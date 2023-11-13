全球月活用户破6亿！OPPO ColorOS深耕底层持续进化

【天极网手机频道】11月13日，OPPO 宣布 ColorOS 全球月活用户突破 6 亿。2013年9月 OPPO 发布了 ColorOS 1.0 ，今年是 ColorOS 诞生的第十年，这也意味着，ColorOS 仅用十年成为国内最快突破 6 亿月活用户的安卓深度定制系统。

达成6亿月活的历史性成绩，是 ColorOS 十年打造智慧流畅极致体验的最好的褒奖，这也将是 ColorOS 拥抱AIGC革新，构建智慧互融体验的新起点。

深耕底层技术 体验持续进化

ColorOS 能够在竞争愈加激烈的市场环境中取得突破，离不开十年持续的底层技术深耕，以技术创新作为驱动力，不断为用户带来更加智慧流畅的用机体验。

针对系统流畅性，ColorOS 在去年发布了自研的系统级计算中枢――ColorOS 超算平台，通过软硬件深度协同，可以实现更加精准的资源调配，并且解决了内存使用冲突的行业性难题，充分释放硬件潜能，让手机从此前追求单场景极致流畅进化到全场景、全时段流畅运行。基于 ColorOS 超算平台，一加 11 首发搭载了 OPPO 自研的内存基因重组技术，彻底重构安卓内存运行底层，重负载场景卡顿次数大幅减少 50%，连续两个月登顶安兔兔旗舰手机性能榜。

系统流畅性是构建极致用户体验的底层支撑，而智慧互融能力是实现效率革新的关键。OPPO 自研智慧跨端系统潘塔纳尔在今年陆续商用，持续赋能 ColorOS 打造服务随人的智慧用机新体验。

聚焦用户核心需求 助力高端化之路

当手机行业进入成熟期，硬件发展处于毫厘之争时，软件层面的技术创新就变得至关重要。十年以来，ColorOS 在核心技术与系统升级等用户服务的持续投入，助力 OPPO 高端战略不断突破。

从 OPPO 第一代折叠屏旗舰Find N开始，ColorOS 陆续打造了自由悬停、双指分屏、任意窗等创新功能。在上个月发布的 OPPO Find N3 上，ColorOS更是跳出了传统折叠手机的“被动适配”思维，发布了行业首个“原生”折叠系统。同时针对大屏生产力，ColorOS 带来了行业独创的“全景虚拟屏”，在无需三方应用针对性适配下，实现多应用以全尺寸显示和操作，应用分屏的成功率由过去50%提升至99%，从根本上解决了用户多任务与协同办公场景下的复杂应用分屏需求，引领折叠屏手机体验。

在 ColorOS 的助力下，OPPO 手机的高端化之路已经初见成效。凭借 OPPO Find N、OPPO Find N2 以及 OPPO Find N2 Flip 三款机型，2022年 OPPO 折叠屏市场份额实现了 453% 的同比增长;今年前三季度，OPPO 更以 31.4% 的市场份额位居国内小折叠市场第一，标志着 ColorOS 未来在高端用户群将持续获得更大的增长空间。

拥抱AIGC 迈向全球领先智慧操作系统

从 2013 年到 2023年，十年间虽然用户用机需求在不断变化，但 ColorOS 致力于打造极致用户体验的核心理念从未改变。作为十年之作，即将登场的 ColorOS 14 亦是如此。

ColorOS 14 将首发全新安第斯大模型(AndesGPT)，并将与潘塔纳尔系统深度融合，共同赋能 ColorOS，进一步打破数据与服务的壁垒，从交互、服务体验上都将带来全新体验，为用户提供个性化的专属服务。

随着 ColorOS 全球月活用户数突破 6 亿的全新里程碑，未来 ColorOS 将更好推动潘塔纳尔系统和安第斯大模型(AndesGPT)在智能交互感知、泛在服务上的深度融合，创造全新的体验价值，同时携手合作伙伴，为用户打造可信赖的、以人为中心的智慧跨端新体验，向全球领先的智慧操作系统迈进。