iQOO 11S评测：“Super”不止于配置，还有电竞级体验！

【天极网手机频道】在手游领域，iQOO手机所塑造的沉浸式游戏体验，一直深受酷客们的青睐，这与其不断挑战性能极限，不断优化每一处细节体验息息相关。秉承着“S即Super”的设计理念，iQOO正式推出了旗舰新品――iQOO 11S，并且直接成为“杭州亚运会电竞赛事官方用机”，想必不少玩家对其实际表现充满期待。今天，就让笔者来带领你们一窥它的全貌。

全新「钱塘听潮」，诠释电竞能量

iQOO数字系列的外观设计源于速度美学，并且一直在不断挑战未知工艺与全新设计的每一处细节，打磨出了不少令人眼前一亮的作品。本次iQOO 11S除了经典的「传奇版」与「赛道版」，还带来了全新的「钱塘听潮」。

「钱塘听潮」命名源于浙江省杭州市的钱塘江，被誉为“天下第一潮”的它，拥有气势恢宏的壮阔景象，这与iQOO 11S内在迸发的性能感相契合，同时也是致敬杭州亚运会的别出心裁之作。

「钱塘听潮」从汽车座椅、游艇、高端家具、医疗等领域取材，将第二代有机硅皮革材质融入淡青色的手机背板上，颇有钱塘江水之意象，视觉观感上极具质感。同时，这种皮革材质在触感上也比较柔和舒适，很好地满足了高端用户设计上追求辨识度和品质彰显、底层心理上追求稀缺的诉求。

正面是一块6.78英寸的三星2K 144Hz E6柔性直屏，不仅支持全局最高亮度1100nit、1440Hz高频PWM调光、DC调光、100% P3色域、自研XDR显示引擎等高素质屏幕素质，还拥有1200Hz瞬时触控采样率和10倍触控分辨率，完全能够满足用户浏览网页、观看视频以及极致操控游戏的全场景优异体验。

顶配性能铁三角，超分超帧并发

iQOO 11S主要搭载“第二代骁龙8处理器+增强版LPDDR5X+UFS 4.0”顶配性能铁三角组合，内存融合3.0最高可实现等效24GB的运行内存，后台峰值保活45个App，完全无惧多任务高负载场景的考验。同时，基于愈发突出“内存焦虑”问题，iQOO 11S也提供了高达1TB的内存版本可选，进一步提升了手机的流畅性与耐用性。

另一方面，iQOO 11S还内置了一块超算独显芯片，支持“超分”与“超帧”并发开启，该技术主要通过对画面对象形态的感知，区分出复杂纹理细节与相对简单平坦的色块，再根据分类进行算法参数的自适应调整，提升人眼强感知区域的画质清晰度。如此一来，iQOO 11S不仅能够为主流的30帧普清视频提供更为高帧流畅的观看体验，还提升了游戏场景下超帧、稳帧、低耗等极致体验。

安兔兔跑分图

在性能基准测试上，我们选择了安兔兔V10版本进行跑分测试，在室温25℃左右的WiFi环境下，iQOO 11S综合跑分成绩为165万分左右，理论性能水平位居行业顶尖水平。接下来我们进行实际的游戏性能测试，笔者选取了手游中较为热门的三款游戏：《王者荣耀》、《和平精英》以及《原神》，在“连接WiFi、关闭蓝牙与定位、开启智能刷新率与Monster模式、声音和亮度均为50%”的环境下，各进行20分钟左右的游戏对局测试。

《王者荣耀》帧率图

《和平精英》帧率图

《原神》帧率图

从以上的帧率曲线图来看，《王者荣耀》、《和平精英》以及《原神》三款手游在各自的极限画质或帧率下，所获得的平均帧率分别为119.20 FPS、89.85 FPS、59.48 FPS，游戏全程帧率确实是相当稳定，视觉与操控上也并没有出现丝毫卡顿的现象，游戏稳帧体验表现优异。

