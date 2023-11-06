外媒消息称苹果今年不会再推出新款iPad

【天极网手机频道】早前苹果 CEO 库克在最新季度的电话会议中表示苹果公司今年没有推出任何新的 iPad 产品，这就暗示苹果不会在今年仅剩的两个月内推出新款iPad。当地时间周日彭博社的Mark Gurman(马克・古尔曼)成苹果计划在 2024 年更新其整个 iPad 产品线，这意味着苹果将在明年推出新款 iPad Pro、iPad Air、iPad mini 以及新款入门级 iPad。

Mark Gurman指出“苹果本可以匆忙推出更多新产品，但改款 iPad 和 AirPods 还没有准备好”。有爆料称中低端 iPad 最早可能会在2024 年3月推出;而配备 M3 芯片和 OLED 显示屏的新款11 英寸和13 英寸 iPad Pro 机型将于 2024 年上半年推出;新一代 iPad Air 和 iPad mini 可能分别配备 M2 和 A16 Bionic 芯片，预计将于 2024 年某个时间到来。至于 AirPods，第二代 AirPods Pro引入了 USB-C 充电盒，除此之外没有进一步的变化，新款低端 AirPods 将于 2024 年面世，更新版 AirPods Pro 型号将于 2025 年推出。

从目前官网上架的产品来看，最新一代的iPad和iPad Pro是去年10月发布的，iPad Air是在去年3月发布的，最久远的是iPad mini，自从2021年9月发布会之后再也没有更新产品了。

既然提到了M3 芯片，那这里就顺带再说一下。Mark Gurman表示M3 芯片与 M2 相比性能并没有大幅提升，但与 M1 相比的话M3 不失为一个很好的更新。在 Geekbench 6 的多核测试中，M3 的处理器实际上与 M2 Pro 的 10 核处理器不相上下，而在单核基准测试中，M3 的处理器则优于 M2 Pro，性能有所提升。

Mark Gurman称2023年款24寸iMac的性能是2021款的两倍。而在M3 Pro方面，他表示M3 Pro芯片加入了一对高能效内核，但GPU内核数量却没有增加，无法和M2 Pro相提并论，在 Geekbench 6 的多核跑分中仅领先 6%，两者在性能上并没有多大提升。

不过Mark Gurman倒是对M3 Max的评价相当高，他表示与前代产品相比M3 Max的性能提升幅度最大，M2 Max 与M3 Max之间的晶体管数量相差 37%，是所有 M 系列芯片组中差距最大的，“它增加了更多的主处理内核和图形内核，还能将笔记本电脑的内存容量提升到 128 GB，用户现在可以只随身携带一台拥有 16 个主内核和 40 个图形内核的笔记本电脑，就能使其性能与 M2 Ultra Mac Studio 或 Mac Pro 等台式机相媲美”。

但是话再说话来，苹果今年年初才发布了搭载M2 Pro与M2 Max的14英寸和16英寸Macbook Pro，不到一年的时间里又推出了搭载M3系列芯片的14英寸和16英寸的Macbook Pro以及全新的24英寸iMac，从苹果这个不按以往惯例发布产品的时间线来看，全球PC行业下滑趋势对苹果的影响还是挺大的。