遨游智能对讲机：以多模稳控系统赋能铁路5G-R时代通信升级

【天极网手机频道】在铁路通信技术演进的浪潮中，遨游通讯始终以深度场景适配能力与前瞻技术布局引领行业变革。从GSM-R时代的全频段覆盖到5G-R时代的通信解决方案，遨游智能对讲机凭借对铁路通信核心需求的精准把握，正成为支撑铁路数字化、智能化转型的关键基础设施。

AORO M6 Pro智能对讲机

在GSM-R技术体系下，遨游智能对讲机已构建起成熟的铁路通信适配能力。通过深度优化射频前端与基带算法，智能对讲机可实现GSM-R网络信号的全频段精准接收，确保列车调度指令、紧急通信及状态更新等关键业务实时稳定传输。此外，遨游智能对讲机还用于侦测GSM-R网络基站信息，通过可视化数据帮助铁路部门精准定位网络盲区，为基站优化布局提供科学依据。例如，某地铁路局指挥中心曾因局部通信中断影响调度效率，遨游通讯通过新增基站、增强信号功率及部署中继站实现信号全覆盖，配合AORO M6智能对讲机提升通信稳定性，方案灵活扩展特性更可适配未来升级需求。

AORO M6 Pro智能对讲机

随着工业和信息化部正式批复5G-R试验频率――上行1965~1975MHz，下行2155~2165MHz，铁路通信迈入代际跃迁的关键阶段。在铁路新一代移动通信系统建设过程中，将存在较长时间GSM-R和5G-R网络共存，遨游通讯创新研发多模稳控系统，为铁路行业提供了一种灵活、高效的解决方案。该系统可以根据铁路行业的不同需求，进行定制化配置，确保在不同通信环境下的可靠性和稳定性。此前，公司参与起草定制的团体标准《多模稳控应急通讯设备技术规范》已发布实施，为多模通讯设备构建了可量化的技术标尺。

5G-R技术有三大核心特性：超大带宽、超低时延与海量连接。在5G-R技术的支持下，遨游智能对讲机能够实现列车与调度中心之间的实时通信和信息共享，根据列车运行状况和交通流量，智能调整列车运行计划，优化运输能力。同时，通过5G-R技术，遨游智能对讲机还能实现高清视频监控的实时传输，使车站和列车的监控更为严密。

AORO M6 Pro智能对讲机

针对铁路物联网的爆发式增长，遨游通讯还进一步强化了智能对讲机数据采集多模融合能力，可集成天通卫星、北斗短报文、DMR/PDT等多元通信，确保网络盲区关键指令无死角传递;PoC公网对讲支持单呼/群呼/多媒体传输，现场协同效率显著提升。全景前瞻架构预留身份证识别、NFC、RFID等模块扩展接口，可外接红外摄像、降噪耳机等专业设备，这种前瞻性设计使终端能持续适配铁路技术进步，为系统升级预留充足空间。

AORO M6 Pro智能对讲机

预计到2030年，5G-R将成为铁路无线通信系统的主流技术，遨游通讯将持续夯实智能对讲机的技术底座，深化与产业链伙伴的协同，共同推动中国铁路通信智能化升级。

深圳市遨游通讯设备有限公司

ShenZhen AORO Communication Equipment Co., Ltd.

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