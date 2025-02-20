钛薄了，太强了，全球最薄折叠旗舰OPPO Find N5正式发布

2月20日，OPPO正式发布了全球最薄折叠旗舰 OPPO Find N5。Find N5 搭载全新钛合金天穹铰链，机身薄至 8.93mm，引领折叠旗舰进入 8 毫米时代。作为全球首款搭载骁龙8至尊版的折叠产品，Find N5 更集成 5600mAh 超大容量冰川电池与 50W 无线闪充，带来了超越全天候的超强续航能力;ColorOS 15 和全新 OPPO 办公助手™ 首次于 Find N5 搭载，带来远程控制 Mac 电脑、AI 意图搜索等创新特性，为用户带来了更高效的折叠大屏体验。Find N5还接入 Deepseek R1 满血版，通过本地化部署和 OPPO 专属服务器，提供更流畅不等待的AI服务。

OPPO 首席产品官刘作虎表示：“一直以来，OPPO Find N系列用独创性的结构设计与突破性的材料创新，持续引领折叠行业。Find N5 以航天级的钛合金 3D 打印技术，引领折叠旗舰进入 8 毫米时代。作为 8.93mm 全球最薄折叠旗舰，Find N5不仅钛薄了，更具备极致性能、极致续航、极致影像、满级防水，太强了!搭载 ColorOS 15 的Find N5 还支持远控 Mac 电脑，AI 意图搜索，还有更好用的全景虚拟屏，太高效了!”

太薄了!Find N5引领折叠屏进入8毫米时代

OPPO Find N5 致力于打破折叠旗舰厚度瓶颈，打造极致轻薄体验。展开时，其 Type-C接口的高度近乎等同于整机厚度，几近薄无可薄;合上时，Find N5 厚度仅有 8.93mm，率先突破 9 毫米大关，引领折叠屏手机进入 8 毫米 时代，与直板旗舰相比也毫不逊色，无论是商务场合还是运动时刻，携带都毫无负担。

这一卓越轻薄成就，得益于 OPPO 自主研发的钛合金天穹铰链，其厚度仅 2.35mm，最薄零件更是达到 0.15mm。为实现这一突破，OPPO 采用航空级钛合金 3D 打印技术，历经 1700℃ 超高温熔炼，利用纯度接近 100% 的惰性气体将液态钛合金雾化成微米级颗粒，再经 1700℃ 炙热激光精准打印成型。这一复杂工艺使铰链在整体减薄 26% 的同时，刚度提升 36%，让 Find N5 完美实现坚固耐用与轻薄便携的结合。

钛合金天穹铰链为 OPPO Find N5 带来更出色的平整度表现，并首次通过德国莱茵 TÜV无感折痕认证。该认证标准严苛，要求手机持续闭合 14 天，待折痕完全定型后进行测试，且折痕最大深度不得超过 0.15mm。Find N5 成为全球首款且唯一获此认证的折叠手机，为用户带来平整顺滑的大屏使用体验。

太强了!OPPO Find N5大幅升级折叠旗舰体验

作为顶级折叠旗舰，OPPO Find N5 提供全面强大，且大幅升级的旗舰体验。Find N5 展开后拥有 8.12 英寸行业最大屏幕，为折叠提供前所未有的广阔视野和沉浸体验。同时，Find N5 内外屏均具备通透、细腻、流畅的特性，支持 OPPO 熄灯护眼技术，在暗光环境下有效降低屏幕对眼睛的刺激，呵护视力健康。

OPPO Find N5 全球首发骁龙 8 至尊版处理器，搭配 5600mAh 超大容量冰川电池，结合 80W 有线和 50W 无线双超级闪充技术，提供大幅升级的性能与续航体验。无论是连续 8 小时的视频会议，一整天的外出使用，还是长达 24 小时的追剧之旅，Find N5 都能轻松应对。

OPPO Find N5 带来更强大的通信能力，不仅支持备受好评的山海通信技术，还首发山海通信增强芯片，大幅提升卫星通信稳定性，确保用户在信号复杂的环境下也能保持稳定连接。OPPO 更与高德地图深度合作，实现卫星实时同步救援信息，为用户出行安全保驾护航。

OPPO Find N5 首发新一代天穹架构，成功通过 IPX6、IPX8、IPX9 满级防水认证，成为全球首款具备满级防水能力的折叠产品。无论是日常溅水、意外落水，还是面对热水及高强度水流冲击，都能从容应对，提供大幅提升的耐用性。

