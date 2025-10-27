【天极网手机频道】2025年10月，荣耀全球开发者大会暨AI终端生态大会在深圳坪山燕子湖国际会展中心隆重举行。大会全面展示了MagicOS 10的品牌战略与发展路线，并正式推出全球首个具备自进化能力的AI智能体操作系统，标志着操作系统从传统OS时代迈入AI OS新时代。

大会结束后，荣耀MagicOS副总裁卢海生、MagicOS AI产品部总经理张冲及MagicOS设计总监王倩接受多家媒体采访，围绕AI安全、YOYO智能体多功能的底层技术以及蜂鸟架构等核心技术进行了深度解读，同时首次系统阐述了MagicOS 10在智能化、安全性与科技美学方面的全面升级。

针对媒体提问的AI换脸检测技术突破，荣耀高管表示，荣耀的模型覆盖了主流关联算法，并在攻防不对称领域取得核心突破，该技术曾获《时代周刊》年度“最佳发明”认可。在AI反诈方面，荣耀通过大模型持续学习最新工程诈骗手段和套路，实现技术持续迭代。同时，在端侧AI上，用户通话过程中默认开启反诈、AI声音合成、变声与隐身检测功能，全方位守护用户财产安全和隐私安全。

作为本次荣耀MagicOS 10全面进化的AI智能体，YOYO升级的多种核心功能成为媒体关注的焦点，多家媒体围绕其多场景AI功能、自进化技术及荣耀优势进行了提问。荣耀高管表示，升级至MagicOS 10的Magic8系列设备中，YOYO更像是用户的智能伙伴，能够主动感知数字世界与物理环境中的内容与信息，让手机操作和智能终端交互过程更轻松、直观，交互体验更自然，如同与真人交流一般。

在技术层面，荣耀持续加大对视觉大模型、多模态模型及Agent模型的投入，推动底层模型升级，强化感知能力，使YOYO具备自动执行任务与意图分发的能力。在自动执行方面，荣耀依托自研模型构建“有路就能开”的智能操作体系，同时积极推进与业界伙伴的MCP协议合作，打造服务与操作之间的“高速通道”，以提升用户完成复杂任务的效率。具体应用上，YOYO已覆盖衣食住行、购物及修图等生活场景，并率先与相机MCP打通，实现AI修图与传统图像处理的深度融合，为用户带来更加自然、智能的影像优化体验。

在本次荣耀技术沟通会上，荣耀高管回答并深入解析了两项核心创新技术――蜂鸟架构与零重力通透UX设计，从系统底层重构到视觉语言革新，全方位展示了荣耀在流畅体验与人机交互美学上的前瞻布局。

首先，荣耀高管表示，“系统流畅”始终是用户最核心的体验诉求，而全新发布的蜂鸟架构正是一项从底层出发的系统级重构。该架构由蜂鸟运动引擎、蜂鸟超感知调度引擎和蜂鸟内核轻量化引擎三大核心组成，协同实现性能调度与交互体验的双重突破。其中，蜂鸟运动引擎首发AI补轨迹实时计算技术，可根据用户滑动方向与力度实时生成专属轨迹，让动效反馈更自然流畅;蜂鸟超感知调度引擎实现从“应用级”到“页面级”的资源调度，系统能在性能需求上升时即时提升优先级，使交互响应速度提升一倍;蜂鸟内核轻量化引擎则针对内存、存储与系统负载进行全面减负，通过智能清理与内核资源管控，让系统更轻、更高效，即便中端机型也能获得旗舰级的流畅体验。

另一项重磅创新是“零重力通透UX设计”，这套系统级视觉语言以“全通透、低功耗”的理念重新定义了人机交互方式。荣耀历时一年研发推出行业首发的自研通透引擎，支持实时动态渲染，可根据壁纸明暗与纹理深浅自适应调整通透参数，保持视觉一致性与清晰感。同时，AI智能信息解析技术可识别卡片中的关键信息(如打车号码、天气数据等)，仅保留用户最关注的彩色信息，其余部分实现通透化处理，使界面更简洁纯净。

从实用性方面，更关键的一方面在于，荣耀针对轻负载渲染架构的深度优化，系统在实现通透显示的同时几乎不增加功耗，无论壁纸或动效多复杂，都能兼顾高帧率与低能耗。

本次荣耀AI技术沟通会全面展示了MagicOS 10在智能化、安全性与科技美学方面的底层技术实力。荣耀指出，智能终端已从“拼参数”迈向“拼感知”的时代，而“零重力通透设计”正体现了其在人机交互中的全新理念――去界面化与视觉轻量化。MagicOS 10不仅标志着操作系统从传统OS迈向AI OS新时代，也体现了荣耀在智能、安全与美学上的全方位探索，为用户带来更安全、智能且年轻时尚的使用体验。