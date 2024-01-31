OPPO超影像大赛“龙年一拍封神”月度征集投稿开启

【天极网手机频道】1月31日，OPPO官方宣布2024超影像大赛首个月度征集活动――「龙年一拍封神」，于1月25日至2月25日正式开启投稿。本月度征集活动以龙年新春为主题，面向全球OPPO、一加用户征集各地迎接春节的盛况，用影像的方式定格下龙年的热烈与美好。

「龙年一拍封神」月度征集活动海报

对每个中国人而言，春节并不是一个简单的节日、假期，而是一帧帧热闹、喜庆的画面：炉灶的烟火气、翻腾的舞龙、一年一次的团圆饭、闹春节的孩子们……当这些年味、年物、年景逐帧叠加，一幅幅生动的新年故事，也就此展开在世界的眼前!

结合新潮与传统美，演绎新年当红风尚

OPPO携手著名演员娜然、时尚摄影师张家诚等多位超影像创作者为龙年封神大作送上灵感。一袭红衣、一张红唇、一把红纸扇，在OPPO Find X7系列的自由构图与细腻影调下，时尚摄影师张家诚，为娜然拍下《红韵》系列作品，游刃有余地将新风尚与传统美，在镜头下完美展现。

OPPO超影像创作家 娜然

不是只有大师，才能掌握如此境界。用OPPO Find X7大师模式，定格出《舞龙》系列作品，细腻呈现舞者在红色光影下的灵动身姿，让新年人像得以摆脱路人感，用手机也能拍出“大师级”作品。

「龙年一拍封神」参赛作品 摄影师薇白使用Find X7 Ultra拍摄

「龙年一拍封神」参赛作品 摄影师薇白使用Find X7 Ultra拍摄

街头巷尾的民俗故事，同样值得来上一张

从南到北、从西到东，中华大地上散落着迥然不同的民俗风情、非遗手艺。用OPPO Find X7系列搭载的强大潜望式长焦镜头，穿越层层人海，捕捉精彩一刻，让它们得以透过影像，被更多人看见，让它们红遍大江南北。

「龙年一拍封神」参赛作品 使用OPPO Find X7 Ultra拍摄

「龙年一拍封神」参赛作品 使用OPPO Find X7 Ultra拍摄

OPPO AI 消除 拯救路人乱入的新年美图

得益于全新的大模型能力，Find X7 系列带来全新的 AI消除功能。相比同平台其他模型只能支持人体的识别，Find X7 不仅支持超过120类主体的识别与分割，还可以实现发丝级的分割、高达6个的多主体分离，以及超大面积图像的填充与自然生成。通过OPPO AI 消除，可以轻松将照片中不满意的物体或路人直接抹除，同时AI还会生成自然的背景填充画面，轻松实现无痕拯救废片。让那些不敢拍、不好拍的画面焕然一新，自在举起手机，享受值得记录的每一刻。

OPPO AI消除 前后对比

全新 AI 超清合影功能 定格团聚时的最佳记忆

无论离家有多远，最想念的，还是那些熟悉的脸。趁着新年回家，用OPPO Find X7 系列来一张超清大合影。全新 AI 超清合影功能通过自动超景深和全新算法，可以让前后置摄像头支持3倍更高的人脸检测数量，最多支持30人的超级大合影。智能识别并增强合影中人脸的清晰度，帮助合影中的每一个人都获得主角般清晰生动的画质，在年终聚会、春节走亲访友的时候生动清晰呈现新年合照里每一张面孔，定格团聚时的最佳记忆。

OPPO AI超清合影效果对比

全新龙年定制水印，为你的封神大片，再添浓浓红运

1月31日至2月25日0点，OPPO定制龙年新春水印限时上线。1月31日起，OPPO ColorOS 13.2及以上版本用户即可陆续收到更新版本。通过系统相册点击添加龙年新春水印，为你的新年封神作品再添一份红运!期待你所看见的，你所爱的龙年美好画面，都能够被世界看见。龙年一拍封神月度活动火热进行中，期待大家的封神一拍!

OPPO定制龙年新春水印

OPPO定制龙年新春水印

丰厚奖励为优质创作加冕，最高可得国际逍遥游双人机票

本次征集活动投稿时间为2024年1月25日-2024年2月25日，将单独评选OPPO超影像月度佳作共10名。投稿作品须紧扣龙年新春主题，创作题材包括但不限于旅行美景、自然奇观、历史古迹或地标建筑等。请点击链接参与「龙年一拍封神」月度征集活动：https://imagine-if.oppo.com/cn/activities-photo-of-dragon-year/

月度征集活动奖品设置如下：

一等奖 1 名：双人国际逍遥游机票(共2张)

二等奖 3 名：OPPO Find X7手机一台

三等奖 6 名：OPPO Enco X2耳机一台

此外投稿还有OPPO 视频 APP芒果专区 VIP周卡礼赠，用户在月度征集中投稿达3个作品即可获得。以欢太账号为准，1个欢太账号只能获得1次;券码有限，兑完即止。(所有OPPO视频APP芒果专区VIP卡的兑换码，请用户于收到后15天内完成兑换，逾期不补。)

「龙年一拍封神」奖励设置

「照见新春 红运连连」新春系列活动一同上线，等你来玩

1月25日-2月24日，到OPPO指定门店打卡即可免费获得旺旺新年红包春联一份，更有机会抽中购N3加享OPPO新春全家桶等惊喜大礼!也可以在线上参与小红书 #这个新年先红一步 系列福利活动，赢取更多新年好礼。