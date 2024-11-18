OPPO AI助力 2024年“中国高校计算机大赛-智能交互创新赛”圆满收官

【天极网手机频道】11月16日，由OPPO与浙江大学联合承办的第三届(2024年)中国高校计算机大赛――智能交互创新赛在浙江省杭州市举行了全国总决赛及颁奖典礼。本届竞赛以“交互无界，创意无限”为主题，聚焦人机交互技术，深度挖掘AI智能体的应用潜力，推动智能产业的升级和发展。

2024年中国高校计算机大赛――智能交互创新赛全国总决赛颁奖典礼

自4月17日启动以来，本届竞赛吸引了来自全国33个省/直辖市、近445所高校的3256支团队，共计4256名同学报名参赛，历经7个月的初赛、复赛、决赛的激烈角逐，在今日进行了最终的对决。同时，本届的参赛作品也更具创新性与实用性，涵盖了教育、生活、情感、创作、医疗、旅游、美食等场景等多个领域，引导学生在多样化的学习、工作和生活场景中探索智能体创新交互的方式和潜能。

创新方案云集，AI智能体交互获新突破

11月16日，40支总决赛队伍围绕“大模型时代的 AI 智能体创新交互”竞赛主题，通过两轮线下路演答辩，展示了其对新一代人机交互的创新思考和解决方案。最终，经过竞赛评审专家组公平、公正、公开的评判，大赛共产生一等奖队伍3支，二等奖队伍6支，三等奖队伍10支，优胜奖队伍20支，优秀指导老师15位。

其中，来自哈尔滨工业大学的参赛作品《雅韵智诵――AI智能背诵助手》荣获竞赛特等奖，其作品针对学生在背诵和理解古诗文时背诵效率低、失分率较高、缺乏科学方法指导和有效检查等问题，基于OPPO智能体平台，开发了一款古诗文辅助背诵助手APP，可提供多模态科学记忆方法辅助背诵、多层面背诵效果检查、个性化复习计划等功能，有效提升了学生的古诗文背诵效率，助力传统文化传承发展。

哈尔滨工业大学《雅韵智诵――AI智能背诵助手》荣获特等奖

在荣获一等奖的安徽理工大学的参赛作品《“欢太为教育注力”――基于OPPO开放平台和智教Agent的幼儿教育点读平台》中，其开发的点读平台依托OPPO智能体开放平台，深度整合了多种大语言模型，旨在为幼儿提供多元化、高效能的学习体验。该平台特别聚焦于服务相对偏远和资源匮乏地区的儿童，期望通过科技的力量，助力他们跨越地域限制，享受高质量的教育资源。大模型赋能幼儿教育的理念对提升儿童的认知水平和综合能力具有深远的教育价值和社会意义。

安徽理工大学《“欢太为教育注力”――基于OPPO开放平台和智教Agent的幼儿教育点读平台》荣获一等奖

此外，还有许多优秀的参赛作品聚焦青少年心理健康、医疗培训、渐冻症患者沟通、灾后无人机救援、文旅推荐、文学创作等多元化领域，这些智能体的开发应用，不仅展示了智能体技术在优化日常生活质量的高效率与便捷性，也为未来AI交互技术的发展开辟了新的可能性。

深化产学研合作，赋能年轻科研人才发展

来自浙江大学、OPPO及竞赛专家委员会和组织委员会的领导专家出席了颁奖典礼，为获奖队伍和指导教师颁奖。

OPPO智能应用部负责人郑晓川先生表示，特别荣幸OPPO智能体平台能够为此次竞赛提供平台与技术支持，许多非常有创意的智能体作品都值得学习和借鉴。OPPO近些年加大了对AI技术，尤其是生成式 AI 技术的投入，从去年推出的AndesGPT，到今年重点打造的OPPO AI手机的品牌概念，再到OPPO开发者大会上发布的系统级AI、 ColorOS 15以及OPPO智能体平台，让用户体验到更多AI技术带来的便捷服务。同时，我们也相信今后AndesGPT会更加强大，OPPO智能体平台也会推出如“工作流编排”等更高阶的能力，助力开发者实现更多创意。未来，OPPO也将继续携手学术界、产业界伙伴，深化产学研合作，聚合优质的科研及教育资源，赋能年轻科研人才发展，助力智能交互领域的学术研究和产业建设。

OPPO智能应用部负责人郑晓川

OPPO智能体平台助力，探索人机交互发展潜能

OPPO作为承办方之一，深度参与了赛题制定和评选，还为本届竞赛提供智能体开发平台，赋能参赛者进行创意开发。作为手机行业的首个智能体开发平台，OPPO智能体平台基于安第斯大模型，支持开发者提供低门槛、零代码的开发工具，帮助开发者快速构建和部署智能体应用，促进智能体生态的繁荣。

OPPO智能体平台全景

OPPO智能体平台助力本届竞赛，旨在通过选题引导和科研平台设备支持，联动各大高校，提升学生对新一代智能交互技术的认知和应用能力，推动智能交互技术与艺术、设计、工程、科学等领域的跨学科互动，共同培育新一代交叉创新人才生态体系。本届竞赛中的优秀方案还将入驻OPPO智能体平台和手机端侧应用，进一步扩展人机交互场景，实现更多样、更流畅地交互体验，推动智能交互技术发展。

自年初提出AI手机战略以来，OPPO一直致力于成为AI手机的贡献者与普及者，让前沿的AI技术从实验室走进用户生活。未来，OPPO也将继续秉承“科技为人，以善天下”的品牌使命，聚焦AI时代，携手更多开发者、学术界、产业界伙伴，深度参与科技竞赛、学术交流等活动，加强产学研协同，为AI技术的发展和应用持续注入新动力。