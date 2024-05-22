　　OPPO Reno12系列爆料全汇总：科技与美学的全新演绎

【天极网手机频道】OPPO Reno每一代新机亮相，都是一场科技与美学潮流的融合盛宴。临近5月23日发布会，OPPO Reno12系列的详细配置与特色也被陆续曝光。这款备受期待的新品，不仅在硬件配置上实现了显著升级，更在设计与功能上融入了诸多创新元素，再次展现了OPPO对于科技与美学的深刻理解。

其中最引人注目的莫过于全新的实况照片分享功能，将首次支持在小红书等社交平台发布，为用户带来更具动感与生命力的影像体验。这一功能更新，不仅弥补了安卓手机长期以来无法将实况照片分享至社交平台的遗憾，更为用户提供了全新的内容表达形式。OPPO Reno12系列还支持对实况照片进行美化与修饰，赋予用户更大的创作空间，让每一张照片都充满个性与魅力。

在AI应用方面，Reno12系列预计将带来AI消除、AI闭眼修复、AI通话摘要、全新小布助手等等，让Reno用户在享受科技带来的便利的同时，也能获得更优质的体验。其中AI闭眼修复已得到OPPO Reno系列产品经理确认，Reno12系列可能会提供一种更为简便和高效的解决方案，来修复合照闭眼问题。

除了上述创新功能，让我们来看看OPPO Reno12系列的处理器配置。根据OPPO官微透露，Reno12 Pro将搭载强劲的天玑9200+星速版处理器，而标准版Reno12则首发天玑8250芯片。基于性能与能效领先的旗舰芯片，Reno12 系列游戏中温度较其他产品至高低 9 度，在应对日常任务以及高负载游戏时，都能表现得游刃有余。

在外观设计上，OPPO Reno12系列也进行了全新升级。它将采用超美小直屏设计，搭配极具未来感的银色外观，融合了科技与潮流美学的精髓。机身主色调为银色，并带有类似水波纹的纹理，极富动感。特别值得一提的是，Reno12 Pro还将推出银幻紫配色，上半部分为紫色，下半部分为银色，同样带有水波纹纹理，高级感十足。

OPPO Reno12系列还采用了四曲柔边直屏设计，搭配OPPO自研防误触算法，不仅为用户带来了极致的视觉体验，还有效减少了误触的情况，实现了手感与实用的双重提升。此外，该系列还配备了超抗摔金刚石架构和超耐刮康宁大猩猩玻璃，以及IP65级防尘防泼溅技术，显著提高了手机的耐用性，为用户带来更加便捷可靠、放心的使用体验。

从上述爆料来看，Reno12系列是一款集创新与美学于一身的旗舰产品，将为用户带来前所未有的使用体验。至于售价方面，相信OPPO会为我们带来一个极具竞争力的价格。目前，距离发布会日期越来越近，想要了解更多关于OPPO Reno12系列的用户，不妨关注5月23日的OPPO新品发布会。