真我GT Neo6发布仅2099元起：第三代骁龙8s+5500mAh+120W

【天极网手机频道】5月9日，真我realme举办机圈首场AI数字人发布会，正式推出新品真我GT Neo6。作为真我爆款系列的全新大作，真我GT Neo6搭载高通最新旗舰移动平台第三代骁龙8s，万级散热VC加持，为用户提供旗舰级的电竞性能，并在游戏、屏幕、闪充、体验等多方面向高端旗舰看齐，打造最强第三代骁龙8s旗舰。

真我将质价比作为产品打造的黄金准则，持续为用户打造产品力超越同档的好产品。为满足用户多样化的产品需求，真我成为行业唯一布局中端旗舰双芯的品牌，打造中端双王牌――真我GT Neo6系列。其中真我GT Neo6以第三代骁龙8s和标杆级旗舰体验打造“性能王牌”，真我GT Neo6 SE以第三代骁龙7+和中端屠榜级续航打造“续航王牌”。

真我realme副总裁、中国区总裁徐起表示：“作为今年真我中端首款王牌产品，真我 GT Neo6 SE以同档罕见的旗舰配置、极致的质价比给行业带来了新的震撼，堪称2K档质价比之王。真我GT Neo6将作为GT Neo系列的性能王牌，在做好产品细节体验的基础之上，为大家带来中端手机标杆级的巅峰性能和更极致的电竞体验。”

电竞性能标杆，第三代骁龙8s旗舰芯

旗舰性能体验先看芯片上限，真我GT Neo6搭载第三代骁龙8s移动平台，继承第三代骁龙8旗舰同款芯片架构，Cortex-X4超大核最高主频至高可达3.0GHz，辅以UFS4.0+LPDDR5X内存组合组成顶配“性能铁三角”。

为实现最极致的性能释放，真我GT Neo6带来了极客性能面板2.0，让用户可以自定义调节CPU和GPU的频率，并且全新升级“AI燃模式”，通过AI智慧感知功能，在用户为手机佩戴散热背夹时，自动识别手机状态并启动燃模式，智能开启满频性能，带来帧率更高、时长更长的极致电竞体验。“AI燃模式”支持行业主流蓝牙散热背夹，与行业通用的蓝牙连接散热背夹方案相比，做到了“0操作”自动化，避免重复繁琐流程。

得益于第三代骁龙8s超强图形性能，真我GT Neo6支持原生1.5K画质《原神》，通过系统级点对点分辨率渲染技术，相比普通720P清晰度获得指数级提升，与常规的1.5K超分算法相比，通过原生高清贴图点对点显示的方式，清晰度更为领先，彻底告别锐化、闪烁、抖动等问题，带来PC级的电竞画质。

真我GT Neo6还支持《逆水寒》手游光追2.0、《王者荣耀》高通平台自适应画质，全方位提升游戏画质、帧率、稳定性等效果;游戏专属内存Pro可以实现游戏闪进闪回体验，大幅度的缩短游戏加载时间。此外，16GB+1TB满级内存组合也重磅回归。全面拉满的游戏体验，让真我GT Neo6成为第三代骁龙8s电竞性能标杆。

电竞散热标杆，同档最强10014mm²万级散热VC

性能手机阉割散热就等同于阉割性能，散热能力决定了性能的上限。真我GT Neo6搭载冰芯立体散热系统，VC面积高达10014mm²，是目前第三代骁龙8s机型中最大的散热VC面积。双层立体散热结构，相比普通单层VC热容量更高，散热能力更为出色。

为了给用户带来更好的温控手感，真我GT Neo6采用全新设计的中框冰封结构，全面优化导热材质和热传导路线，让手机侧边温度最高降低2度，握持体感更加凉爽。经实测，真我GT Neo6在《王者荣耀》2小时重负载游戏下，仍能保持接近满帧的性能表现，最高温度比同移动平台产品低1.6℃。

旗舰屏幕标杆，京东方定制6000nit无双屏

真我GT Neo6搭载与京东方联合打造的6000nit无双屏，在亮度、省电、操控、护眼等方面全面领先，打造新一代旗舰屏幕标杆。这款无双屏采用了同档位唯一的旗舰级8T LTPO显示技术，支持0.5-120Hz自适应刷新率，带来极致丝滑的高刷显示和超低功耗，相比普通LTPS屏幕平均功耗最高降低20%。

屏幕亮度水准，决定了用户屏幕体验的基线。真我GT Neo6 提供6000nit行业最高峰值亮度、1600nit全局激发亮度、1000nit手动最高亮度，均为行业天花板级别，还采用了高亮度寿命保护算法，显示寿命是行业常规的两倍以上，高亮屏也耐用。真我GT Neo6充分发挥屏幕的高亮度优势，支持旗舰同款Pro-XDR显示，并首次搭载游戏超级HDR，至高2.3倍亮度提升，充分还原游戏画面的动态范围和光影效果。

在护眼方面，真我GT Neo6系列首发绿野AI护眼，行业首次引入主动眼部疲劳检测功能，可以自动检测和判断用户的疲劳状态，动态调整多种护眼功能。配合3+1 Pulse低频闪类DC调光、2160Hz高频PWM调光，以及硬件级低蓝光，实现旗舰护眼技术大满贯。

