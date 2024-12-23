荣耀“哪吒”组CP，2025魔法科技年货节千家门店齐焕新

【天极网手机频道】12月23日，AI闹新春，嗨FUN中国年!12月23日，荣耀终端有限公司CEO赵明在荣耀Magic7 RSR 保时捷设计及影像技术发布会上，宣布荣耀成为电影《哪吒之魔童闹海》(下称“哪吒”)官方合作伙伴，并同步开启2025荣耀魔法科技年货节活动，为消费者奉上“套福气”、“购喜乐”、“抢好运”、“添年味”、“传欢乐”等一系列“精彩节目”，以体验卓越的荣耀产品及诚意满满的互动和福利惊喜，用丰富的线上线下玩法，与消费者携手共同奔赴2025。

活动期间，全国超2000家荣耀门店迎来店面焕新，哪吒视觉元素装饰立体铺开。部分门店更有哪吒主题“荣耀AI魔法市集”活动进驻，以沉浸式互动带来不一样的打卡体验。消费者前往荣耀线下门店参与活动，即有机会获得哪吒周边，更有机会领取200万份购机超值好礼，先到先得。

线下快乐不打烊、线上福利不停歇。即日起，消费者前往荣耀商城、京东/天猫/抖音荣耀官方旗舰店购买手机，有机会赢取“哪吒”周边三件套。值得一提的是，搭载“大王影像”的荣耀Magic7 RSR 保时捷设计现已正式发布，带来行业首个端云协同AI大模型计算摄影系统而来，以AI重构移动影像能力，让静态人像、动态物体与长焦风景的拍摄体验得以全面提升，更有YOYO智能体、AI自然光绿洲护眼屏、青海湖电池等颠覆性创新体验，集运动美学巅峰与科技创新前沿于一身。荣耀Magic7系列全面升级大王影像版本，行业首发AI超级长焦，无论多远都能拍得清，感兴趣的伙伴们可以抓紧时机到店体验一番。

此外，荣耀与“哪吒”风火联动，基于MagicOS 9.0开发更多有趣互动体验。荣耀手机与荣耀手表用户可进入主题商店和荣耀运动健康APP，解锁“哪吒”IP联名定制主题特效，更有魔法锁屏、数字人、YOYO智能体、相机水印等限时体验陆续开放中。同时，用户还可参与抖音、小红书#荣耀魔法科技年货节#话题活动，发布荣耀与“哪吒”相关内容即有机会赢取荣耀手机。

作为全球标志性科技品牌，荣耀致力于为用户打造以人为中心的智慧体验;“哪吒”将文化传承与电影创新相结合碰撞出的新火花，为中国电影行业注入新的力量，也是中国的“荣耀”。两者立足各自领域所迸发的创新精神，将在此次合作中进一步高度共鸣，共创中国荣耀。在即将迎来2025新年之际，荣耀乘国潮文化热潮、携魔法AI之势，联动现象级国民电影IP“哪吒”，将为消费者带来一场别开生面的体验盛宴。

目前，荣耀魔法科技年货节已经全面开启，全场至高优惠3500元，还有更多福利等你解锁，快快前往参与，一起嗨FUN中国年吧!