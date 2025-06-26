暑期出游好搭子！OPPO Reno14系列让夏日更出彩

【天极网手机频道】暑假已至，夏日的阳光、海滩、蝉鸣交织成独有的热烈氛围，无论是与朋友结伴出游，还是享受惬意的假期生活，都需要一款出色的手机来记录美好瞬间、满足娱乐需求。OPPO Reno14 系列凭借卓越的影像实力、时尚外观以及强劲性能，成为这个夏天和暑假的绝佳设备。

OPPO Reno14采用 6.59 英寸超窄边小直屏，提供人鱼姬、半夏绿、礁石黑三种配色。其中，人鱼姬配色采用行业首创双层图案化镀膜工艺，在夏日阳光的照耀下，呈现出“幻彩鱼尾，一机十色”的绚丽效果，握在手中既时尚又舒适，还不易沾染指纹。Reno14 Pro配备 6.83 英寸超窄边直屏，除了人鱼姬配色，还有独占的海芋紫，神秘浪漫，如同夏日傍晚的晚霞，为手机增添一抹独特色彩。两款手机侧边大R角设计，配合铝合金边框与 Deco 冷雕工艺，线条流畅，圆润的手感，即使长时间握持拍照、刷视频，也不会感到疲惫。镜头模组的灵动星瞳设计，简约精致，拿在手中就是夏日时尚单品。

夏日的美景总是稍纵即逝，OPPO Reno14全系标配的5000万像素潜望长焦摄像头，其中Reno14的5000万像素索尼主摄与 116°超广角摄像头，满足日常各种场景拍摄;Reno14 Pro 的5000万像素 3.5 倍潜望长焦镜头，在拍摄夏日人像时，能突出人物主体，虚化背景，发丝与肤质细节尽显，随手一拍就是大片;在远处也能清晰捕捉演唱会舞台上偶像的风采，或是记录下远方山峦的壮丽景色;Reno14 Pro 搭载专业级直播降噪技术与自研 EIS 防抖算法，结合主摄 OIS 硬件级防抖，在夏日户外直播时，即使在喧闹的夜市或是晃动的游乐设施上，也能输出稳定流畅的画面。前置5000 万超感光镜头不论是在阳光沙滩下，或是夜晚绚烂的街道上，都能拍出清晰自然、氛围感十足的自拍。此外，4K视频转实况照片功能，能让你从动态的夏日欢乐中截取高清精彩瞬间，为假期回忆增添更多趣味。

暑假长时间的娱乐、拍摄，对手机性能和续航都是不小的考验，而 OPPO Reno14 系列轻松应对。性能上，Reno14 搭载天玑8350旗舰芯片，配合 LPDDR5X+UFS3.1存储组合，无论是日常聊天、刷短视频还是玩一些热门手游都能流畅运行;Reno14 Pro 首发天玑8450旗舰芯片，基于台积电第二代 4nm 工艺制程打造，在运行《原神》等高负载游戏时，即使在炎热的夏日也能保持较高帧率稳定运行，新一代天工散热系统，双层石墨 + 5400mm²超大VC 的三层散热材料组合，有效控制手机温度。

续航方面，Reno14内置 6000mAh大容量电池，支持 80W 超级闪充，短时间就能“满血复活”;Reno14 Pro的6200mAh大电池，不仅支持 80W 超级闪充，还支持50W无线闪充，让你在夏日出门游玩时，无需担心电量问题。

这个暑假，选择OPPO Reno14系列，让它陪你记录夏日的每一份欢乐，满足你对假期手机的所有期待，开启一段精彩的夏日之旅。