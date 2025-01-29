春晚“含华量”拉满 上京东享国补买华为手机数码立减1500元

【天极网手机频道】1月28日除夕夜，央视蛇年春晚如期举办，为全国观众带来精彩表演。华为手机更是在众多节目中多频出镜，引发网友热议，话题“华为手机有多抢镜”也登上了热搜。网友发现，喜剧歌曲《妥妥的》及小品《花架子》《金龟婿》《点点关注》均有华为手机亮相，包含了华为 Mate 70系列、华为 Mate X6系列、华为 Mate XT 非凡大师，更是在节目中展示了华为鸿蒙AI的AI隔空传送功能。

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