OPPO Reno10 系列今日正式发布：全系标配超光影长焦，仅2499元起

【天极网手机频道】5月24日，OPPO正式发布 Reno 十代里程碑之作 Reno10 系列新品。得益于 Reno 系列在轻薄美学和人像科技赛道的长期深耕，Reno10 系列创新地为用户带来一款兼具轻薄手感和大底潜望的人像轻旗舰。Reno10 系列全系标配超光影长焦，配合 OPPO 独有的超光影算法，Find X6 系列同款动态光影屏，实现人像摄影的全面升级，为更多用户创造拍人入心的惊喜感。Reno10 系列包括灿烂金、暮光紫、月海黑、溢彩蓝四种全新优雅配色，搭载骁龙 8+ 旗舰芯片平台、长寿版 100W 超级闪充、16GB + 512GB 超速大内存与满血版 LPDDR5 + UFS 3.1 组合，结合自主研发的 ColorOS 超算平台，带来旗舰级性能体验。OPPO Reno10系列新品共有Reno10 Pro+、Reno10 Pro与Reno10三个版本可选，即刻开启预定并将于6月1日正式发售。

OPPO 中国区总裁刘波表示：“Reno十代持续不断地用领先的技术创新，把用户最常用的体验打磨到极致。从人像的基础画质，到轻薄的手感，从寿命更长的快充到久用流畅的体验，每一个被我们认真打磨的细节，都是用户每天最常用的体验，也是我们最看重的事情，这就是我们对于做‘好产品’的理解，也是Reno系列能够被全球近8000万用户选择的原因。”

Find最棒的人像，如今来到Reno

人像是用户日常生活中最常见的拍摄题材，也是 Reno 系列的核心体验。十代以来，Reno 始终坚定人像一条路，坚持“自然有质感”的人像美学主张。全新的 Reno10 系列延续 Find X6 系列的影像理念，带来人像摄影的全面升级。

OPPO 认为，拍好身边的人，比拍到遥不可及的事物更重要，因此 Reno10 系列让长焦回归到人像―― OPPO Reno10 系列标准版和 Pro 版搭载了同一颗2倍超光影长焦摄像头; Reno10 Pro+ 则是 Reno 系列十代以来首个采用大底潜望长焦的机型――强大的超光影潜望长焦采用旗舰级的 1/2 英寸超大感光元件，6400 万超高像素，f/2.5 超大光圈，以及悬浮棱镜防抖等诸多技术组合，打造出 Reno 有史以来最强大的长焦拍摄能力。Reno10 系列的超光影长焦，极大地拓展了用户的人像构图自由，从 1x、3x 到 6x，从全景到特写，都可以拍出旗舰水平的质感人像。

OPPO认为，人像是用光的艺术，忽视光影，就是忽视人像的全部。因此，真正的质感人像应该充分利用计算的能力，还原正确的光影关系，做到光影自然、五官立体、表情生动。OPPO Reno10 系列完整继承了在 OPPO Find X6 系列上首发的超光影图像引擎，可以计算出人物主体、光线、环境真实的光影关系，用光影冲破平面的束缚，让每一张人像都极具立体感、自然感和生动感，告别传统人像拍摄粗暴地把暗拍亮，造成假白、假亮、假面的失真效果。

OPPO Reno10 系列搭载了 OPPO Find X6 系列的同款动态光影屏并支持 ProXDR 显示功能。Reno10 系列通过光子矩阵显示技术，可以记录高达 1200 万个光子点矩阵信息，实现最高8倍的亮度激发，带来更加接近人眼真实所见的画面光影分布。1400nit的峰值亮度、2772 x 1240分辨率、120Hz 智能动态刷新率等诸多技术，让Reno10 Pro+ 和 Reno10 Pro 带来 Reno 系列史上最强一代的屏幕体验。

OPPO 超影像大赛已于4月17日正式开启，在数以万计的用户作品中，人像成为拍摄最多的热门题材之一。5月25日，OPPO 将以“所爱跃然眼前”为主题，正式开启“面孔”月度赛道，登陆 OPPO 超影像大赛官网(https://imagine-if.oppo.com/cn/categories/)即可投稿人像作品。

实力轻薄好手感，强大的影像也可以不那么沉重

“潜望不轻薄，轻薄没潜望”几乎是手机行业的共识。放眼当前手机市场，绝大多数搭载潜望长焦镜头的手机，重量都在 200g 以上。而 OPPO 认为，Reno 的轻薄手感不应该为了性能而妥协，强大的影像也可以不那么沉重。OPPO 再次探索行业无人区，打破潜望和轻薄不可兼得的行业难题。

搭载大底潜望长焦的OPPO Reno10 Pro+ 的厚度仅为 8.28mm，重量仅为 194g，让每一位用户无论横拍、竖拍、单手拍，都可以轻松握持，不失优雅。在极致轻薄的背后，是一系列创新的科技。通过对玻璃棱镜、光学镜片、对焦马达进行精密的特殊定制，Reno10 Pro+ 将潜望模组的厚度整体降低了 0.96mm，从而实现光学效果与整机厚度的平衡。不仅如此，Reno10 Pro+ 还搭载了 SUPERVOOC S 电源管理芯片，节省了主板上 45% 的快充器件面积，搭配等效 4700mAh 的大电池，带来更加强劲的续航能力，让 Reno 用户同时拥有极致影像、超长续航和轻薄手感。

