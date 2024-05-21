揭秘影像灭霸的硬核科技力 vivo召开X系列技术沟通会

【天极网手机频道】5月21日，vivo召开了“影像新蓝图∙X系列技术沟通会”。vivo副总裁、影像副总裁于猛，深入介绍了vivo影像自研与共研并行战略，以及vivo蔡司联合影像系统下蓝图影像的核心自研技术积累。vivo影像产品总监李璨、秦戟、刘尹威先后分享了最新vivo X100 Ultra背后的技术研发故事，并详细介绍vivo以软硬一体化理念深耕移动影像赛道，成功实现在画质、人像、视频等领域的全方位领先，最终打造了备受业界好评的影像灭霸。

技术积累结出“蓝图影像”，自研+共研打造持久领导力

vivo影像是一个开放共融的体系，致力于为用户打造“人性化的专业影像”体验。其中，vivo与蔡司的全球影像战略合作已经进入第四年，双方共同创造了“vivo ZEISS联合影像系统”，并推出了蔡司光学镜头、蔡司T*镀膜、蔡司APO色差控制标准、蔡司自然色彩等多个具有行业影响力的联合创新。不久前，双方签订了全新联合研发扩展协议，未来不仅要在传统移动影像领域持续共研，还将在计算光学、未来影像等方向探索更多可能。

联合创新对vivo影像来说意义重大，正是在与蔡司、索尼、三星、豪威、联发科技、高通等优秀的同路人的深度合作中，vivo影像才有了今天的成果。

针对vivo X100 Ultra首发搭载的vivo自研蓝图影像，于猛指出，蓝图影像代表了vivo影像在关键场景的认知与技术积累，是vivo自研传感器技术、自研算法、自研影像芯片等影像技术的集合。蓝图影像将与蓝晶芯片技术栈、蓝心大模型、蓝海续航系统、蓝河操作系统一起组成vivo蓝科技矩阵，为广大用户创造更具科技感的产品体验。

蓝图影像算法矩阵经过多年累积，已经拥有带给用户绝佳人像效果的超感人像系统，实现手持星空拍摄的苍穹夜景系统，实现极佳视频能力的风驰视频系统，以及基于AI大模型能力实现超出用户预期基础效果的原像引擎;vivo针对传感器研究的重要成果VCS仿生光谱技术，在色彩还原和噪声抑制性能的提升上起到了关键作用，vivo X100 Ultra的主摄和长焦传感器均搭载了基于VCS标准的相关技术;作为唯一坚持自研影像芯片的厂商，vivo自研蓝图影像V芯片是其克服极限视频场景的信心，vivo X100 Ultra搭载蓝图影像芯片V3+，在舞台视频表现上进一步突破，结合VSR算法，让舞台视频的清晰度和影调实现了行业领先。

2亿像素长焦清晰画质，重新定义行业Ultra标准

作为vivo影像自研和共研技术的集大成作品，vivo X100 Ultra发布一周后，其蔡司2亿APO 超级长焦清晰画质给业界带来的震撼余波仍存。据vivo影像产品总监李璨介绍，vivo X100 Ultra的灭霸级画质表现，正是源于vivo自研算法与行业顶尖光学、传感器技术的结合。vivo X100 Ultra搭载了与索尼、三星共同研发的LYT 900与HP9传感器，又引入vivo蓝图影像中的VCS仿生光谱技术，通过优化color filter和ulens硬件结构，改善传感器QE光谱，让传感器原始信息不断接近人眼感知信息，大幅提升了手机的色彩和感光能力。

vivo X100 Ultra的长焦模组采用了萤石级玻璃镜片FCD100，大幅改善色散现象，达到蔡司APO认证标准。而针对光学串扰问题，vivo在行业首创的4*4 HexBayer大模型技术，解决了光学串扰引起的复杂像质退化问题，软硬件一体化实现了vivo X100 Ultra的灭霸长焦表现。此外，通过软硬一体化创新，vivo X100 Ultra长焦进一步突破成为“20倍之王”，长焦微距也可实现20倍等效3.4:1放大率，无论拍远还是拍近，都是同样的视觉震撼。

vivo X100 Ultra还支持四种vivo色彩风格，除了鲜艳明快的“鲜明”色彩，强调光影的“质感”色彩之外，vivo此次对蔡司自然色彩进行了升级，重点改善暗区影调和全局亮度，行业领先的色准度将有效赋能医疗诊断、电商展示、产品设计确认等场景。此外，vivo又全新推出了黑白色彩风格，基于RAW域14bit灰阶进行数据处理和后端调试，捕捉细腻丰富的灰阶变化，助力用户享受更纯粹的街头摄影。vivo X100 Ultra还配合推出了人文街拍相机模式，为用户还原一台接近真实光学体验的人文相机，搭配四种vivo色彩风格，轻松定格生活中的珍贵瞬间。

