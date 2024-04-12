来京东“先人一步”到手防水抗摔手机 1000台OPPO A3 Pro现货抢先发货

【天极网手机频道】超防水，超抗摔，超耐用。4月12日，OPPO A3 Pro正式发布，售价1999元起，将于4月19日开售。为让消费者第一时间入手新机，京东联合OPPO打造“先人一步”计划，提供1000台现货抢先发货，发布会结束后消费者在京东APP搜索“OPPO先人一步”即可进入页面下单，最快发布会第二天就能到手新机。此外，参与OPPO A3 Pro预售，可享12期免息、包含1年屏碎保+1年进水保+4年电池保的OPPO至尊保、购机赠OPPO原厂耳机、以旧换新至高补贴800元、店铺会员赠20000mAh移动电源等福利。

一直以来，京东依托强大的供应链优势，持续携手OPPO等厂商深度合作，通过营销共创、差异化服务、全渠道能力等给予新品首发助力，实现新品即爆品。同时，为满足消费者“抢鲜”体验的愿望，京东联合厂商打造“先人一步”计划，广大用户无需等待，就能在京东享受到3C数码新品先拿、权益先享、优惠先得的专属体验，其中包括限量新品提前发货等。OPPO A3 Pro是首个通过IP69&IP68&IP66的满级防水手机，并实现360°抗摔，电池使用四年后仍然有80%以上的电池容量保持率，更耐用。

防水方面，OPPO A3 Pro重新设计结构堆叠，导入多项防水材料，成为首个通过IP69&IP68&IP66的满级防水手机，防浸水、防热水、防喷水。

抗摔方面，OPPO A3 Pro的屏幕使用康宁大猩猩玻璃Victus 2，后盖采用OPPO晶盾玻璃，提升整体抗摔能力，同时配备超抗摔金刚石架构，支持最高1.8 米的极限跌落，成为首个获得瑞士SGS金标五星整机抗跌耐摔认证的手机，实现360°抗摔。

OPPO A3 Pro配置5000mAh四年耐用大电池，电池使用四年后仍然有80%以上的电池容量保持率，还支持67W 超级闪充，电量无忧。

OPPO A3 Pro搭载天玑7050旗舰芯，支持最高12GB+512GB超大内存，配置ColorOS 14系统，使用流畅。屏幕方面，OPPO A3 Pro搭载超抗摔护眼屏，采用五大明眸护眼技术，通过国家眼科工程中心专业测试，频闪护眼指标SVM值低至0.096，观看舒适且护眼。影像方面，OPPO A3 Pro支持两倍质感人像、AI焕彩美颜、闪速抓拍、超清夜景，提升影像体验，同时支持AI消除、闪速抠图，图片处理更简单。设计方面，OPPO A3 Pro天青、云锦粉、远山蓝三款配色，其中天青配色采用独创的天青冰釉工艺，还原汝窑细腻温润的手感，云锦粉和远山蓝配色使用超柔韧抗污皮，更耐用。

如果想入手一款耐用手机，那就快来京东入手OPPO A3 Pro吧。此外，京东手机焕新季火热进行中，想要换新手机的消费者在京东APP搜索“手机焕新季”即可进入活动页面，享以旧换新至高补贴2000元等福利，购买部分新机还可花1元解锁更多权益。