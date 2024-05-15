OPPO Reno12系列官宣：搭载独占创新功能，5月23日发布

【天极网手机频道】OPPO 今日宣布，将于 5 月 23 日发布全新 Reno12 系列。全新 Reno12 系列定位“科技潮品”，并将在影像、AI 等方面搭载 Reno 系列独占的创新功能。天极网已经收到了OPPO Reno12系列发布会的盲盒邀请函，拆开盲盒拿到的是银色King，与主题“给世界一点「银」色瞧瞧”相呼应。

Reno12 系列将于 5 月 23 日发布

天极网已收到盲盒邀请函



“Reno 系列的定位一直很明确，坚决不做等技术兜底的中端机，只做引领新潮流、首发新科技的‘科技潮品’。”OPPO 首席产品官刘作虎表示，“新一代的 Reno 也会继续让用户成为自己生活的主角，我们会在影像和 AI 等等方面推出 Reno 系列独占的创新功能。”

Reno 系列凭借“科技潮品”定位与出众产品力，持续取得出色市场成绩。据市场研究机构国际数据公司(IDC)发布的 2024 年第一季度的市场份额数据，Reno11 系列在 300~400 美元的价位段保持优势地位，市场份额位列第一。

更多 Reno12系列新品信息，敬请期待 5 月 23 日举办的系列新品发布会，届时可前往 OPPO 官网等直播平台观看。