蔡司全焦段人像大师行业领先，高质量视频拍摄一骑绝尘

在vivo的传统强项“人像”摄影领域，2023年vivo X100系列推出了蔡司全焦段人像，此次vivo X100 Ultra也再次延续并强化了这一优势。据vivo影像产品总监秦戟介绍，立足于行业最强的一英寸主摄，再加上vivo强大的画质算法，vivo X100 Ultra发挥多焦段点位价值的同时，此次又搭载了一颗行业最强85毫米人像镜头，这是行业中唯一一颗完全服务人像的长焦镜头，也是vivo人像里程碑式的产品。这颗“行业最强85毫米人像镜皇”带来的超强画质解析力，可以真实还原人像画面细节，皮肤质感细腻而自然，发丝睫毛根根分明，瞳孔清晰又明亮。

为了实现极致长焦人像效果，vivo针对软件算法也做了大量自研积累。例如AI多帧高像素算法将处理数据量大幅提升300%，从而提供了极致人像创作空间;为拍好眼睛特写而定制的人眼AF像素对焦功能，最近对焦距离可达12cm，对焦精细度/颗粒度提升了30%;针对人像拍摄逆光场景，从前端调试到后端算法进行全链路优化，实现最优且智能的逆光影调效果，并推出可快速出片的蔡司人像镜头包，进一步提升了vivo X100 Ultra的全焦段人像统治力。除此之外，vivo X100 Ultra还进一步创新人像摄影方式，推出极具沉浸感的3D影像功能，以及基于AI大模型打造的AI四季人像功能，为用户带去一键穿越四季的影像新玩法，以充满未来感的人像摄影体验，再次强化了vivo在人像领域的引领地位。

除了拍照之外，视频是vivo X100 Ultra完成的另一个里程碑，vivo影像产品总监刘尹威分享了vivo在视频领域的登顶历程。首先，vivo对X100 Ultra的视频光学器件做了扎实投入，行业最大的一英寸Sensor防抖角度高达2.0°，同时LYT-900主摄和HP9大底长焦，把专业视频机的录制规格带到了手机中，实现了多个焦段的4K 120fps升格能力，并支持录像下2X和7.4X传感器内变焦，让3颗物理镜头实现了5个光学级焦段的视频画质表现。与此同时，在均衡的光学器件支持下，vivo X100 Ultra也实现了全焦段2.8K超级防抖、全焦段4K延时摄影等功能，使其拥有了完全不输iPhone的视频能力。

高质量视频拍摄涉及深度、虚化、美颜和色彩等算法要求，对平台算力是极大挑战。vivo X100 Ultra搭载vivo自研蓝图影像芯片V3+，配合FIT双芯互联系统，功耗降低80%，性能提升35%，让4K下的多视频算法并发成为可能。针对夜景、长焦和人像等核心视频拍摄场景，vivo也在持续布局自研视频算法。全自研的HDR、RAW NR、MEMC运动估计等视频组合算法成就了4K超感夜视仪效果;在自研视频AI超分算法加持下，长焦录像实现了30X以内可用变焦范围;针对人像录像的4K视频虚化算法，可让人像主体更突出且背景更柔美，达成行业领先的视频虚化效果。vivo X100 Ultra的视频拍摄还拥有多款电影感成像风格并支持导入3DLut，强大且稳定的视频能力，如同将一台Vlog相机装进了手机，在安卓阵营一骑绝尘。

vivo在行业素有“移动影像之王”的美誉，这背后既有vivo常年深耕移动影像推动技术自研的积累，也离不开vivo与供应链顶级合作伙伴广泛开展技术共研的努力。自研与共研，犹如vivo影像的两大引擎，为vivo影像源源不断地注入创新活水，驱动vivo在画质、人像、视频等领域构建起宽阔的技术护城河，持续巩固企业在移动影像行业的绝对领导力。