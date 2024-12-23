荣耀Magic7系列全面升级大王影像，AI超级长焦让百倍望远也清晰

【天极网手机频道】12月23日，大王影像，年度王炸!在今天举行的荣耀Magic7 RSR保时捷设计及影像技术发布会上，荣耀正式宣布Magic7系列将全面升级“大王影像”，旨在以人性化的摄影体验为核心目标，重塑摄影体验新境界。借助行业首个端云协同AI大模型计算摄影系统AI驭光引擎，大王影像升级带来手机影像的全场景画质提升。尤为值得一提的是，行业首发的AI超级长焦功能，更借助云端增强大模型，明显改善手机超长焦摄影的清晰度，百倍望远景物细节亦能纤毫毕现。

荣耀Magic7 RSR保时捷设计版，在本次发布会上也公布了完整的产品规格，除了联合全球享负盛名的奢华创新品牌“保时捷设计”精心打造的运动美学外观外，该产品搭载行业领先长焦光圈、行业领先的双电磁对焦马达等影像配置，协同全新升级的大王影像系统，成为荣耀影像技术集大成的巅峰之作，为用户带来超越想象的非凡摄影体验。

AI重构移动影像，荣耀Magic7系列大王影像升级带来AI计算摄影的全面进化

手机移动影像有着区别于传统相机的独特镜头组成及成像特质，荣耀Magic系列手机在影像领域的发展历程，是一段融合了技术创新与计算摄影突破的壮丽篇章，从早期实现全镜头协同、全焦段融合的计算摄影技术，到后来深度学习算法和神经网络模型的加入，荣耀Magic系列不仅见证了手机摄影技术的飞跃式进步，更在很多维度引领了行业发展的方向。荣耀Magic7系列发布之初，就带来了“小王影像”升级，为用户带来包括55+复杂场景的曝光准确性提升，85+生活场景的光影优化，以及14版算法模型迭代后的拍摄主体画质清晰度提升，持续优化以用户为核心的拍摄体验。

本次发布会上，荣耀Magic7系列更是迎来了大王影像升级，这次升级是荣耀对影像理念的重新梳理，是对AI时代手机摄影的最新诠释，怀着“探索视界、拓展创意、情感共鸣”的全新愿景，以人性化的AI摄影体验为目标，荣耀带来全新的AI驭光引擎系统。该系统以人像、抓拍、长焦等核心场景为牵引，通过串联从镜头模组到图像传感器、再到影像算法的软硬协同，以及端侧大模型(包括光影增强大模型、抓拍增强大模型、AI RAW大模型)和云端大模型(包括细节增强大模型、质感增强大模型、颜色保真大模型)的算力调度，用AI全面重构光学系统和色彩风格，无论是拍摄静态人像、动态物体还是长焦风景，都能够得到清晰、生动、自然、真实的照片效果。

行业首发AI超级长焦，实现百倍长焦远景皆清晰的先锋体验

荣耀Magic7系列的大王影像升级，基于AI驭光引擎的全新影像算法，在长焦和超长焦影像画质上提升巨大。全新端侧AI RAW大模型技术，让手机可以充分释放传感器极限解析力，重点提升12x-30x焦段中高倍望远拍摄的照片画质，AI RAW大模型技术可灵活适配多种自研影像画质增益算法，如Hex、Quad等，基于卷积神经网络、生成式对抗网络及VIT视觉注意力模型，端到端系统性完成去噪、去马赛克、HDR恢复、色调重建等多种画质提升，全链路改善中高倍画质效果。基于高达14亿的物理建模数据，全新荣耀自研AI RAW大模型可解决200余种画质退化问题，有效提升中高倍照片清晰度最高可达50%。

