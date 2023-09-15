OPPO A2 Pro评测：旗舰级质感设计搭配四年耐用电池，打造同档体验新高度

【天极网手机频道】一直以来，OPPO A系列以“有美感”和“超实用”为核心，持续为用户带来好看又好用的优质产品，去年发布的全新系列产品OPPO A1 Pro就大获好评，扛起了灵巧轻薄机身+67W长寿版超级闪充组合的超“A”千元机大旗。如今，新一代OPPO A2 Pro如期而至，不仅拥有质感机身设计、流畅运行体验、大内存组合、四年耐用电池、67W超级闪充优势，还在智慧系统、产品品质方面也有突出表现。

外观

OPPO A2 Pro的“苍穹之镜”设计基于多种工艺应用使其兼具精致度与耐磨性，庞大的摄像模组设计并没有强烈的违和感，整体视觉反而十分均衡与和谐。

3D双曲面机身实现了更流畅贴合的圆角设计，在内置5000mAh大电池的同时保持了轻薄的机身设计，拥有更极致舒适的持握手感和防误触体验;更有金刚石抗摔结构以及IP54生活防水加持，主打一个“抗造耐摔”。

配色上OPPO A2 Pro带来了深沉的浩瀚黑、素雅的暮云紫以及恬荡的大漠棕，其中浩瀚黑、暮云紫采用的是板材材质;大漠棕采用的是素皮材质，手感温润细腻，耐脏防水，镜组的流动光影融合素皮的细腻内敛，仿佛置身于无垠沙漠中领略沙漠美景的壮阔雄奇。

屏幕是一块采用了6.7英寸的旗舰级护眼双曲屏，120Hz流畅高刷新率与提供绝佳观看体验，10.7亿色显示使得屏幕色彩表现更丰富也更真实细腻;全局激发最高亮度可达800尼特，局部峰值最高亮度可达950nit，即便是阳光充沛的室外也能看清屏幕。

行业领先的2160Hz高频PWM调光，有效降低可见频闪对敏感人群的视觉疲劳风险，并解决了其他调光方式在低亮度下的画面杂色问题，同时实现硬件级低蓝光护眼，以及全天候护眼模式，全方位呵护用眼健康。

性能配置与系统

在基础配置方面，OPPO A2 Pro搭载了基于先进的6nm低功耗制程工艺打造的天玑7050旗舰芯，2.6GHz高能大核，安兔兔跑分超60万，配合ColorOS 13.1系统中的ColorOS超算平台，专为提升系统流畅性和稳定性定制的4大计算引擎综合调优，不仅提高后台常驻应用数量和应用的后台驻留率，应用启动速度和应用使用的连贯性也随之提高，实现了高性能与低功耗的平衡。

考虑到如今大部分用户存在的内存焦虑，OPPO A2 Pro提供了最大12GB+512GB的双存组合，配合RAM+内存拓展技术，最高可支持12GB+12GB的超大内存，而且还通过了OPPO实验室48个月流畅护航的完整测试，并获得了TüV南德48个月A级流畅认证，全方位提升系统的稳定性与流畅性，告别内存焦虑的同时畅享流畅运存体验。

OPPO A2 Pro内置了全新的ColorOS 13.1系统，其秉承着“水生设计”的理念，在视觉语言、流畅度、系统交互、隐私保护等方面进行升级，旨在用户带来更加丰富精彩、多端互融、安全便捷的全场景体验。

充电与续航

OPPO A2 Pro本次配备了67W超级闪充+5000mAh电池组合，我们在WiFi、蓝牙与定位均开启的场景下进行连续不间断的1小时视频观看、1小时音乐播放、1小时《王者荣耀》游戏对局以及1小时微信社交，紧接着是待机8小时的常规续航测试，以及在1%的低电量情况下静置10分钟后进行充电测试，获得了以下的续航曲线图与充电速率图。



OPPO A2 Pro续航实测(数据仅供参考)

测试结果来看，OPPO A2 Pro在四项常规测试中，总耗电量37%。其中，1小时游戏对局与1小时的观看视频分别耗电量16%与11%，在线音乐播放以及微信社交耗电均为5%，待机8小时电量消耗6%。



OPPO A2 Pro充电实测(数据仅供参考)

而在充电测试中，10分钟充进36%的电量，46分钟即可完成充电，充电速率也比较快。两者综合来看，充电10分钟左右，即可提供3小时的视频观看或2小时的游戏对局。可以说，OPPO A2 Pro的67W超级闪充与5000mAh四年耐用电池的超强组合能为用户提供坚实的电量保障，满足大部分用户日常一天的续航需求。

另外，OPPO A2 Pro还搭载了OPPO独家智能电池健康引擎，采用独家的智能电池健康算法以及电池仿生修复电解液技术，有效保持电池中的锂离子活性，从而延长电池的使用寿命，官方数据显示即便是1600次充放电循环后电池寿命依然能在80%以上。

影像

当代年轻人在手机影像上一点都不将就。OPPO A2 Pro前置一颗800万像素镜头，后置的6400万主摄支持4合1超感光大像素，可以轻松拍出细节丰富的质感大片，旗舰级的色彩与影调也下放到A系列当中，无论是照片的光影平衡度、色彩还原度、微小细节、远景聚焦还是清晰度都接近人眼所看到的，样张效果整体非常真实;超级夜景采用多帧降噪算法，把各种噪点优化掉，使清晰度及效果均有明显提升，而且在算法的加持下，能够很好地突出被摄主体，呈现的夜景效果也更加纯粹。

从影像能力来看，OPPO A2 Pro超清主摄能够帮助我们捕捉更多的细节，无论在亮光还是暗光的环境下，都能定格下清晰的画面，并且通过算法还原出丰富的色彩，在千元档位上为用户带来同级别的使用体验。

总结

作为OPPO A系列的最新产品，OPPO A2 Pro带来了更有质感的机身设计、流畅运行体验、大内存组合，且在轻薄的机身下内置了一块5000mAh的四年耐用大电池，再配备67W超级闪充，打破用户对入门级手机续航短和充电慢的刻板印象，为用户带来好看又好用的优质体验，作为一款千元机来说实属难得。