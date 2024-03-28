专访vivo黄韬：X Fold3系列引领行业的背后，把研发团队逼到极限

【天极网手机频道】vivo X Fold3系列于3月26日在上海世博中心正式亮相，本次发布会不仅揭开了vivo X Fold3系列的面纱，同时也向外界展示了vivo在折叠屏手机领域的技术积淀与前瞻布局。发布会后，vivo产品副总裁黄韬与产品线总经理洪沂接受了包括天极网在内的多家媒体的群访，就产品规划、技术路线，以及研发细节等方面做了进一步深入交流。

vivo产品副总裁 黄韬（左）与vivo产品线总经理 洪沂（右）

为何vivo X Fold3能兼顾轻薄与全能

发布会上，vivo宣布X Fold3整机重量控制在219克，比主流直板旗舰手机还要轻，刷新折叠屏的轻薄上限。其中全新升级的蓝海续航系统让vivo X Fold3系列续航能力都达到行业领先水平，单片电池厚度最小值不足2.5毫米，却带来了等效5700mAh和等效5500mAh的大电量。

问及为何vivo X Fold3能兼顾轻薄与全能，洪沂详细解释到，为了将折叠屏机型做到更轻、更薄，vivo聚焦半固态电池、超可靠铠羽架构、碳纤维超耐久轻量铰链等技术创新。比如在蓝海电池上，vivo在研发过程中应用了最新的二代硅负极材料，并与供应商联合研发推动了相关技术的快速发展。同时，vivo还研发了半固态电池技术，确保了在低温环境下手机依然能够保持续航性能。

至于它的低温续航表现，在X Fold3发布会的新品体验区，笔者见到完全冰封在冰块里的几台X Fold3系列，计时表显示已经冰冻8小时，期间手机一直保持正常地循环视频播放，剩余电量显示为65%。也就是说，vivo X Fold3系列可以在低温环境下正常使用，其轻薄全能实力可见一斑。

另外对于6999元的起售价还能否继续下探的问题，黄韬明确强调，产品定价的前提是坚守用户体验，vivo做折叠产品始终坚持“先旗舰后折叠”，无论哪一个版本都实现了轻薄、性能和配置的完美组合，不会牺牲产品体验来降低价格，vivo甚至在贴钱做折叠屏产品，因此这一次的X Fold3系列性价比非常高。

vivo产品副总裁 黄韬

X Fold3系列是vivo研发实力的体现

在手机圈传统印象里，vivo工程师文化一向低调沉稳，与高调喧闹的互联网“格格不入”。譬如发布会上屏幕反光被网友误解为“花屏”，也只是兀自重现演示与放出多角度现场视频以正视听，不去争论甚至抨击。黄韬表示，在vivo看来，只要踏实搞技术，用心做产品，用户就一定会喜欢我们，支持我们。对vivo研发实力，我们有充分的信心。

X Fold3系列从产品规划定义到最后实现，整个过程堪称艰难。整个产品团队、技术团队、供应链团队，都已经把自己逼到了极限。X Fold3系列诸多相关技术前置布局两三年，数十个月的攻坚克难充分挖掘出潜能，最终在这一代上市时开花结果。在黄韬看来，研发过程越曲折，落地结果往往越好，埋头种因，果水到渠成。

vivo X Fold3系列不仅是vivo研发实力的体现，更是中国产业链、供应链技术升级的共同成果。在研发过程中，vivo与供应商紧密合作，共同推动了半固态电池、二代硅负极材料、高强度碳纤维等先进技术的研发与应用。这些技术的突破，使得vivo X Fold3系列在轻薄机身中实现了可靠品质与大容量电池的搭载，为用户提供了更耐用、更长久的使用体验。

而且vivo X Fold3还将第三代骁龙8 SPU旗舰芯片、6nm自研影像芯片V3、三星E7屏幕，还有全新升级的AI蓝心大模型、引领行业的蔡司影像系统等带入折叠机，为行业带来极致的折叠旗舰新标杆。vivo公布的数据显示，vivo X Fold3系列预售五分钟内的销量便超越了前代产品vivo X Fold2一周的销量，充分证明了其不错的市场吸引力。

未来将推出不同搭配的折叠屏产品

当媒体问到vivo折叠屏手机产品线的规划问题时，洪沂回应称，vivo将继续推动折叠屏产品走向更成熟、更完美的方向。未来，vivo将根据不同用户的需求，推出不同搭配的折叠屏手机产品，以满足市场的多样化需求。

vivo产品线总经理 洪沂

同时洪沂透露，vivo也将继续深入挖掘小折叠市场的潜力与价值。他认为，小折叠产品有着独特的市场定位与用户需求，vivo将在合适的时间继续推出相关产品，以满足不同消费者的需求。

在回答关于vivo与高通合作及未来TWS产品布局的问题时，黄韬表示，vivo与高通一直保持着良好的合作关系，未来双方将继续深化合作，共同推动手机技术的发展。至于TWS产品的布局，黄韬透露，vivo将根据市场需求和技术发展趋势，不断推出创新性的TWS产品，为用户带来更好的听觉体验。

在天极网看来，此次vivo X Fold3系列的发布，不仅展现了vivo在折叠屏技术领域的领先地位，也彰显出其对于创新与技术追求的坚定信念。对vivo乃至整个手机行业，vivo X Fold3系列都是一款具有里程碑意义的产品。vivo X Fold3系列所搭载的全新升级的蓝海续航系统和AI蓝心大模型，以及影像和系统两大领先赛道技术矩阵，标志着vivo蓝科技开始引领行业技术进化。未来随着vivo在折叠屏市场的持续深耕与拓展，相信我们将能看到其更多令人瞩目的创新成果。