在游戏操控方面，真我GT Neo6全面优化触控体验，2500Hz妙感触控引擎让游戏操控的响应速度更加灵敏，获得SGS 5A电竞屏幕认证。真我还与热门游戏《王者荣耀》联调妙感触控功能，让游戏操控更跟手，方向轮指尖断触率降低40%，技能快速点击稳定性提高15%。

旗舰闪充标杆，首发5500mAh+120W续航闪充组合

闪充长续航是GT Neo系列的重要标签之一，真我GT Neo6再次探索闪充大电池组合的极限，行业首发5500mAh+120W续航闪充组合，10分钟即能充满50%，是第三代骁龙8s手机中充电功率最大的产品。在争分夺秒的闪充时代，真我GT Neo6做到了续航与闪充的完美平衡。

除了充电速度更快，真我GT Neo6还从电池、芯片与功耗、放电效率全链路优化续航表现，打造了行业领先的屠榜级续航组合。全链路GaN+4.5V双电芯设计，结合放电效率高达99.5%的SUPERVOOC S电源管理芯片，实现强大续航与轻薄手感双兼顾，更有AI节电引擎，从底层算力调度优化，保障长续航体验。

旗舰体验标杆，同平台唯一IP65+双频GPS

同样的第三代骁龙8s，不一样的旗舰体验。真我GT Neo6在综合体验方面拒绝妥协，不做性能裸奔机，让中端用户用机更有保障、定位精度更准，旗舰体验更全面。

防护性能不妥协，真我GT Neo6搭载旗舰级康宁大猩猩玻璃Victus2，整机抗跌落能力相比GGV提升30%;支持IP65防尘防水溅，日常生活泼溅、淋雨无需担心损害机内部件。

定位精度不妥协，真我GT Neo6是第三代骁龙8s机型中唯一支持“双频GPS+三频北斗”的产品，在出行定位、运动、导航等需求持续增长的背景下，多频段定位保障了高精度，在遮挡复杂场景依旧有保障，为中端用户带来了旗舰级的定位体验。

旗舰体验更全面，真我GT Neo6实现了全场景AI深度赋能，带来AIGC消除、AI文章摘要、AI通话摘要、全新小布助手等旗舰同款AIGC体验。此外，真我GT Neo6还拥有索尼旗舰主摄、智能红外遥控、X轴线性马达、增强版NFC、立体双扬等配置，全面打造旗舰体验标杆。

梦幻联动，真我GT Neo6《完美世界》动画云曦限定礼盒

真我首次联名头部国漫IP，推出真我GT Neo6《完美世界》动画云曦限定礼盒。不仅拥有独家定制的主题壁纸，还将动漫设计中的经典元素和手机图标进行大量融合创作，带来60多个定制主题应用图标。同时，真我GT Neo6打造了具有玄幻仙侠神秘意境的充电光效，提醒铃声、闹铃音效也进行了联合定制。可以说，真我GT Neo 6云曦限定礼盒是行业少有的、集视觉、听觉、交互体验为一体的深度联名定制之作。

真我GT Neo6《完美世界》动画云曦限定礼盒除了手机之外，还包括最新款TWS耳机真我Buds Air6、定制Q版云曦徽章，定制手机壳等周边，为喜爱国漫的用户呈现一份深度定制的厚礼。

真我Buds Air6系列，音质降噪双王牌

真我Buds Air6系列的两款TWS新品也在此次发布会亮相。其中，真我Buds Air6支持50dB智慧深海降噪2.0、LHDC 5.0高清传输，搭载12.4mm特大镀钛动圈单元，并通过了Hi-Res小金标认证，是一款颜值出众且全能的TWS产品，首销价269元。

真我Buds Air6 Pro搭载HiFi 级同轴双单元，支持50dB智慧深海降噪2.0、40小时超长续航，带来降噪Pro和音质Pro的双重旗舰体验，首销价469元。

“尝鲜购”现货发售，5月15日全平台正式开售

作为最强第三代骁龙8s旗舰的产品， 真我GT Neo6带来了8T LTPO旗舰屏、超百瓦闪充、万级散热VC以及双频GPS等多项超越同档的旗舰级配置。真我GT Neo6有灵犀紫、流银骑士、苍野骇客三款配色，具体售价如下：

12GB+256GB版本，售价2099元;

16GB+256GB版本，售价2399元;

16GB+512GB版本，售价2699元;

16GB+1TB版本，售价2999元。

首销用户将获赠价值129元的真我耳机、价值49.9元的官方定制手机壳以及价值2300元的游戏大礼包，并且价保618，早买早享受!

5月9日15点真我GT Neo6在全渠道开启尝鲜购，5月10日0点全渠道开启预售，5月15日10点全平台正式开售。尝鲜购和首销用户可享受6期免息分期，五折购买碎屏保以及延保等购机福利。此外，真我GT Neo6《完美世界》动画云曦限定礼盒将于5月24日限量开售。

作为真我旗下的王牌爆款，GT Neo系列持续为用户带来行业标杆级的性能配置和电竞体验。真我GT Neo6与真我GT Neo6 SE共同组成“中端质价比双王牌”，为用户带来产品力超越同档、价格超越期待的王炸体验。未来，真我也将持续为用户打造更多质价比王牌产品!