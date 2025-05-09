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razr 60 Ultra领衔 联想moto最丰富产品形态AI手机发布

2025-05-09 00:20:27 作者：景博健

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  【天极网手机频道】5月8日，在以“热AI自发光”为主题的联想天禧AI生态春季新品超能之夜上，联想moto带来了全新的razr 60系列小折叠屏新机，不仅有着丰富的配色，还有更耐用的铰链，更强大的硬件配置以及更丰富的AI功能等。除此之外，联想moto edge 60系列多款新品以及moto buds Clip AI耳机也正式亮相。

razr 60 Ultra领衔 联想moto最丰富产品形态AI手机发布

  联想moto razr 60系列与联想moto edge 60系列均全系搭载全新的联想天禧个人超级智能体，拥有更加快速、精准、智能、高效的系统级AI体验，24小时全局伴随态，无论是语音操作手机、搜索信息等，只需一个眼神、一句需求，AI即刻响应，真正实现“人机共创”的高效协同。同时，AI翻译2.0、AI出行2.0、AI通话2.0、AI识屏2.0等黄金功能，也迎来了全面升级。

  联想moto razr 60系列

  作为竖向折叠屏手机的开创者，联想moto一直致力于在该领域为消费者打造更具创新性、实用性与美学价值的产品。通过深度洞察用户在不同场景下的使用需求，moto不仅持续优化折叠屏的耐用性与轻薄度，更将前沿科技与人性化设计深度融合，持续探索潮流审美与科技工艺，打造了一代又一代出色的折叠屏产品，这次的moto razr 60系列同样不例外。

razr 60 Ultra领衔 联想moto最丰富产品形态AI手机发布

  全新一代联想moto razr 60系列在设计上再度突破，全系Pantone独家定制流行色结合包括Alcantara奢感材质、天然椴木和柔肤纳米皮等丰富材质，共带来联想moto razr 60 Ultra AI元启版、联想moto razr 60 Pro AI元启版和联想moto razr 60三款机型、十款Pantone潮流高定配色。

  其中Ultra版本提供了沉稳优雅的意式奢绒、简洁深邃的流金椴木以及非常有视觉冲击力的安可拉红三款Pantone独家定制的配色，每款产品都有着非常独特的触感。

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  除了潮流设计外，联想moto razr 60系列继续延续全功能大外屏，Ultra版本拥有4英寸的超大外屏，并且采用康宁大猩猩玻璃陶瓷，全面提升抗摔耐刮划能力，真正做到美观且耐用。而且在这块外屏上，升级支持上千款APP全功能使用，无论是回复消息还是刷抖音、小红书，都能带来极佳使用体验，让用户再不开合手机的情况下即可应对大多数使用需求。

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  影像方面，moto razr 60 Ultra AI元启版搭载了小折叠最强的5000W像素三摄影像系统，后置5000万像素光学防抖主摄+5000万像素超广角微距镜头的组合，前置同样是一颗5000万像素镜头，满足用户的拍摄需求。全新的AI合影功能，可智能识别画面中的人物状态，避免出现闭眼、表情不佳等尴尬情况，让每一次合拍，都成为可以永远珍藏的瞬间。Live Photo动态照片则轻松记录每个灵感瞬间，让每一帧的生动都能持久留存。手势拍照，摇一摇打开相机，DV模式与帐篷模式自拍等多样玩法，激发创作灵感，让影像成为表达生活的另一种方式。

razr 60 Ultra领衔 联想moto最丰富产品形态AI手机发布

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  核心配置上，联想moto razr 60 Ultra AI元启版搭载了高通骁龙8至尊版移动平台，成为首款搭载该平台的小折叠机型，并且搭配了LPDDR5X Ultra内存和UFS 4.1闪存组成“性能铁三角“，满血性能尽情释放，为L3系统级AI带来全方位的充足算力支持。它内置了4700mAh星海高密度电池2.0，支持68W有线快充和30W的无线快充。

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  值得一提的是全系标配钛合金材质第六代星轨转轴，在耐用性、稳定性和屏幕平整度上均实现质的飞跃，开合更加轻巧流畅，折叠更加紧密贴合。

  价格方面，拥有潮流设计、配备旗舰芯片的合拍神器，各方面配置更是全面拉到顶的旗舰小折叠，联想moto razr 60 Ultra AI元启版起售价为5999元起，国补后价格仅5499元起， 5月8日20:30正式开售。 年轻人的第一台小折叠联想moto razr 60，起售价为3499元起，国补后价格仅2999元起，同样是5月8日20:30正式开售。而与Ultra相同的超大外屏的联想moto razr 60 Pro AI元启版起售价为5699元起，国补后价格仅为5199元起，将于5月29日正式开售。

