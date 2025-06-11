华为Pura 80系列登场，小艺边看边聊边思考，随时随地探索精彩世界

【天极网手机频道】2025年6月11日，华为全新一代旗舰机华为Pura 80系列正式发布。看完整场发布会，不仅被华为Pura 80系列狠狠惊艳，更是被系统级智能体小艺给“硬控”了。在华为Pura 80系列上的小艺不仅拥有全新呼吸感视效和真人感音色，还解锁了小艺看世界、连续翻译等能力，能说会看更聪明，随时随地陪伴用户邂逅世界万千精彩。

在盘古与DeepSeek双模型加持下，小艺已进化为能言会看、善思多技能的系统级智能体。在华为Pura 80系列上，小艺将以更强的实用技能深度融入生活场景的各个维度，以“全能旅游搭子”的身份让智慧便捷更加触手可及。

小艺看世界可调用电话、导航、天气、日历等多源系统数据与工具，不管是旅游出行，还是日常生活等场景中，能给你提供实时专业、可用贴心的建议与体验。而且全新的拟人语音交互拥有11种情绪感知，自然得就像与真人对话，且沉浸式全双工自然对话，让交互体验更加自然流畅，在懂你需求的基础上，更有温度。

例如你想去云南玩，出游前可以对小艺说“两个人5000预算去云南怎么玩”，小艺针对这类复杂问题就会自主开启慢思考模式，根据路线规划、景点信息、天气情况，为你定制出游计划，有了小艺，就像真的有了一位朋友在旁边为你的行程出谋划策。

在出游过程中，小艺更可以是你的随身导游，其拥有5000+知名景点知识，带你探寻景点的秘密，在旅行中看见景区里古老的建筑，如果好奇它背后的历史，可以语音唤醒小艺后进入全屏态小艺主对话界面>点击右下角打电话图标>打开摄像头>进入小艺看世界。在大模型多模态能力加持下，小艺看世界可对摄像头捕捉的内容信息进行实时分析与理解。也就是说，当你问一句：“这座建筑有什么故事？”，同时将摄影头对准你感兴趣的对象，小艺就会像专业导游一般为你解说，让这趟旅程干货满满。

不止如此，当摄像头对准建筑、植物、商品等对象时，小艺还会根据识别到的画面内容主动发起对话，例如“在你面前的是重庆网红地标―――解放碑，全称为人民解放纪念碑……”，甚至是让小艺直接推荐打卡点：“我想在这里拍一张，哪个位置比较合适？”让你迅速出片，真人陪伴感拉满。

除此之外，小艺看世界有100+场景造型推荐，即便是朋友聚会、海边度假等场合着装穿搭也可以问问小艺。周末要去参加朋友的生日party，可以问小艺“今晚朋友过生日，帮我看看穿这身怎么样”，小艺会根据天气、日程等多源数据给到贴心建议，让穿搭不费力，更简单。

小艺还可以是你身边的生活专家，像去超市买西瓜，就可以问问小艺怎样才能挑到一个甜度爆表、水分充足的西瓜，它在告诉你挑选方法的同时还会结合记忆信息主动提醒“不过，我记得你最近在控糖，要少吃点哦”，对于减脂期的伙伴来说可谓周到又贴心。

更为暖心的是，小艺看世界还能为视障人群提供切实帮助。对于视障人士而言，乘坐电梯可能会面临一些挑战，因为不知道电梯运行到了哪一层，日常出行非常不便。有了小艺看世界，视障用户独自出门乘坐电梯时，可以问小艺“电梯到1楼了吗？”小艺能知晓当前电梯停靠的楼层，并考虑到前方障碍物给出贴心指引，这无疑切实解决了视障人士生活上的一大困难。

此外，华为Pura 80系列的全新小艺还带来了“连续翻译”新能力，支持截屏、文档、浏览器等全场景的连续性翻译，无论是在外文论文网站查阅资料、还是通过跨境电商平台购买商品，都能助你一臂之力。如果你在海外电商平台购物但不擅长英文，就可使用“连续翻译”，一览到底，免去网页需要逐屏翻译的苦恼，实现屏幕内边浏览边翻译的流畅购物体验;又或者海外旅行需要用打车、购票APP时，也可以长按小艺导航条打开连续翻译功能，让你整个海外游更安心、更顺畅。

总而言之，小艺作为全场景的系统级智能体，其能力还在不断进阶，华为Pura 80系列上的小艺带来的“小艺看世界”“连续翻译”等新能力，以能边看边聊边思考、真人感的交互方式做到“懂用户所需，想用户所想”，成为我们的全能旅游搭子，随时随地陪你看世界的精彩。