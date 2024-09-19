OPPO将在开发者大会发布全新ColorOS 15，或带来系统级AI体验

【天极网手机频道】今日，OPPO宣布2024年OPPO开发者大会(ODC24)将于10月17日在杭州大会展中心举办。此次大会以“AI，更近一步”为主题，带来全面焕新的ColorOS 15、更实用的AI体验以及持续进化的生态平台能力。

OPPO作为行业首个将生成式AI功能引入全产品线的手机厂商，率先推出的AI消除功能已成为日均使用15次的高频功能。在ODC24上，ColorOS 15 将在 AI 体验上带来大升级，从单点AI功能到将AI融入系统，让AI帮助每个人轻松应对日常生活和工作。此外，ColorOS 15也将全新亮相，将为用户提供ColorOS史上最流畅的操作体验。

2024年OPPO开发者大会共设置一个主论坛、九个分论坛以及七大主题展区。分论坛涵盖AI智能体生态、AI 手机体验设计、智慧服务生态、ColorOS基础体验、车机生态、安全生态、游戏生态、内容生态、应用生态&广告联盟，展区涵盖OPPO AI 、ColorOS 15、OPPO智行、OPPO技术能力、游戏生态、内容生态、开发者赋能板块。如欲了解 2024年OPPO开发者大会更多相关信息，可点击(https://odc24.oppomobile.com/) 访问大会官网，共话AI新时代。

关于ODC

OPPO开发者大会(ODC)是OPPO面向全球开发者发布最新软件和技术的年度科技大会。ODC24 以“AI，更近一步”为主题，围绕ColorOS 15新体验、AI新技术、智慧新生态等议题，分享AI手机时代下的OPPO战略布局和技术成果。

OPPO一直致力于成为AI手机的普及者和贡献者，坚持创新，探索前沿科技。我们期待携手开发者及合作伙伴，一同见证AI手机新时代，让AI不仅仅是科技的进步，更是与每个人更近一步。