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  联想moto edge 60系列

  联想moto edge 60系列主打时尚多彩超轻薄，同样拥有三款产品，其中联想moto edge 60 Pro Al元启版兼顾性能与美学，联想moto edge 60平衡设计与实用，而联想moto edge 60s则以轻盈的色彩与多变风格，为个性表达带来更多可能，总共提供了七种Pantone时尚高定配色，柔肤纳米皮材质机身搭配极窄边框和一体无缝悬浮机身设计，带来绝佳手感回馈的同时，又兼顾握持的贴合度和操控的精准度。

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  联想moto edge 60系列搭载1.5K旗舰级曲面屏，支持120Hz LTPO，支持HDR10+，局部峰值亮度最高可达4500nits，在户外强光下依然能看的清楚。

  轻盈好看的曲面设计并不意味着防护能力有所妥协，联想moto edge 60系列支持国标GJB150军规认证以及IP68 & IP69双重防护等级，无惧跌落摔砸和灰尘水溅，无论旅拍出行，还是户外探索都能从容应对，真正做到外在轻盈、内在强悍。

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  影像方面，联想moto edge 60系列全系搭载5000W像素索尼LYT-700C主摄，带来高质量优秀成像表现，edge 60和edge 60 Pro还拥有一颗3倍长焦镜头，满足用户的拍摄需求。同时，全新的AI格调影像带来了包括与Pantone联合进行色彩校准的原色风格、由影像大师调制的大师色彩，以及专属个人自定义调教且可不断学习进化的专属风格，并且还内置15款AI滤镜，满足不同用户的多元影像需求。

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  核心配置方面，edge 60 Pro搭载了天玑8350处理器，另外两款则为天玑7400处理器，同时还配备了大容量的电池来保障续航。其中联想moto edge 60 Pro AI元启版配备6000mAh大容量电池，支持90W有线快充与15W无线充电，DxOMark 电池排行榜第一，充电5分钟，续航8小时，真正做到手机不断电，精彩不设限。

  价格方面，将流线美学设计、均衡高性能表现、AI格调影像融于一身的联想moto edge 60 Pro AI元启版，起售价2699元起，国补后价格仅2295元起，5月8日20:30正式开售;大学生和年轻人首选，颜值在线且性能全面的联想moto edge 60s，起售价1699元起，国补后价格仅为1445元起，5月8日20:30正式开售;联想moto edge 60，起售价1999元起，国补后价格仅1700元起，5月29日正式开售。

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 联想moto buds Clip

  除了手机外，联想moto还带来了moto buds Clip AI耳机，采用开放式耳夹设计，稳固贴合耳廓，舒适不掉落。并且，联想moto还与BOSE进行联合调音，让开放式耳机也能拥有高水准音质表现。当用户在遇到不方便手持手机使用时，可以一键呼出天禧个人超级智能体，轻松享受解放双手的便利AI体验。

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  联想moto还联合施华洛世奇打造了独特的联想moto buds Clip晶钻限量版AI耳机，让其既是好看、好听、好用AI的智能设备，也是充满潮流感的时尚单品。

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  联想moto buds Clip AI耳机，普通版价格为499元，优惠后价格仅425元;施华洛世奇晶钻版，价格为1499元，优惠后价格仅1275元。

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  其它产品

  除上述产品之外，联想moto还与全球知名潮牌CASETiFY，打造了专属联名版手机壳，为追求个性化的用户，提供更多潮流搭配选择。

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  其中联想moto razr 60系列版本的价格是399元，联想moto edge 60系列版本的价格是359元。

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 写在最后

  这次联想moto带来了三款小折叠和三款直板新机，为广大消费者提供了非常丰富的选择。我个人最中意的还是moto razr 60 Ultra，拥有三种各具特点的配色，有着独特的观感和手感;超大的外屏适配了非常丰富应用，在折叠屏状态下即可胜任诸多需求;还有全新升级的铰链更加耐用的同时，还进一步减轻了折痕;搭载了骁龙8至尊版领衔的“性能铁三角”，满足日常需求和AI功能所需的算力;前后共三颗5000万像素的摄像头满足了用户日常拍摄需求，并提供了帐篷模式自拍、DV模式等丰富的玩法...它可以说是一款有着创新性、实用性与美学价值的产品。

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