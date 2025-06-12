vivo X Fold5新品发布会定档6月25日，现已开启预约

【天极网手机频道】6月12日，vivo官方正式宣布，vivo X Fold5新品发布会将于6月25日19:00举行，海报文案“更轻了 更强了”将大家对这款折叠屏的期待值拉满。与此同时，新机的预约通道也已全面开启。



图片来源于官网

据了解，vivo X Fold5这次有三款配色，青松、明白、钛度各有各的风格，设计也非常简约，而且看起来确实非常轻薄。前代vivo X Fold3以 219g的重量成为全球最轻大折叠手机，此次vivo X Fold5宣传文案“更轻了 更强了”预示着它将再次刷新这一纪录，或许整机重量有望控制在200g左右。不仅如此，vivo产品经理韩伯啸此前发布的对比图显示，vivo X Fold5的机身厚度相比主流标杆直板旗舰也毫不逊色;而且vivo X Fold5将成为全球首款支持 “三防”特性的大折叠屏手机，具备防尘、防水、防泼溅能力。



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除此之外，vivo X Fold5内外屏都将采用LTPO 8T屏幕，可实现流畅自适应高刷，支持超高分辨率和超高 PPI。其拥有 4500nit 局部峰值亮度，搭配全亮度高频 PWM 调光及 TÜV 莱茵全局护眼 3.0 认证，还有蔡司大师色彩加持，视觉体验拉满。

影像系统一直是 vivo 手机的优势所在，X Fold5 也不例外。爆料称其主摄有望升级为 5000 万像素 IMX921 大底传感器，搭配 5000 万像素超广角镜头以及 5000 万像素 IMX882 潜望式 3X 长焦镜头，组成强大的三摄系统。在蔡司影像的加持下，无论是日常风景拍摄，还是专业的长焦创作需求，都能轻松满足，助力用户拍摄出色彩真实、细节丰富的照片，有望在折叠屏手机影像领域树立新的标杆。



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性能方面，vivo X Fold5 将搭载高通骁龙 8 Gen3 处理器，配合 LPDDR5X 内存和 UFS 4.0 闪存，为手机提供强劲的性能支持，能够流畅运行各类大型应用和游戏，多任务处理也更加高效。续航上，配备 6000mAh 以上大容量电池，并支持 90W 有线快充，大大缓解了用户的电量焦虑。

vivo X Fold5也会是安卓第一个打通iCloud云端直连的机型，用户在vivo X Fold5上可直接访问iCloud的照片、文件，同时支持用户查看、编辑、实时同步苹果备忘录。vivo X Fold5还支持与iPhone双机互联，iPhone收到的短信、验证码、电话，都可在X Fold5同步查看和接听。



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目前，vivo X Fold5 的预约活动正在火热进行中，相信随着发布会的临近，还会有更多关于这款新机的惊喜陆续揭晓。在折叠屏手机市场竞争日益激烈的当下，vivo X Fold5 凭借在轻薄设计、品质、屏幕、影像、性能以及生态兼容性等多方面的卓越表现，或许会成为 2025 年折叠屏市场的一匹黑马，敬请期待。