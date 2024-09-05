vivo Y300 Pro深度评测：续航灭霸 6500毫安时超大电池

【天极网手机频道】vivo九月新机――vivo Y300 Pro天极网已经到手一段时间，经过对手机多方面多维度的的深度测试，为大家带来关于vivo Y300 Pro关于手机性能、续航等各方面的体验报告，其卓越的续航体验和越级的旗舰外观为这款手机带来了出色的竞争力，官方宣传此机型将是“国民手机越级的引领者”，是否实至名归呢？一起来看看吧。

外观篇

vivo Y300 Pro系列带来了四个配色，分别是羊脂白、墨玉黑、金镶玉和钛色，天极网这边收到的是金镶玉配色。拆开包装，正面的四等深微曲屏幕，着实令人眼前一亮，vivo首款全等深微四曲屏，配合连续过渡曲率的R角，带来类直屏的柔和观感又保持着曲屏温润手感!超窄黑边，搭配视觉四等边，带来旗舰级体验。点亮时，饱满的屏幕向机身的上下左右延伸，画面仿佛悬浮其上。

背面，后盖有类玉石纹理，如同翡翠般的后盖充盈眼前，圆形后置摄像模组，并且融入了玉环设计灵感，金色镜圈与相机环之间还嵌入了通透翠绿的背板圆环。此外，相机模组还配有巴黎饰钉设计，后盖为翠绿色，表面镀膜工艺，有着极为温润的手感，并且对抗指纹有一定程度的效果。

电池篇

这是这款手机最令人惊喜的地方，也是这个手机最恐怖的特点之一，6500mAh电池，最高支持80W闪充，并且在做到6500mAh的同时，整机厚度仅为7.79mm(iPhone 15 Pro Max为8.25mm)，并没有因为堆了大电池而导致机身变得特别厚重，而这就得益于vivo下放了旗舰技术，此次vivo Y300 Pro搭载的是与自家旗舰vivo X100系列同款的高能量密度的蓝海电池，电池密度为776WH/L，这是vivo首次将旗舰电池技术下放到二千元手机档位，此外，还有vivo首创的电池封装技术和自研的玲珑架构，为电池使用安全保驾护航。

6500mAh的电池，熟悉机圈的小伙伴肯定对于这样的数据感到震惊，在今年的手机阵列中，只有红魔9系列的游戏手机才堆叠到了6500毫安时，所以紧锣密鼓的对该机型进行了续航测试。因为在Wi-Fi条件下的续航测试中(一小时蓝牙耳机听音乐、一小时在线视频、一小时王者荣耀、一小时刷微博和待机八小时)，实际续航结果如下：

在刚刚的续航测试结果中，vivo Y300 Pro有着过于出色续航表现，不仅仅依靠搭载的6500mAh的蓝海电池，还得益于这颗低功耗的骁龙6Gen1处理器，有着出色能效比曲线，使得vivo Y300 Pro的有不错的性能的同时还有顶级的续航表现。

接下来就是充电回血度测试了。vivo Y300 Pro支持最高80W的闪充，由于电池做到了6500mAh，所以回血时间数据显得稍长，但充电时间也控制到了60分钟之内，共耗时58分钟，并且在80-100%的电量充电期间，并没有因为达到阈值而降低充电功率，甚至充电速度比开始有过之而无不及，实际充电回血测试数据如下，

值得一提的是，该手机也支持反向充电，官方数据在满电条件下最多为其他设备充5000毫安时，妥妥的移动充电宝，相信很多用户可以将改手机作为备用机的首选。据官方数据，蓝海电池还有长达五年的长寿表现，vivo Y300 Pro在充放循环测试中，高达1700次剩余电池容量大于80%，远超行业标准。

性能篇

随后是性能测试，vivo Y300 Pro搭载的是4nm制程的骁龙6Gen1处理器，在室温25摄氏度的条件，王者荣耀的超高画质，高特效质量下，在Perdog测试中，平均帧率稳定在89.8帧率，整局测试下来十分丝滑，征服王者荣耀简直绰绰有余，具体表现如下：

影像篇

这次vivo Y300 Pro前置为3200W像素的超清人像镜头，后置摄像头为搭载了索尼5000W像素，传感器为索尼光喻600，支持两倍光学变焦，样张如下：

vivo Y300 Pro也支持AI一件消除和一句话剪大片等AI功能。在整机背面，值得注意的是，在背面的摄像头模组的下面的摄像头其实不是摄像头，而是红外模组，使得vivo Y300 Pro也拥有控制智能家居的功能。

其它功能

vivo Y300 Pro的屏幕也表现不俗，整体显示效果透光性十分不错，屏幕显示清晰，在暗光条件下，屏幕最高支持3840Hz的PWM调光政策，十分不错的护眼能力，屏幕局部亮度最高5000nit，全局亮度高达1300nit，手动最高亮度为800nit，是上一代vivo Y200 Pro的1.3倍。此外，该屏幕同时也支持油手、湿手触控，整机支持IP65级别的防尘防水，vivo Y300 Pro还是首款通过SGS五星整机抗跌耐摔的四曲屏手机，户外工作的用户丝毫不用担心vivo Y300 Pro的耐用性，同时vivo Y300 Pro支持红外遥控功能，可以手机控制家里的智能家居。

以下是用机期间一些缺点，在实际用机过程中，vivo Y300 Pro扬声器表现一般，机身上半部分听筒充当扬声器，音量过低，无论横屏还是竖屏使用手机，没法获得对称的声场视听体验;以及由于取舍问题，阉割掉了NFC功能。

总结

vivo Y300 Pro是一款优点十分明显的手机，它的长板很长，它有着目前比肩旗舰质感的外观、顶级的续航表现和T0级别的系统Origin OS4，其四等深微曲屏和6500毫安时的超大电池带来了十足的竞争力，天极网还在商品vivo官网的预约页面注意到，购机还送五年的电池免费换新服务，vivo选择走了一条极端的路，并且将其贯彻到底，就是给用户一个放心的续航体验，并且为之护航五年，这无异可以增加用户粘性，既利好用户又利好vivo自身。当然，这部手机也是存在着其它方面的不足之处，比如性能，外放等方面，但vivo Y300 Pro仍会是一款出色的产品，它有着自己独特优势也对得起自己的售价。