全新配色，呈现高级色彩美学

OPPO Reno 系列凭借出色的审美，开创了独一无二的色彩美学。Reno 曾推出的星河入梦、夏日晴海、鸢尾紫以及万事红配色，都曾以极高的辨识度，广受消费者的喜爱。 Reno9 系列的明日金配色，将日出的第一缕光镌刻进手机后盖，代表了 Reno 对美好生活的期待。

Reno10 系列在金色上再次创新，带来更加优雅的灿烂金――高级、细腻、淡雅的金色光泽，不仅能随着光线流动，也触手可及。得益于 OPPO 多年来对玻璃工艺的研究积累， Reno10 系列灿烂金通过全新的金缕流纱工艺，带来了精密的纹理和如丝绸般细腻的触感。Reno10系列还拥有朦胧淡雅的暮光紫、深邃内敛的月海黑、活泼绚烂的溢彩蓝，为用户提供多种配色选择。

OPPO Reno10 系列的摄像头模组采用“视界之窗”设计，外圆内方，呈现极简几何风格艺术。超光影潜望长焦镜头，形似方形取景框，寓意着小窗看世界。

旗舰级性能实力，打造持久流畅标杆

OPPO Reno10 系列搭载骁龙 8+ 旗舰芯片平台，满血版 LPDDR5 内存和 UFS 3.1 闪存，并拥有全新升级的 ColorOS 超算平台和航天级超导石墨散热系统，带来旗舰级性能体验。

OPPO Reno9 系列曾全面普及了 16GB 大内存，而 OPPO Reno10 系列则带来了全新升级的ColorOS 超算平台，让流畅体验进一步提升――连续启动30+ 应用时，秒速启动速度提升 10%;59+ 应用支持断点续读;最高可以保活 44 个 App ，即便是重载多任务场景，依然可以做到流畅不卡顿，让用户从此忘记清理后台。OPPO 还与华中科技大学合作，联合研发焕新存储技术，实现了系统的久用如新。OPPO Reno10系列的流畅体验也获得了多项行业认可，成为持久流畅的行业标杆。

Reno10 Pro 和 Reno10 Pro+ 还支持长寿版 100W 超级闪充，27分钟可充至 100%，充电 5 分钟，就可以刷剧 3 小时。同时，搭载 SUPERVOOC S 电源管理芯片，将放电效率提升至99.5%，实现更快充电、更久续航、以及全面提升的充电体验。Reno10 系列的电池健康引擎可以有效延长电池的使用寿命，4年使用后电池容量仍剩余80%。

此外，OPPO Reno10 系列还带来了行业最便捷的扫码体验，超级扫一扫功能。只需要双击电源键即可快速启动扫码，多步变一步。最远支持 35 米扫码，最偏支持 10 度扫码，还支持暗光下的超夜视扫码，让日常的扫码体验变得更简单、更便捷。

在发布会最后，OPPO 还宣布 Reno10 系列即将和英雄联盟手游合作，带来萨勒芬妮IP定制产品。

售价与开售时间

OPPO Reno10 系列提供多种配色方案，其中 Reno Pro+ 拥有灿烂金、暮光紫、月海黑三款颜色，16GB+256GB版本售价3899元、16GB+512GB版本售价4299 元。Reno10 Pro 拥有灿烂金、溢彩蓝、月海黑三款颜色，16GB+256GB版本售价3499元、16GB+512GB版本售3899元。Reno10 拥有灿烂金、溢彩蓝、月海黑三款颜色，8GB+256GB版本售价2499元、 12GB+256GB版本售价2799元、12GB+512GB版本售价2999元。Reno10全系即日起开启全面预订，6月1日在OPPO商城、授权电商、OPPO体验店、授权零售商门店等线上线下全渠道同步开售，购机用户有机会获得12期免息、以旧换新1200元补贴、两年五折的碎屏保等优惠。

发布会上，OPPO 同步推出新款 OPPO Enco R2 真无线耳机，不仅延续了13.4mm的大尺寸动圈，振膜材料也全新升级，同时还加入了独立的 Hi-Fi 级音频处理模块，全面提升耳机音频算力的同时，还带来了超真实的空间音效，实现如临现场般的听觉享受。除此以外，Enco R2 还有 OPPO 蓝光团队定制的调音风格。在使用体验方面，Enco R2定制了全新的弹窗动画，并且支持同时收听两台设备，比如用平板看剧，手机来电话时，无需再将耳机连接到手机，只需轻按耳机就能接听。OPPO Enco R2零售价349元，与Reno10套餐购买立减100元，到手仅需249元，5月24日开启预约，6月1日正式开售。

OPPO Reno10 系列还支持OPPO Pad 2 的一系列便捷互联功能。除了好用的5G通讯共享，OPPO Pad 2 更新了全新的生产力功能――随身工作台，用户可以在平板上搜索⼿机⾥的⽂件、打开编辑并修改，手机上的⽂件也将自动同步更新。即使手机不在身边，也可以使用平板随时随地处理手机里的重要任务。OPPO Pad 2 8GB +128GB 全新版本售价2699元，首销立减100元，6月1日正式开售。OPPO Pad Air 8GB+256GB版本售价1799元，6月1日全渠道开售，首销加赠智能保护壳。

OPPO Watch 3带来溢彩蓝全新配色，夏日氛围感跃然腕上，搭配不同表带增添更多风格。OPPO Watch 3 溢彩蓝售价1599元，5月24日开启预售，6月16日正式开售。OPPO Watch 3 智美生活表带，尼龙款69元，皮带款99元，今日起即刻开售。