为了进一步测试超分超帧技术带来的功耗表现，我们在有线连接测试的同等环境下，分别进行20分钟普通模式与超分超帧模式下的《原神》功耗测试，以最终的实际功率来反映游戏的功耗表现。

《原神》功耗对比图

通过测试可知，普通模式平均功率为1.52W，而超分超帧模式下平均功率则为0.99W，结果显而易见。与此同时，在《原神》游戏测试的过程中，超分超帧模式很好地优化了游戏的整体画面，相比起笔者此前测试过的其他产品，清晰度与流畅性均有了明显地提升。可以说，这是目前笔者在《原神》游戏测试中，体验到的最为流畅与清晰的画质，《原神》重度玩家的感知肯定会更为明显。

由此可知，超算独显芯片的超分超帧模式，不仅能够提升游戏清晰度与流畅性，也能够在保证游戏超帧运行的同时，降低整机的功耗，从而延长手机的续航，足以满足玩家长时间游戏在线的特定需求。

当然，iQOO 11S的散热水准同样是行业领先级别，主要采用大面积VC均热板、贴合式立体石墨、高功率导热凝胶、低温感航空铝中框以及NTC壳温检测算法等技术，实时监测手机的温度，及时进行高效散热，保证手机性能精准释放。

游戏前温度

游戏后温度

经过1小时《王者荣耀》游戏温度测试可知，游戏开始前机身温度为25.3℃，游戏结束后机身温度则为40.4℃，前后相差15.1℃，温控处理也比较好。值得一提的是，在游戏过程中，iQOO 11S封闭式立体双扬、对称式双X轴线性马达以及屏下双控压感等配置，让整个游戏体验的视觉、听觉、触觉获得最直接的呈现，完全打造出了超级电竞般的性能体验。

200W超快闪充，游戏持久在线

iQOO数字旗舰的充电速率，早已深入人心，本次的iQOO 11S正是配备了200W 超快闪充与效4700mAh大电池。同时，所配备的充电器为氮化镓材质，轻巧便携，至高支持65W PD和PPS协议，可以为多台设备充电。

接下来我们参照游戏测试的环境，进行1小时游戏、1小时音乐播放、1小时视频播放以及待机8小时的四项常规续航测试;再进行从1%充至100%满电状态的充电速率测试(超快模式)，获得以下的续航曲线图与充电速率图。

续航曲线图

充电速率图

经过测试，iQOO 11S在四项续航测试中表现出色，总耗电量39%。而在充电速率测试中，从1%低电量充至满电状态所需时间为13分钟左右，充电速率十分迅速，日常生活中完全没必要为手机电量不足而烦恼。

此外，iQOO 11S还支持快速模式下充电，在该模式下充电速率有所下降，但温度也会随之下调，能够更好地优化充电体验。同时，这款充电器还支持UFCS融合快充协议的非iQOO快速充电器，可至快以33W功率为iQOO 11S进行快充，改善用户多设备的充电体验。

超感光仿生影像，全场景所见即所得

影像方面，iQOO 11S搭载5400万像素的索尼定制 VCS IMX866 仿生光谱 OIS主摄、1300万像素的50mm 2X长焦人像镜头以及800万像素的120°超广角镜头。与影像旗舰同款的主摄，具备超强的感光能力，配合vivo独有的算法，在暗光或弱光环境下也能直出清晰自然的照片。

从以上直出的样张来看，光线充足场景下，样张整体清晰明亮，色彩自然，高像素主摄也保留下了更多的细节，即使经过放大裁切也能获得清晰的照片。暗光场景下，算法还原的夜景色彩较为准确，基本没有出现眩光，画面整体纯净度也很高，基本能够实现“所见即所得”的影像体验。

总结

总体来看，iQOO 11S以「钱塘听潮」的全新设计、行业顶尖的性能与充电、出色的续航与影像等特性，为广大用户打造了一款“行业唯一200W最强直屏旗舰”。而在这些超级配置的加持下，iQOO 11S也不负“Super”之名，再次塑造了超级电竞般的性能体验，不管你是电竞游戏党还是普通玩家，它都能给你全沉浸式的游戏体验。