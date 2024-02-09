　　全球平板电脑市场2023年第四季度下滑11%，来年有望反弹

【天极网手机频道】最近，Canalys公布全球平板电脑市场最新数据，2023年第四季度，全球平板电脑出货量同比下降11%，总计3780万台，虽然商家大幅增加对平板电脑的促销和捆绑优惠力度，但仍难以扭转市场的命运。2023年全年，平板电脑的出货量同样同比下跌10%，达1.353亿台。中国和印度是平板电脑出货的主力市场，在一定程度上抵消平板电脑在全球其他市场的疲软。

具体品牌方面2023 年第四季度，平板电脑市场得益于中国厂商的强劲表现。华为的出货量大幅增长 95%，排名跃升至第三位。尽管苹果公司的 iPad 出货量同比下降24%，但仍保持领先地位，第四季度出货量达 1480 万台。三星以 680 万台的出货量稳居第二，年降幅为 11%。联想跌至第四位，但出货量增长15%。亚马逊全球出货量下跌44%，达200 万台跻身全球前五。

同时，Canalys预计2024年，平板电脑的出货量将实现反弹。TCL和联想已在2024年CES展会上宣布推出新机，同时，按照预期，苹果也将于今年年初更新其iPad产品组合，这一切都将有助于推动平板电脑的更新换代。

平板电脑之所以在2023年表现不佳，与其定位有很大关系。此前受环境影响，线上娱乐与线上教育，促使消费者购买或者更换新平板。而当尘埃落地之后，这部分需求逐步衰减或者消失。同时，平板电脑与其他个人计算设备之间仍有较大差异，平板电脑的端侧AI集成方案也落后于个人电脑(PC)和智能手机，多方因素交织最终导致市场下滑。

至于未来增长方向，平板电脑生态系统中提供统一的体验，在不同设备上实现这一功能至关重要。可折叠平板电脑在今年将受到更多关注。尽管这些机型由于定价较高，出货量可能有限，但厂商仍可借此机会展示其在用户体验方面的优势。