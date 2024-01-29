2023年度IT影响中国：WIKO手机荣获年度影响力品牌奖

【天极网手机频道】「IT影响中国」自2002年创办以来，始终关注中国IT科技消费热点与科技行业年度风云变化，助力产业市场大环境良性发展。在近日举办的2023第二十二届“IT影响中国”年度盛典中，经评审委员会与大众评委综合评定，授予WIKO手机“年度影响力品牌奖”。

WIKO是一家成立于2011年的年轻科技企业，专注于手机、IoT领域，产品覆盖欧洲、中东非、亚太和拉美市场，全球累计数千万用户。作为一个新锐品牌，WIKO不断加快全球化步伐并进入中国市场，通过与鸿蒙生态结合，仅一年时间跻身中国手机市场品牌排行榜第七名，成为2023年行业黑马，旗下鸿蒙生态手机Hi畅享60s 5G同档位销量领先。

WIKO旗下的手机产品，在国内与国际市场都取得了口碑和销量的双丰收，目前的主力机型Hi畅享60s 5G出厂搭载HarmonyOS操作系统，具备鸿蒙分布式能力，获得了HarmonyOS Connect(中文：鸿蒙智联)认证，支持安装鸿蒙应用、鸿蒙多设备控制中心、超级终端、畅连通话等鸿蒙经典特性，使用体验稳定流场。

系统生态完善的同时，Hi畅享60s 5G在鸿蒙设备中拥有同价位更好的配置与更丰富的功能，并且支持5G网络。后置镜头周围的星轨链环设计极具辨识度，浪漫典雅。正面屏幕拥有高达90.26%的超高屏占比。电池容量达到了6000毫安时，配合上独家调教可以带来超长的续航时间，一周两充毫无压力。在拥有超大容量电池和高清屏幕的同时，Hi畅享60s 5G的重量还控制在了200克以内，实用性和手感并存。

Hi畅享60s 5G集法式美学设计、大屏体验、超能续航、超清影像、鸿蒙生态于一体。诸多优点使得这台手机一经上市便热销，推动WIKO成为2023手机行业黑马。

WIKO在国际市场上一度获得法国市场份额排名第二，欧洲市场份额排名第四的优秀成绩，其手机产品连续两年夺得法国权威评测媒体电池续航第一的桂冠。其新锐基因和技术沉淀也延续到了Hi畅享60s 5G这款产品之上，结合鸿蒙生态更使其在中国市场快速实现本地化在短短一年时间跻身品牌榜前列。

总的来说，WIKO手机荣获“2023年度IT影响中国年度影响力品牌奖”实至名归。旗下Hi畅享手机系列得到了市场的认可，获得了口碑和销量的双丰收。在品牌建设方面，在进入中国市场以后，WIKO于2022年加入鸿蒙生态，颇具格局与远见，结合年轻化的品牌调性和优秀的产品素质，迅速从市场上的新面孔跻身主流品牌行列。

可以预见的是，在未来WIKO会持续发挥自身新锐品牌的特质，贴近年轻消费者进一步深化在中国市场的影响力，未来可期。