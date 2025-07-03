满血旗舰折叠屏荣耀Magic V5发布，引领折叠工艺进入“微米级”时代

【天极网手机频道】2025年7月2日，全球领先的AI终端生态公司荣耀(HONOR)在深圳举办新品发布会，备受期待的轻薄折叠旗舰新品――荣耀Magic V5惊艳亮相。荣耀Magic V5以突破性的制造工艺和技术创新、全面满血的旗舰性能配置，以及AI智能体的多功能应用、多生态覆盖，重新定义折叠旗舰标准，实现八大“世界纪录”、八大满血体验、八大一语AI、七大AI生态，带来前所未有的“V587”折叠旗舰新体验。

荣耀CEO李健现场发布新品，秉持科技与人文结合理念，致敬“比想象更强大”的时代中坚力量。李健表示：“科技的目的不是取代人，而是充分释放人的潜能，让每一个人成为更好的自己”。作为荣耀转型AI终端生态公司的首款旗舰产品，荣耀Magic V5以一步不退的极致追求、一毫米的极限探索、一小时的生命宽度和一辈子的温情陪伴，兑现最大限度释放潜能的承诺。

一毫米的极限探索 荣耀Magic V5打破行业不可能三角

自发布第一代折叠屏产品以来，荣耀始终引领折叠屏领域进化迭代方向，持续挑战折叠屏产品极限。荣耀Magic V5厚度为8.8mm全球最薄、217g全球最轻，再次刷新行业轻薄纪录。

荣耀Magic V5搭载行业首款量产25%高硅电池――6100mAh青海湖刀片电池。其电池单叠片厚度仅0.18mm，能量密度高达901Wh/L，突破性地实现了超长续航与极致轻薄的统一，荣耀Magic V5成为各大折叠屏续航榜单第一名。

宇航服牵引绳同款特种纤维的创新应用，单根材料直径仅为0.014mm，为荣耀Magic V5打造了比纸更轻、比钢更强的“金丝软甲”手机后盖。实现抗冲击性提升40倍的超强防护性能，重新定义轻薄与坚固的极限。

在铰链的精度优化上，荣耀Magic V5通过荣耀鲁班大模型，可以一次分析零件的500个特征点，用12.5万次并行计算完成零件匹配，将最小的分类精度从0.04mm提升到0.003mm，让每一副铰链，都与它的左右屏完美匹配，引领折叠工艺进入微米级时代，重新定义轻薄与精致的极限。

一毫米的极致探索之旅，八大“世界纪录”背后，凝聚了荣耀在创新材料的研发应用、创新架构设计等领域体系化研发能力的突破，荣耀Magic V5打破了行业轻薄、续航、精致耐用的不可能三角。

一步不退的性能王者：8大满血体验，比想象更强大

荣耀Magic V5拒绝性能阉割，杜绝体验打折，以“一步不退”的零妥协姿态，带来8大满血体验，成就折叠旗舰的突破性进化。

在性能方面，荣耀Magic V5是2025年至今唯一搭载骁龙8至尊版8核满血芯片的折叠屏手机，满帧游戏也能够轻松驾驭，为用户带来流畅、高效的使用体验。

在影像方面，荣耀Magic V5配备全焦段三摄影像，1/2英寸超大传感器，6400万最高像素，f/2.5超大光圈设计，打造折叠影像标杆。同时还搭载了AI超级长焦、AI超清人像、AI胶片模拟人像、AI荣耀鹰眼超级连拍等功能，为用户提供了丰富多样的影像创作体验。

在出境体验方面，荣耀Magic V5支持行业最全的25个5G频段和谷歌全家桶，环球行一键上网;在通信方面，荣耀Magic V5全版本支持北斗卫星通信，天涯海角，时刻在线。

在可靠性方面，荣耀Magic V5搭载新一代金刚巨犀玻璃，防摔、防磨、防刮;满血防尘抗水，全系支持IP58和IP59。

在显示方面，荣耀Magic V5满血高亮双屏，5000尼特峰值亮度，超高频调光，更清晰，更护眼;在快充生态方面，荣耀Magic V5支持66W有线快充，并支持覆盖市面上最广的230多款主流车型的50W无线快充，续航无忧。

最强AI智能体，释放PC级生产力

作为“最强AI智能体手机”，全栈式个人知识库、多智能体协同、全品牌互联互通三大AI闭环核心技术都在荣耀Magic V5进行落地。荣耀Magic V5采用全新AI交互方式，以更轻薄的折叠旗舰形态与行业领先的AI智能体实力，释放PC级生产力，开启智能交互体验的全新想象，用科技拓宽一小时的生命宽度，带来一辈子的温暖陪伴。

荣耀Magic V5搭载的荣耀YOYO智能体迎来了重磅升级，能够精准理解用户的需求，为用户提供全方位的AI服务。在荣耀Magic V5上，用户可以轻松实现“一语PPT、一语编程、一语搜索、一语传送、一语打车、一语识物、一语看屏、一语记忆”8大一语AI应用，实现从被动响应到主动服务的革命性转变，打破应用与场景的限制，为用户开启高效便捷的智慧生活办公新体验。

荣耀Magic V5以全生态设备互通互联技术，突破智能终端壁垒。Android、苹果、Windows，荣耀Magic V5均可无缝连接，首次实现全品牌手机、PC、平板、手表、耳机设备的文件互传、数据同步与跨端协作等高效联动，“谁都能连，传啥都快”，开启万物互联AI新体验。

与此同时，荣耀与合作伙伴共筑主动服务的AI生态体验，包含“智慧办公、智慧生活、智慧出行、智慧陪伴、智慧车联、智慧家居、智慧服务”等7大AI生态。荣耀正式宣布支持MCP和A2A协议，携手合作伙伴开启智能体服务新生态，联合阿里巴巴、比亚迪、美的等各行业头部伙伴，在折叠屏大屏AI生态的不同服务场景上，打造最佳的折叠屏智慧体验。

打造最强AI智能体手机，荣耀希望每天为用户省出一小时，把高重复、高耗时、高琐碎的事情交给YOYO，把陪伴家人的温馨时光、追求梦想的宝贵空间、沉淀内心的珍贵时刻留给自己，用科技帮助用户拓展一小时的生命宽度，去热爱、去创造、去享受多一小时的幸福、快乐和自由。

比想象，更强大。凭借八大“世界纪录”、八大满血体验、八大一语AI、七大AI生态，全维度威武霸气的统治级表现，堪称地表最强折叠屏。

荣耀Magic V5将于7月4日在荣耀商城、各大授权电商、荣耀体验店、授权零售门店正式开售，配备四款全新配色：曙光金、丝路敦煌、暖白色、绒黑色，售价8999元起，并发布业内唯一免费“内屏宝”。

此外，本次发布会荣耀还带来AI终端生态家族的全家桶旗舰新品：荣耀MagicBook Art 14 2025上线一语智控功能，开启AI PC自动驾驶时代，首销国补优惠价6799.2元起;荣耀平板MagicPad 3首发全局 AI 生产力，打造13.3英寸大屏旗舰最强AI平板，首销国补优惠价2549.15元起;钛合金蓝宝石高端旗舰手表荣耀手表5 Ultra首发防猝筛查研究，24小时守护心脏健康，重新定义腕上智能健康，首销国补优惠价1699.2元起，荣耀Magic V5用户专享优惠价1529.2元起;荣耀Earbuds开放式耳机支持AI翻译，随时调用YOYO，是用户贴身的AI私人助理，首销国补优惠价594.15元起。