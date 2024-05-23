OPPO AI能力大赏：OPPO Reno12系列新功能详解

【天极网手机频道】不得不说，如今的科技发展让AI逐渐渗透到人们生活的方方面面。从简单的语音识别到复杂的图像分析，AI的加入无疑极大地提高了我们的工作效率和生活质量。OPPO作为一家致力于科技创新的智能手机品牌，其最新发布的Reno12系列在AI技术方面更是取得了显著的进步。

OPPO Reno12系列搭载的是ColorOS 14.1，在全新系统的加持下，OPPO Reno12系列在AI方面的功能也表现得相当出色。ColorOS 14.1引入了诸多创新的AI功能，如AI消除、AI闭眼修复、AI通话摘要、AI录音摘要、AI文档扫描以及全新的小布助手中的小布英语老师、小布面试官等，这些功能不仅极大地提升了用户的使用体验，还为用户带来了更加智能化的服务。

例如，OPPO AI消除功能可以智能识别照片中的多余元素，如路人、电线杆等可以智能消除并且补全画面，更重要的是处理完之后的样张整体效果非常自然，还节省了大家以往后期耗费的大量时间。同时，AI抠图功能则可以将照片中的特定元素抠取出来，实现图片的个性化编辑，无论是制作海报、壁纸还是社交媒体分享，都能轻松快速处理。



OPPO AI消除功能

在日常生活中，我们经常会遇到拍照时眼睛没有睁开的情况，这时AI闭眼修复功能就能派上用场了。AI闭眼修复功能能够智能识别用户合影中的闭眼表情，并基于 OPPO AI 大模型一键“睁眼”，还原合影最佳时刻。用户可在相册中找到并单击需要修复的闭眼照片，在照片界面中点击右上角的“最佳合影”图标，在弹出的AI最佳合影界面中点击”闭眼修复”，即可自动完成修复。不过需要注意的是，此功能需要在相机的照片模式下(此时需关闭实况照片功能)，使用后置摄像头的1x或2x焦段(也可使用前置摄像头)拍摄3人或3人以上合影，之后才可以进行AI闭眼修复。



OPPO AI闭眼修复功能

另外，Reno 12系列支持实况功能，是安卓行业内首次支持发布实况照片的机型，为用户带来了全新的社交体验。与传统的静态照片相比，具有更加丰富的表现力和感染力。实况照片能够捕捉到照片拍摄瞬间的动态变化，包括人物的表情、动作以及场景的光影流转，使得照片更加生动、真实。此功能还支持全焦段实况照片拍摄，无论是超广角、广角还是长焦镜头，都能够拍摄出高质量的实况照片。



实况功能

OPPO的小布助理一直都从用户需求出发，新增的小布旅行助理可以根据用户的出行需求，智能规划行程路线、预订机票酒店、查询景点信息等。同时，小布旅行助理还能根据实时天气、交通状况等因素，为用户提供更加精准的出行建议。在旅行过程中，小布旅行助理还能帮助用户翻译语言、查找附近餐厅等，让旅行变得更加轻松愉悦。



小布助理

OPPO Reno 12系列的高效AI工具包括AI通话摘要、AI录音摘要、AI文档扫描以及小布英语老师等。这些功能不仅可以帮助用户提高工作效率，还能在日常生活中提供便利。

像是OPPO AI通话摘要可以智能记录通话内容和待办事项的功能，对于商务人士来说尤为实用，在通话结束后智能识别通话内容生成重点信息摘要，包括通话时间、时长、对方姓名、核心内容、重要信息等，并自动识别出待办事项，如会议时间、地点、任务等，还会提醒用户添加到日程中;AI 文档扫描一键扫描智能修复，即可保存为为doc、pdf、ppt、excel等多种文档格式。



OPPO AI通话摘要

OPPO Reno12系列在AI方面的创新不仅体现在技术的先进性上，更在于其实用性和便捷性。无论是从照片修复到拍照优化，记录通话到文件处理，还是智能助手到智能问答，都能通过强大的AI能力为用户解决生活中的小麻烦，几乎覆盖了生活的方方面面，为用户提供前所未有智能体验的同时引领手机进入了全新的AI时代。