在此基础上，荣耀大王影像升级还带来全新AI超级长焦功能，优化了30x-100x超长望远焦段的拍照清晰度。整个拍照过程会基于部署在云端的124亿参数大模型，通过训练AI学习建筑、自然风光、植物等场景类别的主体拍摄物理特征，让镜头及传感器采集的光学信息进行归纳总结，此时结合不同光照，手机就会输出接近真实效果的纹理、颜色等细节，为了进一步提升用户的长焦使用体验，在联网情况下，用户还可以使用AI超级长焦即拍即得，无需二次进入图库进行云端增强。得益于大模型基座带来的强大算力支撑，荣耀Magic7系列搭载的云端长焦增强大模型，平均每张图片的细节生成计算量达到1.27万亿次，让输出的照片更加细腻锐利，手机望远镜头之所及，细节皆清晰可辨。

7大行业领先配置，荣耀Magic7 RSR保时捷设计成就更强AI影像旗舰

在本次发布会上，荣耀Magic7 RSR保时捷设计，更是以超豪华的影像配置，配合全新大王影像升级，展示了全面、强大的拍照实力。荣耀Magic7 RSR保时捷设计，拥有行业领先2亿像素超感光潜望长焦，搭载行业更大底的1/1.4英寸长焦传感器，以及行业更大潜望长焦光圈f/1.88，让进光量提升98%，实现了业界长焦镜头的更强感光能力;搭配领先I-CUT非球面玻璃镜片加工工艺和行业领先的5P镜片超低反镀膜，大幅提升暗光拍摄效果，引领业界暗光长焦极限解析力和综合效果的突破，让长焦暗光拍摄画质更佳，长焦大光圈虚化更有质感，长焦微距更清晰更好用。

荣耀Magic7 RSR保时捷设计的长焦镜头，同时使用行业首发的双电磁对焦马达，对焦推力提升83%;结合1200点激光雷达对焦检测，让追焦范围提升120%，准焦率提升90%，大幅提升长焦抓拍能力;开启全新的鹰眼超级连拍功能，更可实现10x焦段以内的10fps高质量连拍，连拍画质清晰度较上一代大幅提升，高速抓拍，定格激情，实现动静皆可、远近皆宜的长焦影像能力。

除了拥有优异的影像系统，荣耀Magic7 RSR保时捷设计的其他配置也是行业领先的,除了拥有AI自然光绿洲护眼屏，骁龙8至尊版移动平台，北斗+天通双卫星通信，国内行业第一的5G频段数量，荣耀金刚巨犀玻璃、IP69&IP68防尘抗水等等超大杯旗舰的配置和功能，还享有保时捷汽车魔法锁屏和保时捷仪表风格智慧摆台等专属UI，是高端商务人群及追求卓越品质精英人士的理想选择。

荣耀大王影像全网升级，成就技术创新和边界突破的行业先行者

荣耀手机在影像领域的发展历程是一段不断追求创新、突破自我的历史，在影像技术上的每一次进步也都为用户带来了更出色的拍摄体验，荣耀Magic7系列的大王影像升级，携端云协同的大模型计算摄影AI驭光引擎系统，将重塑影像处理与创作的边界，开启手机AI影像的新时代，为用户带来前所未有的视觉盛宴同时，更引领行业影像技术的创新飞跃。

发布会最后，荣耀宣布“大王影像”将于12月底在Magic7系列上全网升级;广受好评的雅顾人像功能，也将会在2024年12月底和2025年1月底，依次在Magic6系列和Magic5系列上全网升级，普惠更多Magic系列老款机型，让更多用户体验到荣耀影像提升的优异成果。

荣耀Magic7 RSR保时捷设计提供超跑原厂金属质感的“玛瑙灰”和“普罗旺斯紫”两种配色，16GB+512GB和24GB+1TB两个容量版本售价分别为7999元和8999元。荣耀Magic7 RSR保时捷设计在发布会后即刻开启预售，并将于2024年12月24日10:08在荣耀商城、各大授权电商、荣耀体验店、授权零售门店正式开售，同日也在保时捷中心同步开售。