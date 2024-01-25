OPPO AI手机再进化！Find X7系列支持AI超清合影

【天极网手机频道】1月25日，OPPO官方宣布 Find X7 系列支持AI超清合影功能，帮助合影中的每一个人都获得主角般清晰生动的画质。相比传统手机的面部优化，AI 手机Find X7 通过自主训练的大模型AndesGPT，可以实现面部肌理、头发、眉毛等高清细节的生成，重新发明了合影的画质表现。和传统云端方案相比，Find X7 系列首次通过端侧大模型实现AI超清合影，带来处理响应更迅捷，隐私守护更彻底的下一代智能手机 AI 体验。

Find X7 系列也是前后置摄像头都支持AI超清合影的AI手机，帮助用户的以灵活的方式实现合影的拍摄。相比于传统拍摄，Find X7 系列通过AI超清合影可以让前后置摄像头支持 3 倍更高的人脸检测数量，最多支持 30 人的超级大合影，在年终聚会、春节走亲访友的时候让每一个人都可以获得最佳的合影效果表现。

Find X7 系列以OPPO端云协同的大模型技术架构，正在重新发明智能手机的应用体验，提供领先不止一代的 AI 手机体验。作为端侧应用70亿参数大模型的 AI 手机，Find X7 系列支持AI 通话摘要功能，通话结束后就可以生成重点明确、细节不遗漏的摘要内容和待办事项，重新发明了打电话的方式。

得益于全新的大模型能力，Find X7 系列带来全新的 AI消除功能。相比同平台其他模型只能支持人体的识别，Find X7 不仅支持超过120类主体的识别与分割，还可以实现发丝级的分割、高达6个的多主体分离，以及超大面积图像的填充与自然生成，极大地拓展了生成式视觉大模型的使用范围与实用性，重新发明了拍摄后编辑的体验。

Find X7 系列变革性的 AI 体验源于领先的 AI 性能与技术。在AI Benchmark测试中，Find X7 以3423K的成绩，登顶 AI 性能榜首位。通过高精度4bit量化等模型压缩，推理引擎的加速，以及与芯片平台深度合作的硬件加速方式，OPPO 首次为手机端侧带来完全体的70亿参数大模型，让手机 AI 从小模型真正地迈入大模型时代。

OPPO还在积极推进产学研联合，共同推进大模型的前沿技术研究――OPPO联合中国科学技术大学成立的智能计算联合实验室，已将大模型技术作为核心研究方向。此外，OPPO还和国内外超过45所重点院校建立了AI相关的合作。