级传感器 LYT900，拥有1/0.98英寸超大底、5000万像素，等效焦距为23mm，具备出色的感光能力与细节表现，长焦配置了两颗专业镜头，一颗为 LYT700，尺寸1/1.56英寸，等效焦距70mm，适合人像与夜景中远摄;另一颗为 LYT600，尺寸1/1.95英寸，等效焦距135mm，支持更远距离的望远拍摄，覆盖了从超广角到长焦的全焦段，并且支持物理长焦微距;超广角镜头同样表现不俗，采用JN5传感器，拥有5000万像素，视野广阔、细节丰富，适合风光与大场景拍摄。

性能上，潮汐引擎搭配骁龙 8 至尊版处理器动力强劲，6100mAh 超大冰川电池配合100W有线闪充与 50W 无线闪充，续航无忧。而且其具备 IP69 & IP68 级防尘抗水以及瑞士 SGS 五星整机抗跌耐摔认证，坚固耐用。

目前OPPO Find X8 Ultra正在热销中，提供星野黑、月光白和程曦微光三种配色，售价6499元起。

OPPO Reno14 Pro则是爱拍照、追潮流的用户们心头好。“人鱼姬”配色采用行业首创的双层图案化镀膜工艺，让手机背壳在光线照射下呈现出如鱼尾摆动般的灵动光泽，搭配质感金属中框和一体式冷雕玻璃，还支持 IP66/IP68/IP69 满级防水，好看又耐用。

针对年轻人的社交影像需求，OPPO Reno14系列全系标配 5000 万像素潜望长焦摄像头，带来全新的高清长焦实况照片功能。在暗光环境拍摄时，Reno14 系列搭载同档位首个超亮智能闪光灯，并带来全新的闪光实况照片功能。相较于传统闪光灯补光，Reno14 系列的超亮智能闪光灯亮度更高，可实现远近场景的光焦同变，叠加胶片风格后，能轻松创作 CCD 氛围感动态大片。 OPPO Reno14 系列还支持 4K 视频转实况照片功能，搭配OPPO Pro XDR显示与小红书 HDR 实况分享功能，以及微信朋友圈 Live 图分享功能，畅享 Live 时代社交新体验;作为 OPPO 史上首台为直播而生的手机，Reno14 Pro 进一步强化视频创作能力，在画质、降噪、防抖、色彩、续航、网络六大维度全方位满足直播需求。

性能上，OPPO Reno14 Pro 搭载新一代天玑旗舰芯天玑 8450处理器，配合天工散热系统，游戏流畅不发烫;6200mAh大电池搭配80W超级闪充与50W无线闪充，快速回血。

OPPO Reno14 Pro 提供人鱼姬、海芋紫、礁石黑三种配色，在国补的加持下，2999元的起步价格相当亲民。

预算有限的用户也不用愁，OPPO Reno K12s 性价比爆棚。它拥有 7000mAh 超大容量的五年长寿大电池，配合 80W 超级闪充，续航能力超强;新一代4纳米芯片和超大内存，基于先进的4nm制程工艺，性能较前代有显著提升，足以应对日常各类应用的流畅运行。面对发热这一游戏过程中的常见问题，OPPO K12s内置的5700mm² 超大越级 VC 均热板与 6000mm² 石墨散热片发挥了重要作用。即使长时间游戏，机身温度也能始终维持在合理范围，不会因过热而导致卡顿降频。

120Hz 高亮护眼的OLED直屏全局亮度达 1200nits，户外也能看清屏幕，还有硬件级低蓝光呵护双眼。外观设计汲取了赛博配色灵感，提供棱镜黑、星芒白、玫瑰紫配色，满足不同用户的审美需求。

后置 5000 万超清主摄搭配200万像素摄像头的组合，能够满足用户日常拍摄需求。此外，立体声双扬声器带来震撼音效，红外遥控可操控家电，多功能 NFC 方便出行刷卡，还有 IP65 耐用品质，全方位满足生活使用场景。

618 期间，学生购买指定 OPPO 机型就能获赠充电宝或者手写笔。充电宝让暑期出行、游玩时手机时刻保持电量，尽情记录美好瞬间;手写笔则方便在平板等设备上进行创作剪辑，为学习、娱乐增添助力。不仅如此，上各大平台搜索 “OPPO”，还有至高千元补贴等你领取。这些 OPPO 好物在市场上口碑与销量双丰收，无论是性能、外观还是功能，都可以放心入手不踩雷。趁着618的尾巴，为自己选购一款心仪的电子产品吧。