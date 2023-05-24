无论远近构图自由，OPPO Reno10系列带来全场景人像摄影系统

由于手机的便携性与日益精进的影像能力，如今它已成为了大家记录生活的最佳工具。无论是旅游出行，抑或者聚会露营，它都是绝大多数的首选记录设备。不过，以往许多手机在焦段上未能做到全覆盖，这也让用户在取景构图上略有遗憾。而新发布的OPPO Reno10 Pro+洞察到消费者需求的变化，这一次在5000万像素索尼旗舰大底主摄与800万像素的超广角镜头外，增加了一颗6400万像素的超光影潜望长焦镜头，为用户带来全焦段、全场景的影像体验。

天极网了解到，这颗高素质的潜望长焦镜头，主要聚焦3x-6x常见的“黄金人像”焦段，试图通过近大远小的透视关系，帮助用户更加轻松地拍摄下质感人像照片。而超光影潜望长焦镜头的加入，用户日常的拍摄与创作，显然有了更多的可能性。

OPPO Reno10 Pro+不仅可以实现“1x拍摄全身人像全景、3x拍摄半身人像中景、6x拍摄表情特写近景”共三个不同焦段的拍摄，而这三个焦段正是属于“黄金人像”焦段范畴。长焦镜头既保证了各个焦段画面的高清晰度，即使是6x的裁切，也能够拍出堪比光学镜头画质的样张，并且整体的色彩也趋于自然柔和。3x人像样张画面中的虚化效果，在长焦镜头与算法的合力加持下，它的虚化过渡很自然，完全具备光学镜头的特征。

与此同时，OPPO Reno10 Pro+完整继承了Find X6系列的超光影图像引擎，能够通过计算光影，还原出光线赋予人像的自然美感。在复杂的环境光场景下，OPPO Reno10 Pro+会根据环境精细化处理人物与场景的关系，通过算法正确地输出更符合逻辑的。总言之，得益于全焦段的覆盖，让OPPO Reno10 Pro+在人像维度上具备了构图自由的优势，更聚焦、更自然的人像拍摄体验。目前，OPPO Reno10系列已正式发布并开启预约，感兴趣的朋友不妨多多关注。