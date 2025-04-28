无双芯不Turbo，“越级性能先锋”iQOO Z10 Turbo系列正式发布

【天极网手机频道】备受瞩目的 “特爆Pro”iQOO Z10 Turbo系列于今晚正式发布，卓越的性能、出色的续航和领先的屏幕技术，成为同档产品中的佼佼者，同时，iQOO Z10x 也一同亮相，吸引众多消费者目光。

iQOO Z10 Turbo Pro 搭载 “1 超 7 大” 至尊全大核 CPU 架构的高通第四代骁龙 8s 旗舰芯，其 Adreno 825 GPU 具备骁龙 8 至尊版同款架构，与同档唯一的超旗舰存储组合 LPDDR5X Ultra(9600)和 UFS 4.1 构成 “满血性能铁三角”，安兔兔综合跑分轻松突破 240 万分。此外，旗舰同款 7K 冰穹 VC 液冷散热系统确保手机在高强度使用下也能保持冷静，性能得以充分、持久地发挥。

旗舰同款的自研电竞芯片 Q1，与第四代骁龙 8s 组成同档唯一的旗舰双芯，最高可实现 1.5K PC 级游戏超分，配合散热背夹在 Monster + 模式下，在 Monster + 模式下，更能将1.5K超分与144FPS 超帧并发，为玩家带来远超同档产品的超高清、高帧率游戏画面，不管是《原神》这类开放世界游戏，还是《崩坏：星穹铁道》等热门二次元手游，都能将游戏体验提升到新高度。

屏幕素质向来是影响游戏体验的关键因素，iQOO Z10 Turbo Pro 首发采用了 TCL 华星最新的 C9 + 发光器件，带来全新的144Hz光域护眼屏，并通过了SGS 五星阳光屏认证，拥有高达 2000nit 的全屏最高亮度，即使在户外强光直射下，屏幕内容依旧清晰可见;这块护眼屏还支持全亮度类DC调光与4320Hz超高频PWM调光，配合旗舰级色温传感器，在保证屏幕显示效果的同时，最大程度降低频闪对眼睛的伤害;144Hz超高屏幕刷新率不仅能与手机实现的144FPS超帧游戏完美适配，带来丝滑流畅的游戏画面，还让日常使用中的界面滑动、应用切换等操作更加顺畅自然，首发的 3000Hz 瞬时触控采样率，更是大幅提升了屏幕的触控响应速度。

续航方面，iQOO Z10 Turbo Pro 搭载 iQOO 首款半固态三代硅超薄蓝海电池，7000mAh配备 7K 级电池中唯一的 120W 超快闪充，仅需 15 分钟就能将电量从 1% 充至 50%，充满 100% 也只需 33 分钟。在充电兼容性上，机身支持 100W PPS 和 44W UFCS 协议，原装充电套装支持 100W PD 协议，方便在各种场景下为手机充电，甚至还能为其他设备供电。此外，低温直驱供电技术解决了边充边玩时手机发烫和电池损耗的问题。

在整合如此领先闪充续航组合的情况下，iQOO Z10 Turbo Pro依旧薄至8.09mm，轻至 206g，确保出色手感;配色上提供了 “燃”“沙漠色”“云海白” 和 “星穹黑” 四款配色，以满足不同用户的爱好需求。此外，iQOO Z10 Turbo Pro采用磐石缓震架构，通过国家军标抗冲击测试，还支持满级防尘和 12 小时全天候抗雨淋。

影像方面，iQOO Z10 Turbo Pro 搭载 5000 万像素索尼大底光学防抖主摄和支持鱼眼模式的 106° 超广角，人像、夜景和运动抓拍得到旗舰算法支撑，水平领先同档，还升级了全功能动态照片，LivePhoto 支持人像算法，能和 iPhone 实现动态照片互传，并能轻松分享到微信朋友圈、小红书、微博和抖音。

iQOO Z10 Turbo Pro 搭载备受好评的 OriginOS 5，“AI 之王”蓝心大模型携手DeepSeek 双擎驱动，vivo 云端算力加持，语音打字均可轻松使用满血版DeepSeek-R1，秒级响应，更有 AI 课程表、小 V 圈搜、小 V 写作等助你事半功倍。

一同亮相的还有iQOO Z10 Turbo，机身厚度薄至 8.09mm，通过国家军标抗冲击测试，搭载自研电竞芯片Q1、旗舰 144Hz 光域护眼屏、24 根环绕式天线、7K 冰穹 VC 液冷散热系统、5000 万像素索尼大底光学防抖主摄以及 OriginOS 5等，还通过 KPL 比赛用机测试认证，实力亦达到 Pro 级。

续航也配备了7620mAh 超薄蓝海电池+90W 远航闪充组合，同档唯一的直驱供电、机身支持55W PPS 协议和 44W UFCS协议，与 iQOO Z10 Turbo Pro 共同组成行业最强闪充续航系统。

“Z x”系列迎来最强一代，iQOO Z10x 搭载采用台积电 4nm 旗舰工艺的天玑 7300，配备同档领先的 UFS 3.1以及冰封立体散热系统，支持《王者荣耀》90帧高清画质的畅玩;拥有 1050nit 全局至高亮度的 LCD 莱茵护眼屏，通过莱茵低蓝光认证，支持 120Hz 多挡变速高刷，流畅护眼;6500mAh 超薄蓝海电池、44W 闪充、直驱供电和有线反向充电，大幅领先同档;5000 万像素 AI超清主摄、红外遥控、至高 400%的立体双扬、光环呼吸灯以及薄至 8.09mm 的机身，让这款产品在同档之中亦是出挑。

除了三款机型之外，iQOO 散热背夹 3 Neo 采用拥有橙色腰线的灰色流线机身，7 叶风扇搭配橙色灯效，极具能量感。背夹的夹持最宽可达 86mm ，兼容绝大多数手机;22W 峰值功率+18W 持续制冷输出的强劲配置，硬核实力比肩旗舰。

价格方面，iQOO Z10 Turbo系列共有“燃”、“沙漠色”、“云海白”和“星穹黑”四种配色可选，两款产品都提供 12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+256GB 和 16GB+512GB 四种存储组合可选，iQOO Z10 Turbo Pro 到手价 1999 元起，国补到手价 1699.15 元起;iQOO Z10 Turbo 到手价 1799 元起，国补到手价 1529.15 元起。

iQOO Z10x 共有“风羽青”、“月岩钛”和“星穹黑”三种配色可选，提供 8GB+128GB、8GB+256GB、12GB+256GB 和 12GB+512GB 四种存储组合可选，到手价 1199 元起，首销限时特惠全版本减 100 元，到手价 1099 元起，国补到手价934.15 元起。

无论是追求极致性能的游戏玩家，还是对续航和屏幕有高要求的普通用户，iQOO Z10系列都能满足。加上购机可叠加国补优惠，用户能够以具性价比的价格入手，有兴趣的用户千万别错过这款系列产品。