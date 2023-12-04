安兔兔11月安卓旗舰性能榜出炉，原来vivo才是最大赢家

【天极网手机频道】随着高通骁龙8 Gen3和天玑9300的发布，今年秋季手机圈堪比“神仙打架”。近日，安兔兔公布11月安卓旗舰性能榜单，整个旗舰性能榜单中搭载了天玑9300处理器的仅有两部机型，且均是vivo X100系列，剩下的机型则搭载高通骁龙处理器。

具体来看，红魔9 Pro+搭载了骁龙8 Gen3处理器，以2188631分位居第一。骁龙8 Gen3旗舰芯片对比上一代性能表现显著提升，是目前为止性能最强的骁龙5G处理器。它采用台积电4nm工艺制造，1+5+2的CPU核心架构，即由1个高性能的Cortex-X4超大核、5个A720性能核心和2个A520的能效核心组成，其中超大核主频最高可达3.3GHz。相比上一代产品，第三代骁龙 8 的CPU性能提升了30%，能效提升了20%。红魔9 Pro+凭借主动散热+奔放式的性能调校拿下第一，可以说众望所归。

紧跟在后的是首发搭载天玑9300的vivo X100，凭借2184153分位居第二。vivo X100虽然是一款影像旗舰，但其首发搭载联发科新一代旗舰芯天玑9300处理器，天玑9300采用台积电新一代 4nm 工艺，具体来看这枚芯片有着4个Cortex-X4超大核以及4个Cortex-A720 大核，其中X4超大核的最高主频可达3.25GHz，安兔兔跑分成绩超218万分，GeekBench 6的单核成绩达到1691分，多核6380分，多核如此大幅度的性能提升，使得天玑9300拥有超强的多线程处理能力，CPU多核性能也达到了第一水准。蓝厂专门调校的天玑9300+LPDDR5T让X100在性能释放上和第一的红魔9 Pro+打的不相上下，总分差距不过4500左右。

值得一提的是，vivo X100 Pro也是凭借天玑9300跻身排行榜前五位，而排行榜第三第四位也同样是蓝厂机器，分别是2174484分的iQOO 12以及2141004分的iQOO 12 Pro，iQOO 12通过调整芯片位置和扩大VC均热板的面积让整机散热更高效，性能释放也更彻底，看得出来这一次蓝厂是赢麻了。

第六位至第十位分别是小米14 Pro、小米14、iQOO 11S、一加Ace 2 Pro以及vivo X90 Pro+，除了小米14系列搭载骁龙8 Gen3之外，其余机型均搭载骁龙8 Gen2。

当然少不了次旗舰榜单，骁龙7+Gen 2依旧是完全没有对手的，断崖式的领先于各种天玑8200。骁龙7+Gen 2这颗中端芯片选择了与旗舰芯片同等级的台积电4nm制程工艺，并首次用上了2.91Ghz的Kryo Prime超大核，较骁龙7 Gen1移动平台性能提升翻倍。不过骁龙7+Gen 2受制于成本问题，目前依旧只有榜单第一位和第二位的realme GT Neo5 SE和Redmi Note 12 Turbo两个机型搭载，位置与上个月的没有变化，排行榜平均跑成绩分别达到1166334分、1156926分。

位居第三的是刚刚发布不久的OPPO Reno11，这款人像旗舰采用的天玑8200处理器，再加上ColorOS超算平台与天玑芯片团队深度联调，充分释放天玑芯片性能，以1021724分位居第三是意料之中。

第四位至第十位分别是iQOO Z8、iQOO Neo7 SE、vivo S17 Pro、Redmi Note12T Pro、小米Civi 3、Redmi K60E以及一加Ace竞速版，这几款机型除了搭载了联发科天玑8200处理器之外，还有天玑8200-Ultra、天玑8100-Max处理器。

骁龙8 Gen 3发布之后，天玑9300也“不甘示弱”在各个维度上向高通骁龙8 Gen 3发起冲击。可以预见的是，手机圈竞争只会越来越激烈，12月的年底新机大战不妨一起期待一下。