旅游照太多“废片”怎么办？OPPO Find X7系列AIGC一键消除太优秀

【天极网手机频道】OPPO Find X7系列的发布带给我们的惊喜实在太多了，除了致敬经典的外观设计以及全新双潜望大师四摄之外，Find X7 Ultra还带来行业首个端侧部署70 亿参数大模型以及领先的端侧视觉大模型性能。

随着智能手机硬件和软件的不断升级，手机用户对于手机性能和体验的要求也越来越高。端侧视觉大模型的出现可以让手机更加智能化，能够更好地满足用户的需求，提高用户的体验。例如通过端侧AI大模型，手机可以实现更精准的图像识别和语音识别，用户可以更加便捷地完成各种操作，同时也可以更好地解决一些日常生活中的问题。

举个例子，如果在拍摄时有路人入镜的话还需要做后期P图的处理，光是抠图这个操作就要花费大量的时间才能处理干净。而OPPO Find X7 Ultra 相比传统基于计算机视觉的消除，拥有大模型能力的 AIGC 消除功能不仅一键可圈出需要抠除的人物或其他物体，而且消除后空白区域的生成补全能力，不再像传统抠图那样，用第三方应用扣完图之后那片区域就只剩空白，还要自己填补画面，这样的图片不管怎么看都能一眼看穿是做过后期处理的。



原图(左)与AIGC一键消除后(右)对比

如今Find X7 Ultra拥有了 AIGC 消除功能，智能抠图还能补全画面，更重要的是处理完之后的样张整体效果非常自然，还节省了大家以往后期耗费的大量时间。

这里跟大家简单了解一下AIGC。想要在手机端部署模型实现端侧AIGC，离不开处理器AI算力的支持，所以无论是高通还是联发科，在今年的旗舰芯片上都有突出强调这一点。OPPO Find X7 Ultra 搭载的骁龙8 Gen3处理器带来更强大的生成式AI体验，支持终端侧运行100亿参数的模型，面向70亿参数大预言模型每秒生成高达20个token;用时不到一秒就可以在终端侧通过Stable Diffusion生成图片。

骁龙8 Gen3是高通首款专门为生成式人工智能设计的移动平台，采用全新高通AI引擎，异构架构带来更强劲的AI算力输出。其中，Hexagon NPU升级了全新的微架构，性能提升了98%，能效提升了40%。Hexagon NPU集成了硬件加速单元，微型区块推理单元，性能有加强的张量/标量/矢量单元，同时所有单元共享2倍带宽的大容量共享内存。



高通骁龙8 Gen3

在AIGC技术甚至生成式AI技术变得愈加成熟的时代，处理器的AI表现也是十分如此，而骁龙发布这颗处理器就坐上了AI的快车，真正受益的属于AI开发者乃至消费者。当然，除了芯片层面的支持外，想要实现大模型的部署和端侧AIGC的落地，肯定还离不开手机这个载体，OPPO将ColorOS 14系统将接入AI大模型，并且将潘塔纳尔与AndesGPT进行双双升级，使得“手机变成个人超级助理”的愿景更近了，相信未来OPPO会为大家带来更出色的使用体验。

售价方面，OPPO Find X7提供12GB+256GB版本、16GB+256GB版本、16GB+512GB版本以及16GB+1TB版本，售价分别为3999元、4299元、4599元、4999元;OPPO Find X7 Ultra提供12GB+256GB版本、16GB+256GB版本以及16GB+512GB版本，售价分别为5,999元、6,499元、6,999元。目前在OPPO商城、授权电商、OPPO体验店、授权零售商门店火热开售中，即日起购买Find X7系列可享受高达24期分期免息、以旧换新至高补贴600元，和保值焕新5折购的超值玩法服务，优惠详情以OPPO官方为准。