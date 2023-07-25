OPPO K11上手评测：揭开中端机新篇章，将旗舰影像体验值拉满

【天极网手机频道】如今智能手机可谓是大家日常生活之中的必需品，不管是娱乐还是工作，智能手机基本上都能解决，更贴心的是市面上的智能手机产品不仅细分了品类，而且已经涵盖了各价位段，大家可以按需求选择入门款、中端机以及旗舰机等机型。但作为一名普通的用户而言，入门机型整体来说是处于“能用”的状态上，且价格不高，一般大家都会选择做备用机;旗舰级别的机型除了价格昂贵之外没有什么问题;而中端机就是大家口中说的“够用”那一类别的机型，手机厂商一般也只在外观设计、芯片、内存等进行优化迭代，往往忽略了其实大家也想在中端机上拍出好照片的需求。

OPPO也意识到了这个问题，在7月25日推出的全新OPPO K11中大幅提升影像能力，集齐人像、夜景、抓拍三大旗舰影像算法，解决这部分未被满足的需求。



OPPO K11

影像

因中端手机的影像功能未得到有效提升，但是考虑到中端机用户也有比较高的影像需求，OPPO便将K11这一代定位转向聚焦影像，继承了旗舰产品的硬件和研发积累，让更多用户都能体验到旗舰影像实力。



OPPO K11

OPPO K11前置配有一颗1600万像素的前置摄像头，后置则是以索尼5000万像素大底IMX890旗舰主摄为主搭配112°超广角摄像头以及微距摄像头组成的三摄模组，大底主摄拥有6P镜片，相较上一代 OPPO K10的进光量提升了84.3%，具备更强的感光能力。除基本功能外，另外还有全景、慢动作、延时摄影、多景录像、萌拍、AI 证件照、超级文本及扫一扫等多项拍摄功能，全面且智能，能满足不同场景的拍摄需求。



OPPO K11

不仅如此，OPPO K11还支持 OIS 光学防抖，在抓拍、暗光环境下都具有更稳定的成片能力，并配备自然人像虚化引擎、动态抓拍引擎、超清画质引擎三大旗舰影像算法，实现手机影像的旗舰升级;同时多景录像、AI 证件照等诸多相机功能，为用户提供更全面、智能的拍摄体验。



OPPO K11光斑人像拍摄



OPPO K11光斑人像拍摄



OPPO K11人像拍摄



OPPO K11拍摄样张



OPPO K11超广角拍摄样张



OPPO K11夜景模式拍摄样张



OPPO K11光斑人像拍摄



OPPO K11夜景模式拍摄样张



OPPO K11夜景模式拍摄样张



OPPO K11夜景模式拍摄样张



OPPO K11夜景模式拍摄样张



OPPO K11夜景模式拍摄样张



OPPO K11前置人像模式(左)与普通模式(右)拍摄样张



OPPO K11前置拍摄样张



OPPO K11前置人像拍摄样张

从样张可以看到，画面细节丰富，画面清透，整体色彩也趋于自然饱和，并不会因为算法出现失真的现象;人像模式之下OPPO K11的人像虚化效果更真实，画面自然干净通透且有层次;尤其是在夜景的拍摄中，OPPO自研极夜模式清晰算法，通过多帧融合、AI 降噪、HDR 融合等多维度处理，在亮度非常低的环境下噪点明显降低，画面更纯净的同时也能压制夜景中的高光，高光的部分更接近人眼所见，暗部细节不丢失，天空云层层次感增强，原图直出都有大片的感觉;而夜景光斑人像模式相比起传统的夜景人像拍摄，人脸干净虚化自然又有氛围感，的确是有着更加出色的观感。

外观

OPPO K11正面是一块6.7英寸的120Hz OLED超清护眼屏幕，拥有 2412X1080 FHD+分辨率，394 PPI 像素密度，屏幕效果细腻清晰，100%DCI-P3广色域，搭配 10bit 色深支持，画面明暗对比更强、颜色更能还原真实。



OPPO K11

机身采用磨砂纹理的直边中框+2.8D后盖设计，配合仅有8.23mm的机身厚度，在视觉上更显轻薄整洁;后置摄像头模组周围由“灵眸双环设计”包裹，在极具质感设计的同时很大程度上保护了摄像头镜片不被刮擦。



OPPO K11

后盖采用闪光砂、珠光纱材质透明光面叠加，彰显优雅丰富的纹理细节的同时既保留了光面的优雅质感，又能起到隐藏指纹的效果。



OPPO K11

经典百搭色永不过时，OPPO K11配有月影灰和冰川蓝两款，月影灰通过闪光砂工艺，用深灰底色喷涂细腻闪光砂颗粒覆盖高透光面，整体质感闪耀高级;而冰川蓝则采用织羽流沙工艺，蓝绿渐变色搭配欧根纱(珠光纱)的纵向编织纹理，让后盖焕发出霞光般的幻彩渐变，透出柔和感和朦胧美。

性能配置与系统

OPPO K11 搭载高通骁龙782G处理器，采用台积电 6nm 工艺打造，主频达 2.7GHz，在提供高性能的同时能耗更低发热更少且性能释放稳定，安兔兔跑分可达70万分以上，同时配备至高12GB+512GB的内存组合，还支持外置内存卡拓展内存，最大可以拓展 1TB，无论是游戏、追剧还是日常使用，都力求为用户打造自然、无感、如丝般顺滑的流畅体验。



安兔兔跑分截图

为了有更真实的游戏体验，OPPO K11搭载了封闭式立体声双扬声器和 X 轴线性马达，听觉、触觉的优化不管是玩游戏还是看视频都能让用户享受身临其境的澎湃音效体验，带来更加真实的视听体验。配合200%超级音量，通话过程中无论是外放还是通话，都能感受到澎湃声量。



OPPO K11

在系统上，OPPO K11搭载全新ColorOS 13.1，辅以ColorOS超算平台，抗老化效果显著，通过OPPO实验室48个月流畅护航的完整测试，全方位提升系统的稳定性与流畅性，有效解决手机“用久必卡”的问题。

充电与续航

功耗方面，对于5G时代来说大电池+闪充组合已经是标配了。OPPO K11内置5000mAh大电池，搭配长寿版100W超级闪充可以实现快速回血，10分钟即可回血50%，26分钟即可完成充电，就算是在重度使用的情况下也不慌张，超强的续航能力以及快速回血的闪充可以让你时刻保持镇静;更有独家电池健康引擎和智慧充电引擎加持，可以减缓电池容量的损耗，所以在续航和闪充这方面你可以永远相信OPPO。



OPPO K11长寿版100W超级闪充充电实测(数据仅供参考)



OPPO K11续航实测(数据仅供参考)

续航上，得益于这块5000mAh的大电池，实际测试下来实现一天一充是不成问题的，模拟了大家日常娱乐的游戏、影音、社交和拍照几个方面，在模拟一天不间断的使用习惯并且待机8小时候还剩余20%的电量，续航确实不错，可实现续航自由。

总结

除了延续一贯的硬核属性之外，为改变以往中端手机拍照功能被忽略的行业现状，OPPO K11全面升级了旗舰级影像系统，即便是一款中端机型，也能有旗舰级别的影像体验。更有长寿版100W超级闪充、5000mAh大容量电池、至高12GB + 512GB大内存等配置，成为中端机市场极具竞争的机型。如果大家想要一款能拍出好照片，各方面性能、配置也都还不错的中段价位手机，那么OPPO K11无疑是最佳选择。