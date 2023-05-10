评测：千元机体验再升级，vivo Y78有颜有实力

【天极网手机频道】千元机因为其较高的性价比成为了许多消费者的首选，不仅在性能和配置上有了较大的提升，而且合理的价格更符合消费者的需求。近日国产千元机市场就又新增一名“猛将”――vivo Y78，凭借全新的外观设计和超强续航+44W闪充搭配大内存的组合，让其成为名副其实的性价比神机。



vivo Y78

外观

不得不先说的是vivo Y78特别吸睛的外观设计。vivo Y78延续了vivo Y系列一直以来的高颜值设计，带来了凤羽金、玉瓷青和皓夜黑三种配色。其中凤羽金的设计尤其漂亮，首先在颜色上并不是单纯的金色，而是糅合冷暖幻变的多彩粉金色，粉色加金色的搭配瞬间就有了花海的感觉，再通过工艺技术将凤羽纹印刻在机身上，随着光线不同角度的变幻，金色的凤羽纹便会留下灿烂夺目的一瞬。



vivo Y78

星环点缀的设计丰富了摄像头区域的层次，方圆融合的云阶双镜设计传递简约但不简单的设计新表达;磨砂质感的直边中框细腻优雅，凤羽金和玉瓷青配色的厚度控制在8.07mm，而皓夜黑的厚度则保持在7.98mm，三款机型重量只有190g，不仅拥有优雅质感，同样也有舒适手感。



vivo Y78

正面，vivo Y78 搭载120Hz护眼原色LCD屏，高刷高亮高色域，六档自适应变速高刷屏，每秒可显示120帧画面，在显示动态内容时，保持屏幕处于高刷新率，显示内容更流畅顺滑，静态内容降低刷新率更省电。此外，vivo Y78还支持4096级DC调光无频闪，尤其是解决了低亮度环境下调节亮度时的抖动问题，使调节亮度更加平滑流畅，屏幕像素不妥协的同时还不易造成视觉疲劳。



vivo Y78

从整体外观来看，vivo Y78的凤羽金配色确实符合大众审美，是属于看第一眼就喜欢的设计，如果是“颜粉”的话，那你选择这款凤羽金一定没错。

性能与续航

性能上vivo Y78搭载6nm制程工艺天玑7020芯片，对比上代功耗更低性能更强，综合性能较上代提升14%，安兔兔跑分也有超42万分的成绩，日常使用稳定且流畅。最高12GB+256GB 大内存，搭配内存融合3.0技术，将ROM空间转化为RAM使用，视频、照片存储无压力，应用多开丝滑顺畅。

续航与闪充方面，vivo Y78搭载了5000mAh+44W的闪充组合，续航上没有太大的问题。实际的充电测试来看，vivo Y78可在70分钟内完成充电。



充电实测(数据仅供参考)

续航方面，在5000mAh大电池的支撑下vivo Y78实现一天一充不成问题。模拟耗电的方式就包括大家平时最常使用的微信、短视频平台、微博、音乐、游戏、影像等几个场景，且在WiFi环境、关闭蓝牙与定位、声音亮度均为50%的设定下进行视频、游戏、音乐各1小时以及待机8小时的续航测试。通过模拟大部分用户一天的使用场景之后vivo Y78剩余电量为25%。



续航测试(数据仅供参考)

如果平日里大部分时间都在使用社交软件和工作软件的话，vivo Y78除了能够快速补充电量，这块大电池作为有力基底之下让续航方面也有保障;如果是经常玩游戏或者刷视频煲剧的用户，vivo Y78的耗电程度也不大，再加上44W的闪充，丝毫不会有电量焦虑的情况出现。



vivo Y78

在流畅的OriginOS 3强势赋能之下，系统的元素排布、内容层级、细节形状、整体布局同样构建了一套清晰舒适的设计语言，与vivo Y78轻巧外观相辅相成，打造出属于OriginOS独一无二的表达。

影像

虽然vivo Y78是一款千元机，但是用料一点也不将就。vivo Y78后置5000万超清主摄+200万像素虚化镜头，配备超级夜景算法，采用多帧降噪算法，把可能会带来的各种噪点优化掉，使清晰度及效果均有明显提升，呈现的夜景效果也更加纯粹。超清主摄能够帮助我们捕捉更多的细节，无论在亮光还是暗光的环境下，都能定格下清晰的画面，并且通过算法还原出丰富的色彩。



vivo Y78拍摄样张



vivo Y78拍摄样张



vivo Y78拍摄样张



vivo Y78拍摄样张

前置方面，作为vivo影像擅长的技术领域，vivo Y78的五重超质美颜相比上代算法，在原有肤色、脸型、五官的基础上对磨皮、五官算法进行迭代升级，肤质细腻且眼神有神采，人脸轮廓和肌肤纹理的细节上处理的也比较出色，可省去后期P图这一环节，效果更惊艳。除此之外，人像自拍还有不同的拍摄风格、滤镜和光效，大家可以选择自己喜欢的风格进行拍摄，效果更出彩。vivo Y78还可以进行后期一键AI修图，效果比原图更清晰精致。搭配人像处理、美颜等，带来全场景出色影像。



美颜与彩虹光光效



AI修图前(左)与AI修图后(右)

值得一提的是，vivo Y78支持微信、钉钉、易信、Umeet的视频美颜，让自己更加精致且有气色。

总结

vivo Y78虽然是一款入门级的机型，但是它却带来了高颜值的外观设计，且在轻薄的机身下内置了一块5000mAh大电池，续航无压力; LCD“天花板”120Hz护眼原色屏养眼也护眼;5000万超清主摄全天候全场景清晰记录，多帧降噪算法让夜色纯净更清晰;性能续航体验再升级，让vivo Y78方方面面都好用。作为一款千元机来说，能有这样的体验实属难得。如果近期有想要换购一款千元机的用户，推荐vivo Y78凤羽金配色，高颜值有实力，确实不错。