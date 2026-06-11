【天极网手机频道】第28届上海国际电影节正式拉开帷幕。作为中国唯一的国际A类电影节，上海国际电影节持续推动华语电影与世界舞台的对话。荣耀作为官方手机摄影摄像合作伙伴，将携全球第一部机器人手机――荣耀Robot Phone亮相本届电影节，以技术创新赋能影视创作新生态。

早在2026年巴塞罗那世界移动通信大会上，荣耀便与百年顶级影视工业品牌阿莱(ARRI)达成深度战略合作，携手为全球创作者带来电影级叙事表达体验，共创未来移动影像新标准。双方联合研发的旗舰级影像技术将率先落地荣耀Robot Phone，并将全面赋能荣耀Magic9系列。

本届上影节，备受瞩目的荣耀Robot Phone将首次发布由它独立拍摄的成片，以电影级质感打破移动影像与专业电影工业的边界。同时，荣耀Robot Phone也将直击红毯和晚宴现场，捕捉上影节高光瞬间，以电影级影像实力，定格上影节璀璨光影。

此外，在亦庄机器人马拉松上突破人类马拉松记录的冠军――荣耀人形机器人闪电，获得最佳步态奖、具备全自主感知导航能力的元气仔，也将以红毯开幕嘉宾身份惊艳亮相，与Robot Phone组成机器人天团。荣耀机器人以先锋潮流的科技形态闪耀国际红毯，为影视盛典注入年轻化科技活力。