全渠道购机享多重优惠，小折叠新标杆 Find N3 Flip今日开售

【天极网手机频道】全新一代 Find N3 Flip于9月8日10点全面开售。即日起在OPPO商城、授权电商、OPPO体验店、授权零售商门店等线上线下全渠道购机的用户，有机会获得24期分期免息、以旧换新最高1200元补贴、赠素皮手机壳、屏碎保等优惠。更多新品信息可前往OPPO官网查看。

Find N3 Flip 在影像、外屏、设计等方面迎来全面升级，以行业唯一的超光影三摄，全面升级的独家竖向大外屏任意窗，以及新一代优雅时尚的折叠设计，再次打造小折叠的新标杆。Find N3 Flip有12GB+256GB、12GB+512GB两个版本可选，包括月光缪斯、薄雾玫瑰、镜中之夜3种优雅配色，6799元起售。

Find N3 Flip 第一次为小折叠带来超光影三摄，大幅拓展了创作的自由度与成像的品质。专业人像镜头的首次引入，第一次为小折叠提供 47mm 经典人像焦段视角，带来自然无畸变的最佳人像构图选择。

Find N3 Flip 全面蜕变的设计，以环宇设计为全新摄像头模组实现精密而平衡的表达，与三款全新配色相得益彰。OPPO 还首次联合中国独立设计师，打造专属于 Find N3 Flip的个性外衣，款款都让人心动。

Find N3 Flip 延续OPPO独有的竖向大外屏设计，基于手机生态现状――直板手机用户超过93%的时间为竖屏使用，让Find N3 Flip 的竖向大外屏成为小折叠最正确的选择。独有的互动式宠物壁纸采用了3D设计风格，配合上萌宠定制手机壳，灵动百搭。此外，OPPO还提供多款时尚个性手机壳，让 Find N3 Flip 成为你百变穿搭的新配饰。

###