OPPO Find N5 全面延续 Find X8 系列旗舰影像实力，支持无影抓拍功能，抬手抓拍氛围感;更能以超清实况照片进行记录，一次快门记录一段生动回忆，且帧帧清晰;配合专业哈苏人像模式，还可叠加多种胶片风格，带来自然真实的虚化效果与唯美梦幻观感，让每一张人像照片都成为艺术佳作。Find N5 更进一步在超光影潜望长焦镜头上，支持长焦微距功能，无论是远处风景还是微观世界，都能轻松捕捉，进一步拓展独特摄影视角。

太高效!Find N5 首发 OPPO 办公助手™

作为折叠大屏的 OPPO Find N5，搭载专为大屏定制的 ColorOS 15 系统，集成全新OPPO办公助手™，为用户打造最高效便捷的移动办公体验。

ColorOS设计总监陈希表示：“ColorOS 一直致力于打造一个好用的操作系统，高效是其中非常重要的一环，自在无负担则是 ColorOS 对高效的理解。我们希望通过全新的 OPPO 办公助手，让人们遇到工作上的小事不用回公司处理，能够更好地享受生活。”

通过全新 O+ 互联App，OPPO Find N5 可以实现手机与苹果 Mac 电脑的无缝协同，支持远程控制 Mac 电脑，双端画面实时同步，操作延时低至毫秒级。远控 Mac 的 Find N5，更支持原生级 Mac 键盘和触控板手势操作，帮助用户轻松实现文件查找、编辑与传输。Find N5 的远控电脑功能，还可以配合全景虚拟屏的多任务使用，让电脑窗口与手机窗口同时运行，实现手机轻松发送电脑文件的操作。

近场跨屏互联方面，Find N5 同样出色。通过 OPPO 自研的近场流式多媒体框架，让大体积视频无需等待直接秒开，画质无损，还支持原生级跨端便签，手机与电脑双向同步编辑，随时随地记录迸发的灵感。

OPPO Find N5 更首发全新AI意图搜索功能，颠覆传统搜索逻辑。在系统级 AI 能力加持下，无需关键词，只需输入语义描述，即可精准搜索本地文档内容。无论是查找发票、装修文档，还是查询外文行程单信息，AI 意图搜索都能深度理解用户需求，快速给出准确答案，还能整合系统其他能力，提供更多相关信息。

小布助手也全面接入强大的 DeepSeek-R1 大模型，除了同样支持深度思考、联网搜索外，通过系统级本地化网络部署，流畅度显著提升，快问快答，对话更加自然智能。Find N5将作为首批支持 DeepSeek-R1 的 OPPO 机型，用户上手即可体验。

此前备受好评的全景虚拟屏，OPPO Find N5 也进行了升级，带来全新 AI 全景虚拟屏，分屏功能更加智能，Find N5 系统级 AI 能感知用户分屏需求，主动提醒并帮助用户快速分屏。长按电源键唤起小布助手，还可实现一句话分屏，如“帮我打开京东淘宝拼多多”，操作简单高效。分屏窗口的操作也更加自由便捷，用户可通过 Find N5 显示界面顶部窗口控制器，一键实现浮窗、双分屏、三分屏等多种窗口形态切换，并自由调整窗口尺寸。

ColorOS 15首次带来的 OPPO 文档 App，也助力 OPPO Find N5 实现高效的文件管理能力，支持格式随心转换，无论是苹果办公文件格式还是其他各类文档，都能轻松转化为通用格式。更有文件随心扫功能，可将纸质文件、证件快速转换成高清扫描件并装订成 PDF。借助 AI 技术，还能实现长文生成思维导图、文件一键 AI 润色、随心翻译等功能。最重要的是，文档 App 中的所有强大功能，全部免费使用，助力用户大幅提升办公效率。

¥8999起，OPPO Find N5 将于 2月26日正式开售

OPPO Find N5 提供玉白、缎黑、暮紫三款配色，12GB + 256GB 定价 ¥8999，16GB + 512GB 定价 ¥9999;16GB + 1TB(支持卫星通信功能)定价 ¥10999，将于 2 月 26 日正式开售。

首销期间预订并购买的用户，最高可享受 24 期分期免息。Find N 系列老用户和 iPhone 用户，还可享受以旧换新专属福利，最高补贴 1800 元。3月1日，华中地区最大的 OPPO 旗舰店――武汉楚河汉界旗舰店盛大开业，到店购买 Find N5 还将赠送碎屏保。